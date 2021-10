Besonders in der kälteren Jahreszeit ist fast jeder Muskel und Nerv dauerangespannt. Da klingt so eine Wellness-Reise nach Bali, Afrika und Co. für einen Tag nach einer willkommenen Abwechslung, oder? Wir haben die zehn besten Spas und Wellness-Oasen in Düsseldorf für euch im Überblick, in denen ihr so richtig die Seele baumeln lassen könnt!

Spa in Düsseldorf: Vabali Spa Düsseldorf

Das Vabali Spa in Düsseldorf ist unbestritten eines der beliebtesten Spas in Düsseldorf. Selbst über die Stadtgrenzen ist die Wellness-Oase für ihren besonderen Charme und ihre Spa-Leistungen bekannt. Inmitten unberührter Natur findet ihr das Spa direkt am Elbsee mit neun Saunen, zwei Dampfbädern und einem Laconium, zwei Pools und zahlreichen Ruheräumen. Neben kulinarischen Highlights in der spa-eigenen Gastronomie könnt ihr euch für den perfekten Wellness-Tag in Düsseldorf auch Massage-Termine buchen.

Preise: Tageskarte von Montag bis Freitag 39,50 Euro, Tageskarte am Wochenende 42,50 Euro

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 24 Uhr

Adresse: Schalbruch 210, 40721 Düsseldorf

Website

Spa in Düsseldorf: Münster Therme



Die Münster Therme in Düsseldorf ist ein wahrhaft imposantes Gebäude. Ihre historischen Hallen vermitteln nicht nur eine ganz besondere Atmosphäre, sondern laden auch durch das Angebot von Massagen und Co. zum Verweilen ein. Besonders gut für Lungen- und Hauterkrankte sind das wohltuende Solebecken und die Salzgrotte. Bei sanftem Licht und beruhigenden Klängen könnt ihr hier euren Alltagsstress vergessen.

Preise: Tageskarte 14,70 Euro

Öffnungszeiten: Montags geschlossen, Dienstag bis Donnerstag von 6:30 bis 14 Uhr und von 16 bis 21 Uhr, Freitag von 6:30 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr

Adresse: Münsterstraße 13, 40477 Düsseldorf

Website

Spa in Düsseldorf: Hotel Land Gut Höhne in Mettmann

Urlaub, Erholung, natürlicher Genuss und Wellness im Rheinland – das hat sich das Land Gut Höhne in Mettmann auf die Fahne geschrieben. Hier könnt ihr exklusive Wellness-Suites buchen und am Morgen das Bio-Büffet des Hotels genießen. Neben Saunen bietet das Spa-Hotel in der Nähe von Düsseldorf ebenfalls Massagen an. Wesentlich alternativer sind jedoch Kurse, wie die Achtsamkeits-Meditation oder das Waldbaden.

Preise: variieren je nach Leistung

Öffnungszeiten: Täglich

Adresse: Düsseldorfer Straße 253, 40822 Mettmann, Deutschland

Website

Spa in Düsseldorf: Hamam Sahara Wellness

Auf eine Reise in die türkisch-arabische Badekultur entführt euch das Hamam Sahara Wellness. Die traditionelle Innenarchitektur des Hamams versprüht einen authentischen orientalischen Charme. Ihr könnt entweder nur die Dampfbäder besuchen oder eine Massage dazu buchen.

Männer und Frauen werden in dem Spa in Düsseldorf streng getrennt. Montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags sind die Dampfsaunen und Co. für Frauen reserviert. An den restlichen Tagen haben ausschließlich Männer Zutritt zum Hamam Sahara Wellness.

Preise: Montag bis Donnerstag 25 Euro, Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 30 Euro

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag 10 bis 23 Uhr

Adresse: Mintropstraße 21, 40215 Düsseldorf

Website

Spa in Düsseldorf: Momentum Spa

Ziemlich elegant anmutend ist das Momentum Spa in Düsseldorf. Das angenehme Licht, die Wärme und die Klänge in der Wellness-Oase laden euch ein, euren Alltag für einen kurzen Moment zu vergessen. In dem Spa in Düsseldorf findet hier ein Salzwasserschwimmbad, eine Saunalandschaft mit Ruhelounge. Auch Massagen und Kosmetik-Treatments könnt ihr bei eurem Besuch im Momentum Spa buchen – es lohnt sich!

