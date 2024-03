Sonnenuntergang in Düsseldorf: 11 Orte für die perfekte Goldene Stunde

Sonnenuntergang in Düsseldorf inklusive Rheinblick und Urlaubsfeeling gewünscht? Wir haben gleich mehrere Orte über die ganze Stadt verteilt, die das möglich machen. Unsere Top 11 für den Sundowner gibt es hier.

Fortuna-Büdchen

Die Trinkhalle am Jospeh-Beuys-Ufer ist Kult und nicht nur bei Fortuna-Fans hoch im Kurs. Das Büdchen liegt direkt neben der Oberkasseler Brücke und damit nur wenige Schritte von der Rheinmauer entfernt. Schnell noch ein kühles Bier gekauft und dann den Sonnenuntergang in der schönsten Stadt am Rhein genießen.

Adresse: Fortuna-Büdchen, Joseph-Beuys-Ufer 27, 40479 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Täglich von 9.30 Uhr bis 22 Uhr

Galerie Burghof

Traumafter Sonnenuntergang vor herrlicher Kulisse: Die Galerie Burghof in Kaiserswerth zählt zu den schönsten Biergärten in Düsseldorf. Rund 300 Gäste finden auf den Holzbänken im Schatten großer Kastanien den perfekten Platz für eine kleine Auszeit oder den wohlverdienten Feierabend mit Blick über dem Rhein.

Die Küche ist bis 22 Uhr geöffnet (sonntags nur bis 21 Uhr) und bietet diverse Speisen für den kleinen und großen Hunger an. Außerdem ist im Sommer auch das Waffelhäuschen geöffnet!

Adresse: Galerie Burghof, Burgallee 1, 40489 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Di bis Sa 12 bis 23 Uhr, So 12 bis 22 Uhr

Website

Hammer Blick im KCD

Sundower unter der Piraten-Flagge! Eine große Terrasse und wortwörtlich ein „Hammer Blick“ auf den Rhein: In der rustikalen Gastronomie in Düsseldorf-Hamm findet ihr euer Glück bei Pizza, Tapas und Flammkuchen – alternativ reicht meist auch ein kühles Bierchen, um den Tag bei diesem Ausblick ganz hervorragend ausklingen zu lassen.

Adresse: Hammer Blick im KCD, Fährstraße 253A, 40221 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo-Sa 17-21 Uhr, So 12-22 Uhr

Website

Kasematten

Die Kasematten direkt an der Rheinuferpromenade bieten gleich fünf Gastro-Angebote: die Cocktailbar 112, Gosch Sylt, Frankenheim Bistro, Zum Schlüssel und das Café Bató. Klar, dass ihr bei der Lage einen wunderbaren Sonnenuntergang erleben könnt. Wer allerdings in der ersten Reihe der Bars sitzen möchte, sollte an schönen Sommerabenden rechtzeitig da sein.

Kasematten Düsseldorf, Untere Rheinwerft/Rheinuferpromenade, 40213 DüsseldorfTäglich von 10 bis 0 Uhr

Paradiesstrand

Urlaubs-Feeling pur – und das mitten in Düsseldorf: Der Paradiesstrand an der Bremer Straße ist ein herrlicher Ort für Sonnenanbeter und für den perfekten Sundowner. Feiner Sand, der Blick auf den Rhein und dazu ein kleiner Picknickkorb (bitte inklusive eigener Mülltüte): Was will der Düsseldorfer mehr?

Adresse: Paradiesstrand am Hafen, Bremer Straße 47, 40221 Düsseldorf

Schöne Aussicht im Grafenberger Wald

Im Grafenberger Wald erwartet euch – wie passend – die Schöne Aussicht! Dahinter verbirgt sich der direkte Blick auf eure Lieblingsstadt in 70 Metern Höhe. Nur einen kleinen Spaziergang vom Staufenplatz entfernt ist der Aufstieg in zehn Gehminuten erledigt. Der Gang lohnt sich, denn bei guter Sicht reicht der Blick vom Flughafen über die Rheinbrücken bis zum Hauptbahnhof – und den Fernsehturm natürlich obendrein.

Einen schöneren Panoramablick „to go“ bekommt man wohl nirgendswo sonst kostenlosen serviert. Wer etwas länger verweilen will, kann auf der Bank platz nehmen. Im Sitzen genießen geht also auch!

Adresse: Ernst-Poensgen-Allee 58, 40629 Düsseldorf

Qomo Restaurant im Rheinturm

Dieser Ort für einen perfekten Sonnenuntergang darf natürlich nicht fehlen: Das Qomo im Fernsehturm bietet einen 360 Grad Sundowner in fast 200 Meter Höhe! Modernes japanisches Essen und Fusion Küche, eine traumhafte Aussicht – unten in den Aufzug steigen, oben dann schlemmen und den Ausblick genießen, während sich der Turm dreht. Hach!

Adresse: Qomo Restaurant, Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Täglich von 18 bis 0 Uhr

Website

Rheinpark Golzheim und Robert-Lehr-Ufer

Grillen, chillen, Vitamin-D tanken: Bei schönem Wetter zieht es die Düsseldorfer in Scharen in den Park am Rhein. Und wenn dann langsam die Sonne untergeht, könnt ihr es euch mit Picknickkorb auf den Grünflächen oder auf den Rheinmauern gemütlich machen. Wir lieben es! Das Open-Air-Kino direkt am Rhein sorgte mit seinem Beachclub unterhalb der Leinwand übrigens bis zum 14. August für einen weiteren Platz in Sachen Sundowner!

Adresse: Rheinpark Golzheim, Robert-Lehr-Ufer, 40474 Düsseldorf

Stadtstrand