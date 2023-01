Top Spas NRW: Das sind die 6 schönsten Wellness-Oasen

Die Seele baumeln lassen und den Alltagsstress hinter sich lassen, all das und mehr kann man in den besten Spas NRWs erleben. In der Bilderstrecke stellen wir euch die schönsten Wellness-Oasen im Land vor.

Die Carolus Thermen in Aachen gewinnen dank prunkvollem Thermalbad und eigenem Spa-Bereich an großer Beliebtheit. Die verschiedenen Außen- und Innenpools sind allesamt mit dem original Aachener Mineral-Thermalwasser gefüllt. Außerdem gibt es hier drei hausinterne Restaurants – was braucht man mehr? Foto: Olaf Rohl Das Vabali Spa in Düsseldorf befindet sich direkt am Elbsee mit neun Saunen, zwei Dampfbädern einem Laconium, zwei Pools und zahlreichen Ruheräumen. Neben kulinarischen Highlights in der Spa-eigenen Gastronomie könnt ihr euch für den perfekten Wellness-Tag in Düsseldorf auch Massage-Termine buchen. Foto: vabali spa Düsseldorf Das Mediterana macht seinem Namen alle Ehren: Das "Tor zur Sonne“ liegt nicht am Mittelmeer, sondern in Bergisch Gladbach. Trotzdem müsst Ihr hier nicht auf Urlaubsflair verzichten. Auch diese Therme zählt zu den beliebtesten in Nordrhein-Westfalen . Foto: Mediterana Wer eine Auszeit vom stressigen Alltag im Kölner Raum sucht, der ist im Neptunbad an der richtigen Adresse. Eröffnet wurde "die Städtische Badeanstalt" bereits 1912. Heute ist das Bad inmitten des hippen Veedels Ehrenfeld zu finden und punktet längst mit sieben verschiedenen Saunen im Innen- und Außenbereich, Pools, einem japanischen Zen-Garten und vier großen Sonnenterrassen. Foto: Neptun Bad / Jan Faßbender Das "Wellneuss" ist wohl die beliebteste Saunalandschaft im Raum Neuss. Hier werden Wellness- und Beauty-Treats geboten, ein Naturbadsee inmitten ruhiger Naturlandschaft und Köstlichkeiten in der eigenen Gastronomie. Foto: Wellneuss Garantierte Quality Time gibt's im Kameha Spa in Bonn. Das gläserne Gebäude ist nämlich Hotel, Spa und "Powerhouse" zugleich. Auf 730 Quadratmetern gibt es hier einen Fitnessbereich, die Wahl zwischen Sauna oder Dampfbad und einen beheizten Infinity-Außenpool. Von hier habt ihr übrigens einen traumhaften Panoramablick über den Rhein. Foto: Kameha Grand Bonn

Wellness in NRW: Die besten Thermen in Düsseldorf und Köln

Ihr wollt Wellness in eurer Nähe erleben? Wir verraten euch, wo in Köln und Umgebung ihr in eure ganz persönliche Entspannungsreise eintauchen könnt. Denn neben dem Neptunbad und der Claudiustherme hat die Stadt in Sachen Erholung nämlich noch einiges mehr zu bieten.

Aber auch in Düsseldorf gibt es mehr als genug Auswahl: Findet hier die zehn besten Spas und Wellness-Oasen in Düsseldorf, in denen ihr mal so richtig entspannen könnt!

Die besten Wellness-Oasen in NRW: Top Thermen Award 2023

Der online Reiseanbieter „travelcircus“ hat im Rahmen einer aktuellen Google-Analyse die bundesweit beliebtesten Thermen ermittelt – und NRW mischt gleich dreimal mit. Die beliebteste NRW-Therme Deutschlands ist mit Platz 5 das Aqualand Köln – auch bei uns im Ranking zu finden!