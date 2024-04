Ob Kunst und Kultur, spannende Städtetrips oder abenteuerreiche Stunden inmitten der Natur: Auch, wenn der Geldbeutel gerade schmal ist, lassen sich in NRW viele tolle Ausflüge unternehmen. So bieten verschiedene Museen beispielsweise kostenlose Eintritte oder Führungen an, während Wälder zum Erkunden und Badeseen zum Verweilen und Spaß haben einladen. Gerade dann, wenn sich die Sonne wieder zeigt und uns warme Temperaturen aus dem Haus locken, bieten sich kleine Trips zu solchen Orten perfekt an.

Wer Inspirationen sucht, ist hier genau richtig. Wir haben für euch zehn kostenlose Unternehmungen und Reiseziele in ganz NRW zusammengefasst.

Kostenlose Ausflugsziele in NRW: Die Vorteile einer Großstadt in Köln genießen

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das Leben in einer Metropole ist aufregend: Ständig ist etwas los. So laden belebte Einkaufsstraßen zum Schaufensterbummel ein, während auf Straßenfesten ausgelassen gefeiert wird. Kulturfreunde kommen bei zahlreichen Veranstaltungen auf ihre Kosten. Und das Beste: Für viele dieser Aktivitäten muss nicht einmal gezahlt werden! Wer auch in diese Vorzüge einer Großstadt kommen will, sollte unbedingt einen Abstecher nach Köln machen. Mit über eine Millionen Einwohnern ist Rheinmetropole die bevölkerungsreichste Stadt NRWs und gehört nach Berlin, Hamburg und München zu den Big Cities in Deutschland.

Alle kostenlosen Aktivitäten aufzuzählen würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Unbedingt besuchen solltet ihr jedoch den Kölner Dom – das Wahrzeichen der Stadt. Praktischerweise befindet sich dieser direkt am Hauptbahnhof, sodass sich die Anreise per Zug mit dem 49-Euro-Ticket besonders lohnt. Alle Infos zum bald erhältlichen Ticket gibt es hier.

Neben der Domkirche solltet ihr auch ein Abstecher in den Lindenthaler Tierpark machen. Er ist vor allem bei Familien mit Kindern ein beliebtes Ausflugsziel. Groß und Klein können Damwild, Esel, Ziegen, Schafe und weitere heimische Tiere aus nächster Nähe beobachten, streicheln und sogar Füttern.

>>Köln: Lust auf einen Tag Wellness? Die 7 besten Spas in Köln und Umgebung<<

Was auf die Ohren gibt es hingegen in der Kölner Philharmonie. Hier finden regelmäßig klassische Konzerte für umme statt. Am bekanntesten ist der Philharmonie-Lunch, bei dem man donnerstags um 12 Uhr für 30 Minuten den Proben des Orchesters lauschen kann. Wann diese und weitere kostenlose Veranstaltungen stattfinden, erfahrt ihr hier.

Wann lohnt es sich besonders?: Ein Besuch nach Köln lohnt sich immer! An den Wochenenden und zu den Schulferien kann es im Bereich der Innenstadt jedoch ganz schön voll werden. Auf weniger Menschenmassen trefft ihr an Sonntagen oder an Werktagen außerhalb der Ferien.

Anfahrt:

Mit dem Auto: Unter führen die Autobahnen A1, A3 und A4 nach Köln.

Mit dem Zug: Aktuelle Bahnverbindungen findet ihr auf der Seite der Deutschen Bahn. Gut zu wissen: Mit Deutschlandticket könnt ihr mit den Zügen des Nahverkehrs anreisen und den ÖPNV der Stadt nutzen, ohne ein extra Ticket kaufen zu müssen.

Ausflugsziele in NRW: Altstadt-Zauber in Münster

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Die Stadt in Westfalen gehört zu den schönsten Städten NRWs. Vor allem die Altstadt zieht Besucher mit ihren alten Häusern, Kirchen und historischen Plätzen in den Bann. Da sich die meisten Sehenswürdigkeiten Münsters direkt in der City befinden, lassen sie sich ideal bei einem ausgedehnten Spaziergang erkunden. So könnt ihr beispielsweise am Prinzipalmarkt in bezaubernder Kulisse flanieren, einem der zahlreichen Glockenspiele im historischen Stadtkern lauschen, am Kiepen-Kerl (einem eher unbekannten Wahrzeichen der Stadt) tolle Fotos schießen oder über den Wochenmarkt am St. Paulus Dom schlendern.