Preise: variieren je nach Leistung

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11 bis 19 Uhr

Adresse: Am Bonneshof 30 A, 40474 Düsseldorf

Website

Spa in Düsseldorf: Babor Beauty Spa Oberkassel

Im Babor Beauty Spa dreht sich alles um euer Gesicht und euren Körper: Luxuriöse Treatments, die individuell auf euch zugeschnitten sind, versetzen euch nicht nur in einen Zustand der Tiefenentspannung, sondern verleihen eurer Haut auch einen ganz besonderen Glow. Die Behandlungen im Babor Beauty Spa in Oberkassel in Düsseldorf gibt es übrigens auch für die Männer!

Preise: variieren je nach Leistung

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr

Adresse: Steffenstraße 1, 40545 Düsseldorf

Website

Spa in Düsseldorf: Rive Spa im Hyatt Regency Düsseldorf

Das Rive Spa im Hyatt Regency in Düsseldorf hat so einiges zu bieten: Neben einem eigenen Fitnessbereich könnt ihr hier Angebote wie die Trocken- und Nass-Saunen wahrnehmen. Aus dem Whirlpool habt ihr einen atemberaubenden Blick über den Rhein. Sollte eure Haut sich nach einer Behandlung sehen, könnt ihr Kosmetikbehandlungen und weitere Anwendungen buchen.

Preise: variieren je nach Leistung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 11 Uhr und von 18 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Adresse: Speditionstraße 19, 40221 Düsseldorf

Website

Spa in Düsseldorf: Grugapark Therme in Essen

Die Grugapark Therme in Essen vereint Wellness, Spa, Sauna und Sport in einer Anlage. Hier könnt ihr einen ganzen Tag lang die Seele baumeln lassen. Es steht eine große Saunavielfalt zur Verfügung und auch an kosmetischen Behandlungen und Massageangeboten mangelt es nicht in dem Spa in der Düsseldorfer Umgebung. In der Therme findet ihr Speis und Trank zur Stärkung nach einem langen, wohlverdienten Wellness-Tag.

Preise: Tagesticket werktags 24 Euro, Tagesticket Wochenende 26 Euro

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr

Adresse: Lührmannstraße 80, 45131 Essen

Website

Spa in Düsseldorf: Wellness im Salvea in Krefeld

Nicht weit von Düsseldorf entfernt liegt das Wellness im Salvea in Krefeld. Der Ansatz des Spas ist ein ganzheitlicher – es werden den Kunden nicht nur Massagen und andere Wellness-Angebote unterbreitet, sondern auch Yoga-Kurse, um ein gesundes Körpergefühl zu stärken. Auch Männer sind im Salvea in Krefeld natürlich herzlich willkommen.

Preise: variieren je nach Leistung

Öffnungszeiten: Montag von 10 bis 18 Uhr, Dienstag von 10 bis 15 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 15 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag geschlossen

Adresse: Westparkstraße 107 – 109, 47803 Krefeld

Website

Spa in Düsseldorf: MyWellness in Düsseldorf Heerdt

„In Düsseldorf Heerdt findest Du Deinen persönlichen, ungestörten Ort der Erholung“, beschreibt sich das Top-Spa MyWellness selbst. Alleine oder mit einer Begleitung kann hier eine exklusive Wellness-Suite gemietet werden. Von Comfort bis Superior gibt es verschiedene Luxus-Kategorien, die unter anderem Hydromassagen und Infrarot-Saunen beinhalten. Den perfekten Spa-Tag in Düsseldorf runden gesunde Snacks und Getränke vor Ort ab.

Preise: variieren je nach Leistung

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 24 Uhr

Adresse: Heerdter Landstr. 191, 40549 Düsseldorf

Website

