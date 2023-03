Düsseldorfer Biergarten Three Little Birds an der Rheinterrasse – am 2. April geht es los!

Die ersten warmen Frühlingsstrahlen locken, da passt ein Biergarten-Besuch doch perfekt, oder? Und so öffnet Three Little Birds (ehemaliger Rheinblick 33) an der Düsseldorfer Rheinterrasse wieder die Türen: Am 2. April geht es ab 12 Uhr los.

Three Little Birds Düsseldorf: Dritte Saison für den Biergarten mit Rheinblick

Hinter der schönen Open Air-Location mit unvergleichlichem Ausblick auf den Rhein steckt Fabian Veldmann, der mit seinem Team bei gutem Wetter die Gäste empfängt: Wenn Petrus mitspielt, hat der Biergarten dann täglich auf.

Und was erwartet euch vor Ort? Am Three-Little-Birds Self-Service-Büdchen gibt es kleine Snacks wie Brezeln, Bananenbrot und Takumi Cup Noodles. Neben einer umfangreichen Auswahl an Kaltgetränken, Schvarz Kaffee und verschiedenen Bieren gibt es auch ausgewählte Weine vor Ort. Für die Karte ist kein Geringerer als der bekannte Düsseldorfer Sommelier Toni Askitis verantwortlich. Mit ihm zusammen eröffnet Fabian Veldmann in wenigen Wochen auch das Pelican Fly im ehemaligen Berliner Imbiss an der Graf-Adolf-Straße.

Three Little Birds Düsseldorf: Die wichtigsten Infos zur Location

Bei schönem Wetter ist an den Wochenenden bereits ab 12 Uhr geöffnet, montags bis freitags geht es gegen 16 Uhr los. Alle Infos zum Biergarten Three Little Birds findet ihr hier. Die aktuellen Öffnungszeiten gibt es auch auf Instagram.

Zum Schluss haben wir noch ein paar Frühlingstipps für euch: Gerade blüht die Kirschblüte in Düsseldorf, wir haben sieben Orte für euch im Überblick. Und wer Lust auf ein Eis hat, findet hier unsere Top 10 der Eisdielen.