>>Für euren nächsten Ausflug: Das sind die zehn schönsten Altstädte in NRW<<

Neben der Altstadt lohnt sich auch der Besuch des Stadtschlosses und des botanischen Gartens. Zum Entspannen und Kraft tanken lädt der Aasee im Westen der Stadt ein. Diese Locations sind natürlich ebenfalls kostenlos.

Wann lohnt es sich besonders?: Ein Städte-Trip nach Münster lohnt sich vor allem bei gutem Wetter. Am Wochenende kann es rund um die Altstadt allerdings ganz schön voll werden. Fahrt daher am besten an einem Wochentag ins schöne Münsterland.

Anfahrt:

Mit dem Auto: Unter anderem führen die Autobahnen A1, A2, A3, A31 und A43 nach Münster.

Mit dem Zug: Dank des 49-Euro-Tickets lohnt sich die Anreise mit dem Zug. Aktuelle Verbindungen findet ihr auf der Seite der Deutschen Bahn.

Günstiger Ausflug NRW: Kunst und Kultur im Dortmunder U

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das 70 Meter hohe Museum mit dem namensgebenden U gehört zu den Wahrzeichen der größten Stadt im Ruhrgebiet. Einst wurde im ehemaligen Gebäude der Union-Brauerei Bier gelagert, heute sind die sieben Etagen ein Zentrum für Kunst und Kultur, welches größtenteils kostenlos besucht werden kann. So sind die Ausstellungen auf den Etagen eins bis fünf für jedermann (und Frau) frei zugänglich. Eine Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen findet ihr hier.

>>Urban Art in Düsseldorf: An diesen 8 Orten gibt es Kunst im Freien<<

Daneben ist das Dortmunder U aber auch ein grandioser Aussichtspunkt. So findet ihr auf der letzten Etage des Gebäudes eine Plattform, die euch einen tollen Überblick über die ganze Stadt bis zum weltbekannten Fußballstadion der Borussia verschafft. Das eine oder andere grandiose Fotomotiv ist da sicherlich mit drin.

Wann lohnt es sich besonders?: Je nach Jahreszeit und Saison bieten die Museen und Galerien unterschiedliche Ausstellungen an. Informiert euch am besten vor der Reise, welche ihr euch anschauen wollt.

Adresse: Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund

Öffnungszeiten: Montags geschlossen, Dienstag bis Mittwoch von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 11 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr

Anfahrt:

Mit dem Auto: Unter anderem führen die Autobahnen A1, A2 und A45 nach Dortmund.

Mit dem Zug: Fahrt von einem Bahnhof eurer Wahl zum Dortmunder Hauptbahnhof. Aktuelle Verbindungen findet ihr auf der Seite der Deutschen Bahn. Vom Hauptbahnhof aus erreicht ihr das U fußläufig in etwa fünf Minuten. Vom Haupteingang des Bahnhofs aus müsst rechts den Wall entlang gehen und dann die Kreuzung Brinkhoffstraße / Königswall überqueren.

>> Frühling in NRW: 7 schöne und außergewöhnliche Ausflugsziele <<

Günstiger Ausflug NRW: Nationalpark Eifel

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wer genug vom Trubel der Großstädte und grauen Beton hat, der ist im Nationalpark Eifel bestens aufgehoben. Im 110 Quadratkilometer großen Park gibt es jede Menge zu entdecken! So könnt ihr euch alleine, mit dem Hund, Freunden oder mit der Familie auf Erkundungstour durch wunderschöne Landschaften begeben. Daneben gibt es auch Führungen durch den Park. Diese werden von den Nationalpark-Rangern mehrmals die Woche kostenlos und ohne Voranmeldung angeboten. Genauere Infos dazu erhaltet ihr auf der Website des Nationalparks. Selbstverständlich kann der Nationalpark auch mit dem Fahrrad erkundet werden.

