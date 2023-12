Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Vabali Spa Düsseldorf hat sich vergrößert: 500 Quadratmeter mehr Entspannung – das ist neu

5. Dezember 2023

Das Vorhaben stand schon seit Anfang des Jahres, nun ist es endlich fertiggestellt: Das Vabali Spa in Düsseldorf ist um einen Anbau reicher und lockt so mit noch mehr Entspannungsmöglichkeiten. Das erwartet euch jetzt bei einem Besuch in der Wellness-Oase am Elbsee.