Vabali Spa in Düsseldorf: Fünf Jahre Bali-Feeling am Elbsee – 2023 kommt der Ausbau

Das Vabali Spa in Düsseldorf lockt seit dem 20. Februar 2017 mit fernöstlichem Entspannungsambiente mitten in der Natur: Zehn Saunen, zwei Dampfbäder, ein Laconium, zwei Pools und zahlreiche Ruheräume auf 20.000 Quadratmetern machen die Wellness-Oase am Elbsee zum beliebten Ziel für einen Kurztrip.

Das Vabali Spa Düsseldorf gehört zur Theune Spa Management GmbH – genauso wie die Claudius Therme oder das Neptunbad in Köln. Insgesamt 22 Millionen Euro flossen damals in das Projekt, bis sich 2017 die Türen öffneten. Heute kümmern sich 180 Mitarbeiter um das Wohl der Gäste. Auch die Besucherzahl kann sich sehen lassen: Mehr als eine Million haben das Ressort bislang besucht.

Trotz Pandemie weiterhin gute Besucherzahlen

Vor Corona kamen in 2019 über 280.000 Gäste. In 2020 und 2021 haben sich die Zahlen im Groben halbiert, da das Spa aufgrund der pandemischen Lage mehrere Monate geschlossen war.

„Natürlich war es auch für uns keine einfache Zeit. Da wir aber schon vor der Pandemie gut gewirtschaftet haben, sind wir aus der Krise mit einem blauen Auge rausgekommen und konnten glücklicherweise mit allen Mitarbeitern über diese Zeit hinaus weiter zusammenarbeiten“, sagt Geschäftsführer Sönke Schacht. Mittlerweile erholen sich die Zahlen auch wieder. Kein Wunder, dass sich das Unternehmen darüber freut. Der Besucherandrang ist am Wochenende sogar wieder so groß, dass die Geschäftsführung ein Besuch an den Tagen Montag bis Donnerstag empfiehlt.

Anlässlich des fünften Geburtstags am 20. Februar gibt es für die Gäste übrigens spezielle Aufgüsse, kulinarische Köstlichkeiten aus der Küche sowie den ein oder anderen kostenlosn Drink.

Corona-Regeln im Vabali Spa Düsseldorf

Aktuell gilt im Vabali Spa die 2G-Plus-Regelung. Außerdem müssen Besucher – außer auf den Liegen, in den Sitzbereichen des Restaurants, in den Saunen und im Pool – auf allen Laufwegen eine Maske tragen.

2023 wird das Vabali Spa Düsseldorf erweitert

Um dem immer größeren Besucher-Andrang gerecht zu werden, wird es 2023 auf dem Gelände des Vabali Spa Düsseldorf einen neuen Anbau geben. Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern entstehen auf zwei Ebenen zwei zusätzliche Ruhe- und Loungebereiche. Der Bau soll im Frühjahr 2023 beginnen und ist mit 3,2 Millionen Euro eine große Investition auf dem firmeneigenen Grundstück.

Vabali Spa Düsseldorf: Eintritt und Infos

Wer das Vabali Spa besuchen möchte: Die Kosten für den fernöstlichen Wellnesstrip liegen für zwei Stunden in der Woche bei 23,50 Euro, am Wochenende bei 25,50 Euro. Alle Infos und weitere Preise findet ihr hier.