Wann lohnt es sich besonders?: Mit geeinigter Kleidung und den richtigen Schuhen, lohnt sich ein Abstecher in den Nationalpark Eifel zu jeder Jahreszeit und bei jeder Wetterlage.

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Anfahrt:

Mit dem Zug:

Mit der Bahn lassen sich verschiedene Teile des Nationalparks bequem erreichen. Wir haben die Anreise zu den wichtigsten für euch zusammengefasst:

Nationalparkzentrum Eifel: Haltestelle: Vogelsang IP Forum ; Buslinie SB82 von Kall Bf oder SB63 von Aachen Hbf)

; Buslinie SB82 von Kall Bf oder SB63 von Aachen Hbf) Nationalparktor Heimbach: Haltestelle: Heimbach Bahnhof

Nationalpark-Infopunkt Schleiden-Gemünd: Haltestelle: Gemünd Kirche ; oder mit 10 Minuten Fußweg Gemünd Mitte

; oder mit 10 Minuten Fußweg Gemünd Mitte Nationalpark-Infopunkt Einruhr: Haltestelle: Einruhr ; Buslinie SB63 von Aachen Hbf

; Buslinie SB63 von Aachen Hbf Nationalpark-Infopunkt Kall: Haltestelle: Kall Bahnhof; RE22 und RB24 von Köln Hbf über Euskirchen Bahnhof, Anbindung an Bonn Hbf; SEV von Trier Hbf

Mit dem Auto:

Alternativ könnt ihr auch mit dem Auto anreisen. Die Autobahn A1 führt euch in den östlichen Teil des Parks. Den Norden erreicht ihr über die A4. Nordwestlich des Parks führt die A44 vorbei. An allen genannten Autobahnen weißen große Schilder auf den Park hin.

Kostenloses Ausflugsziel in NRW: Ein Tag am Möhnesee im Sauerland

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wenn es draußen wieder wärmer wird, lohnt sich ein Besuch des Möhnesees im Sauerland erst recht. Hier erwartet euch ein großes Freizeitangebot: So könnt ihr euch an den freien Badestellen Delecke (Linkstraße 20) und im Seepark Körbecke abkühlen. An beiden Badestellen gibt es ausgedehnte Liegewiesen, die über ein paar wenige schattenspendende Bäume verfügen. Um die Wasserqualität des Sees müsst ihr euch keine Sorgen machen. Diese wird regelmäßig geprüft und wurde bisher stets mit ausgezeichnet bewertet.

>> Badesee Köln: Escher- bis Bleibtreusee – die besten Abkühlungen in der Natur <<

Wer lieber aktiv werden will, kann einen ausgedehnten Spaziergang um den See machen oder kleine Wanderungen unternehmen. Alternativ lassen sich mit dem Rad entspannte Touren um den See oder in der Umgebung unternehmen. Wer Inliner sein Eigen nennt, braucht sich diese einfach nur umschnallen und kann an den Wegen entlang des Sees drauflos düsen. Unter Anglern gibt der Möhnesee zudem als echtes Paradies. Ebenfalls einen Besuch wert ist die Staumauer. Hier lassen sich am Abend schöne Sonnenuntergänge beobachten.

Öffnungszeiten: Jederzeit zugänglich

Wann lohnt es sich besonders?: An warmen Sommertagen ist der Möhnesee die ideale Adresse zum Abkühlen. Beachtet jedoch, dass es an den Wochenenden und zu Ferienzeiten sehr voll werden kann. Am besten reist ihr daher unter der Woche und außerhalb der Ferien an. In den kühleren Monaten lädt der Möhnesee zu kleinen Wanderungen, Fahrradtouren oder anderen Aktivitäten ein.

Anfahrt:

Mit dem Auto: Den Möhnesee erreicht ihr am besten mit dem Auto. Wenn ihr aus Richtung Kassel oder Dortmund kommend nehmt ihr auf der Autobahn 44 die Abfahrt Soest/Möhnesee und folgt der B229 Richtung Möhnesee. Die B229 führt durch den Ortsteil Wippringsen bis nach Delecke und zum Südufer des Sees. Die anderen Ortschaften erreicht Ihr über die B516 (Haarstrang). Nach der Ortschaft Wippringsen könnt Ihr rechts abbiegen auf die B516.

