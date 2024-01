Winter in NRW 2024: 13 schöne und originelle Ausflüge für Familien

Skifahren in NRW: Winterberg ist Deutschlands beliebtestes Skigebiet Hier ist der Name Programm: Die Stadt Winterberg im Sauerland ist berühmtberüchtigt für ihre Skipisten und für das Skiliftkarussell, eines der größten Skigebiete Deutschlands. Und: Die Region ist Rekordhalter. Nach neuesten Analysen belegt das Skigebiet im Sauerland den ersten Platz der beliebtesten Skigebiete Deutschlands, gemessen an den Google-Suchanfragen. Was das Skigebiet Winterberg so beliebt macht, und was euch dort außerdem erwartet, erfahrt ihr hier. Wo kann man in NRW in den Schnee fahren? Vor allem im Sauerland findet ihr diverse Ski-Pisten und verschneite Wanderlandschaften: Familienskigebiet Sahnehang mit Rodellift Gesamte Pistenlänge: 800 Meter

Skipasspreise: 24 Euro für Erwachsene, 18 Euro für Kinder

Lift-Öffnungszeiten: 9 bis 16.30 Uhr

Adresse: Am Sahnehang 1, 59955 Winterberg

Website Skigebiet Olpe-Fahlenscheid Gesamte Pistenlänge: 1000 Meter

Skipasspreise: 28 Euro für Erwachsene, 20 Euro für Kinder

Lift-Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

Adresse: Fahlenscheid, 57462 Olpe-Fahlenscheid

Website Skigebiet Schlossberg Medebach Gesamte Pistenlänge: 1200 Meter

Skipasspreise: 20 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Kinder

Lift-Öffnungszeiten: 9 bis 16.30 Uhr

Adresse: Am Skilift Schlossberg, 59964 Medebach-Küstelberg

Website Skigebiet Bödefeld Hunau Gesamte Pistenlänge: 3100 Meter

Skipasspreise: 35 Euro für Erwachsene, 24 Euro für Kinder

Lift-Öffnungszeiten: 9 bis 16.30 Uhr, mit Flutlicht bis 17.30 bis 21.30 Uhr

Adresse: Hunaustr. 81, 57392 Schmallenberg

Website

Skihalle Neuss Gesamte Pistenlänge: 300 Meter

Skipasspreise: 38 Euro für Erwachsene, 32 Euro für Kinder (2-Stunden-Ticket)

Lift-Öffnungszeiten: wochentags 12 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage von 10 bis 20 Uhr

Adresse: An der Skihalle 1, 41472 Neuss

Website

Was kann man im Winter in NRW machen?

Von wegen trübe Winterstimmung: In NRW gibt es besonders in den kalten Monaten viele Ausflugsziele und Aktivitäten, die sowohl den großen als auch den kleinen Mitgliedern der Familie große Freude bereiten. Unsere Top Ausflüge im Winter in NRW gibt es hier:

Schlittenfahren und Rodeln mit Kindern in NRW: Die besten Pisten

Für viele weckt es Kindheitserinnerungen: Sobald der erste Schnee rieselt, wird die Mütze aufgezogen und sämtliche Freunde informiert. Mit dem Schlitten unterm Arm ging’s dann ab auf die Piste. Dabei ist man doch eigentlich nie zu alt für Spaß im Schnee – schnappt euch Schlitten und Rodel und lasst eure alten Rodelkünste wieder auferleben! Doch wo geht das am besten? Die schönsten Pisten und Spots zum Schlittenfahren und Rodeln in NRW findet ihr hier.

Mit dem schnellsten Taxibob Europas den Eiskanal hinunter sausen

Einmal Bobfahren wie die Profis und mit bis zu 130 km/h den Eiskanal hinunter pesen – das können Rodelbegeisterte in der wettkampffreien Zeit in Winterberg. Zusammen mit einem erfahrenen Bobpiloten können Besucher ab 16 Jahren die rasante Tour bestreiten. Allerdings ist das Ganze nicht ganz günstig: das 60-Sekunden lange Erlebnis kostet euch knapp 125 Euro.

Adresse: Buchenweg 52, 59955 Winterberg

Website

Wellness im Hotel Gräflicher Park und Salzgrotte in Bad Driburg

Besonders als Ziel für ein gemütliches Pärchen- oder Freundinnen-Wochenende im Winter eignet sich der Kurort Bad Driburg. Euer perfekter Wintertag beginnt in der Salzgrotte in Bad Driburg, deren Wände und Böden mit 20 Tonnen Kristallsalz und Meeressalz unter anderen aus dem Toten Meer bedeckt sind. Hier könnt ihr bei leichter Entspannungsmusik, einer idealen Raumtemperatur von 19 bis 20 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent durchatmen.

Adresse: Am Hellweg 10, 33014 Bad Driburg

Website

Euer Wellnesstag muss nicht in der Salzgrotte enden: In Bad Driburg befindet sich nämlich eines der bestwertesten Wellnesshotels, der Gräfliche Park. Neben diversen Beauty- und Wellness-Treatments könnt ihr hier auch sportlich aktiv werden. Die umliegende Natur des Hotels in Bad Dirburg eignet sich ideal für ausgiebige Winter-Spaziergänge.

Adresse: Brunnenallee 1, 33014 Bad Driburg

Website

Übrigens: Für einen Tag Wellness in NRW haben wir hier die beliebtesten Spas in Düsseldorf und die beliebtesten Wellness-Oasen in Köln für euch zusammengestellt.

Barfuß durch den Schnee auf dem Kneippwanderweg im Sauerland