Aus Richtung Hamm oder Bestwig kommend, wählt Ihr auf der Autobahn 46 die Abfahrt Arnsberg-Ost und folgt der B229 Richtung Möhnesee. Diese führt euch zum Südufer des Sees und über die Delecker Brücke ans Nordufer.

Günstige Ausflugsziele in NRW: Zeche Zollverein in Essen

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Die seit 1986 stillgelegte Zeche gehört zu den bedeutendsten Industriedenkmälern Europas und galt seinerzeit als die größte Steinkohlenzeche der Welt. Kein Wunder, dass sie 2001 zusammen mit der angrenzenden Kokerei von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Heute ist die Zeche im Essener Stadtteil Katernberg eines der beliebtesten Ausflugsziele im Ruhrgebiet und wird von über 1,5 Millionen Menschen jährlich besucht. Von Einheimischen oder ehemaligen Arbeitern wird der Zollverein auch „schönste Zeche der Welt“ genannt. Aber auch als „Eiffelturm des Ruhrgebiets“ wird das markante 55 Meter hohe Doppelbock-Fördergerüst bezeichnet.

>> Ausflugsziele in NRW für Familien mit Kindern – unsere Top 10 Tipps <<

Das Beste: Das Gelände des UNESCO-Weltkulturerbe ist jederzeit frei zugänglich. Das heißt, dass ihr für das Besuchen des über 100 Hektar großen Areals keinen Eintritt zahlen müsst. Unbedingt abgeklappert werden sollte die 3,5 Kilometer lange Ringpromenade. Sie verbindet viele interessante Punkte der Zeche Zollverein und lädt zum Spazieren und erkunden ein. Für die Kleinen wartet zwischendurch immer mal wieder ein Spielplatz zum Toben und Spaß haben.

Bei den Museen, die sich auf dem Gelände befinden, müsst ihr jedoch aufpassen. Denn hier kann je nach Kulturangebot eine Eintrittsgebühr erhoben werden. Kostenlos sind allerdings die Ausstellungen in der AKRA Kulturwerkstatt, die Rauminstallation „La Primavera“ sowie das Werksschiwmmbad. Letztes sorgt vor allem an heißen Sommertagen für ein wenig Erfrischung und ist garantiert wie keine zweite Bade-Location: So befindet sich das 12 × 5 Meter große Becken direkt vor einer ehemaligen Koksofenbatterie.

Öffnungszeiten: Jederzeit zugänglich

Wann lohnt es sich besonders?: Da sich die meisten Ansichtspunkte im Freien befinden, kommt ihr am besten an Tagen ohne Regenschauer vorbei. Im Sommer lässt sich der Besuch der Zeche im Werksschwimmbad ausklingen. Am Wochenende kann es auf dem Gelände des Areals schon mal voller werden. Kommt daher am besten in der Woche vorbei.

Anfahrt:

Mit dem Auto: Gebt für den Besuch der Zeche Zollverein „Fritz-Schupp-Allee“ in euer Navigationsgerät ein. Wenn ihr zur Kokerei Zollverein möchten, nutzt für euer Navi am besten die Angabe „Arendahls Wiese“. Kostenfreie Parkplätze für Autos sind ausgeschildert und befinden sich sowohl auf der Zeche (A1, A2 und B) als auch auf der Kokerei (C). Bitte beachtet, dass der Parkplatz A2 aus zwei Parkflächen besteht, die in der Mitte nicht miteinander verbunden sind.

Mit dem Zug und ÖPNV: Fahrt von einem Bahnhof eurer Wahl zum Essener Hauptbahnhof. Aktuelle Verbindungen findet ihr auf der Seite der Deutschen Bahn. Mit den Essener Öffis erreicht ihr das Gelände über die Haltestellen „Zollverein“ (Straßenbahn 107, auch „Kulturlinie“) und „Zollverein-Nord“ (Straßenbahn 107, auch „Kulturlinie“, Bus 170, Bus 183 oder Regionalbahn RB32) sowie die Haltestellen „Kokerei Zollverein“ und „Kohlenwäsche“ (Bus 183).

Kostenlose Ausflugsziele in NRW: Sequoiafarm in Kaldenkirchen-Nettetal

Sie machen ihrem Namen alle Ehre: Je nach Art werden Mammutbäume über 100 Meter hoch und mehr als 1500 Jahre alt. Doch nicht nur in den USA (der Heimat der kolossalen Bäume), lässt sich dieses Naturspektakel bewundern. Auch auf der Sequoiafarm in Kaldenkirchen-Nettetal an der Grenze zu den Niederlanden könnt ihr euch ein Bild von den Waldriesen machen. Auf dem mehr als 35.000 Quadratmeter großen Arboretum begann Mitte des 20. Jahrhunderts die erste Mammutbaum-Anzucht Europas. Heutzutage befinden sich auf dem Gelände 63 Jahre alte Bergmammutbäume, ein einmaliger Hain von Küstenmammutbäumen, Urweltmammutbäume sowie mehr als 400 andere seltene Gehölzarten.

>>Das sind die schönsten Ausflüge mit Hund in NRW – Entdeckungstour auf vier Pfoten<<

Den Naturpark könnt ihr entweder auf eigene Faust erkunden oder ihr nehmt an einer der vielen Veranstaltungen teil, bei denen ihr in kleinen Gruppen zu Fuß oder auf dem Fahrrad durch das Arboretum streift.

Adresse: Buschstraße 98, 41334 Nettetal

Öffnungszeiten: 1. April bis Ende Oktober an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr

Wann lohnt es sich besonders?: Während ihr im Frühling dabei sein könnt, wie die Pflanzenwelt der Sequioafarm zum Leben erweckt, spenden auch die hohen Bäume an warmen Sommertagen Schatten und Abkühlung. Im Herbst erwartet euch hingegen ein buntes Blätterspektakel.

Anfahrt:

Mit dem Auto: Die Sequoiafarm ist am besten mit dem Auto zu erreichen. In das Navi tippt ihr die obenstehende Adresse. Parkplätze findet ihr vor dem etwa 100 Meter entfernten Waldrestaurant Haus Galgenvenn (Knorrstr. 77, 41334 Nettetal).

Günstige Ausflugsziele in NRW: Externsteine im Teutoburger Wald

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Eine beeindruckende Felsformation aus Sandstein erwartet euch im Teutoburger Wald in Ostwestfalen-Lippe. Um die knapp 40 Meter hohen Felsen ranken sich verschiedene Mythen und Legenden. Denn: Die genaue historische Bedeutung der Steine ist bis heute nicht geklärt. Wissenschaftler vermuten jedoch, dass einst ein Heiligtum für die Kelten oder Germanen waren. Genau bewiesen konnte das allerdings nicht. Vielleicht schafft ihr es ja, dem Geheimnis der Sandsteinfelsen auf den Grund zu gehen? Wer die Steine erklimmen möchte, muss jedoch Eintritt zahlen. Dieser beläuft sich auf 4 € für Erwachsene und 2 € für Kinder.

>>Regen in NRW: Das sind die besten Indoor-Aktivitäten für Familien<<

Doch auch ohne das Besteigen der Felsen lohnt sich ein Ausflug zu den Externsteinen. So lädt das etwa 127 Hektar große Naturschutzgebiet um die Felsen mit zahlreichen Wanderwegen und tollen Aussichtspunkten zu ausgiebigen Spaziergängen und Foto-Sessions ein. Auch eine Wanderung durch den angrenzenden Teutoburger Wald lohnt sich alle Male.

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr

Wann lohnt es sich besonders?: Mit der richtigen Kleidung lohnt sich ein Besuch der Externsteine und des Teutoburger Waldes das ganze Jahr über.

Anfahrt:

Mit dem Auto: Solltet ihr mit dem Auto anreisen, gebt ihr am besten folgende Zieladresse in euer Navi ein: Parkplatz Externsteine, Ort: 32805 Horn-Bad Meinberg, Straße: Externsteiner Str. 33. Auf der Strecke Hannover – Oberhausen (A2) nehmt ihr die Abfahrt Bad Salzuflen und fahrt dann Richtung Lemgo über Detmold bis nach Horn-Bad Meinberg weiter. Kommt ihr aus der Region Detmold geht es für euch über Heiligenkirchen in Richtung Holzhausen zu den Externsteinen.

Mit Bus und Bahn: In der Sommersaison (April bis Oktober) fährt euch samstags, sonntags und feiertags im Stundentakt vom Detmolder Bahnhof aus auch die Touristiklinie 792 zu den Externsteinen. Eine Anfahrt mit dem Zug lohnt daher auch hier. Aktuelle Verbindungen findet ihr auf der Seite der Deutschen Bahn. Wochentags könnt ihr die Linie 782 von Detmold über Horn nach Bad Meinberg benutzen. Bushaltestelle: Horn bzw. Externsteine.

Ausflugsziele in NRW: Fachwerkromantik in Freudenberg

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das beschauliche Städtchen im Siegerland bietet mit seinen nebeneinanderstehenden weißen Fachwerkhäusern eine einzigartige Kulisse, die von den Bewohnern der Stadt auch liebevoll als „alter Flecken“ bezeichnet wird. Einen besonders guten Blick auf das Panorama habt ihr vom Kurpark aus. Auf dem Wanderparkplatz gegenüber der Touristeninformation könnt ihr bis zu drei Stunden lang kostenlos parken. Von dort aus sind es nur wenige Meter bis zu den Treppen hinauf in den Kurpark.

Nach dem ein oder anderen Schnappschuss solltet ihr aber auch der Altstadt von Freudenberg einen Besuch abstatten. Beim Entlangschlendern der kleinen Gassen werdet ihr euch sicherlich zurück ins 17. Jahrhundert versetzt fühlen. Eine wirklich einmalige Atmosphäre.

Öffnungszeiten: Jederzeit zugänglich

Wann lohnt es sich am meisten?: Bei gutem und klarem Wetter erhascht ihr den besten Ausblick auf den „alten Flecken“.

Anfahrt:

Mit dem Auto: Hier gelangt ihr am besten mit dem Auto über die A45 an euer Ziel. An der Ausfahrt Freudenberg müsst geht es für von der Autobahn runter. Einen Bahnhof gibt es in der Stadt Freudenberg nicht.

Ausflugsziele in NRW: Klosterlandschaft Heisterbach

Ein ganz besonderes Erlebnis erwartet euch bei einer Wanderung durch die Klosterlandschaft Heisterbach in Königswinter. Die Route startet am Parkplatz des namensgebenden Klosters und führt euch auf etwa elf Kilometer durch wunderschöne Landschaften. So geht es zum Weilberg, den interessanten Felsen am Stenzelberg sowie durch den ursprünglichen Wald am Nonnenstromberg. Auch ein Abstecher am Petersberg und Weinberge stehen auf dem Programm.

>> Die besten Freizeitparks in NRW: Preise, Attraktionen, Öffnungszeiten – alle Infos <<

Da es während er Wanderung oft auf und ab geht, solltet ihr am besten Wanderschuhe oder Schuhe mit Profil tragen. Denkt außerdem an ausreichend Snacks und Proviant sowie Wasser – die etwa dreieinhalbstündige Tour kann mitunter ganz schön anstrengend werden. Belohnt werdet ihr davor mit grandiosen Aussichten (unter anderem auf die Stadt Bonn) und einer tollen Zeit in der Natur.

Öffnungszeiten: Jederzeit zugänglich

Wann lohnt es sich besonders?: Mit richtigen Schuhwerk und Kleidung könnt ihr die Klosterlandschaft Heisterbach das ganz Jahr über erkunden.

Anfahrt:

Mit dem Auto: Über die A565 und die B42 gelangt ihr nach Oberdollendorf. Weiter geht es von dort aus bis zum ausgeschilderten Parkplatz des Kloster Heisterbaches. Alternativ könnt ihr auf der A3 bis zur Ausfahrt „Siebengebirge“ und dann weiter in Richtung Oberpleis bis zum Kloster Heisterbach fahren.

Mit dem ÖPNV: Am Bonner Hauptbahnhof steigt ihr in die Straßenbahn Linie 66 und fahrt bis Oberdollendorf. Von dort aus geht es weiter mit dem Bus Linie 520 bis zum Kloster Heisterbach.