Köln: Lust auf einen Tag Wellness? Die 7 besten Spas in Köln und Umgebung

Zeit für eine Auszeit! Wir verraten euch, wo in Köln und Umgebung ihr eure Seele baumeln lassen und den vollgepackten Alltag hinter euch lassen könnt. Neben Neptunbad und Claudiustherme hat die Stadt in Sachen Entspannung nämlich noch einiges mehr zu bieten. Viel Spaß bei unserer Top 7!

1. Wellness in Köln: Urlaubsfeeling in der Mauritius-Therme

Obwohl das Mauritius Hotel & Therme inmitten des Kölschen Trubel liegt, wurde hier eine wahre kleine Oase geschaffen. „Klein“ ist hier relativ, denn die Sauna- und Themenlandschaft ist ganze 3500 Quadratmeter groß. Wählt zwischen sechs finnischen Saunen, einem Dampfbad, zwei Whirlpools und dem Innen- sowie Außenpool samt Massagedüsen mit Salz aus dem Toten Meer. Mit FKK und nackter Haut solltet ihr allerdings kein Problem haben, denn hier wird am liebsten unbekleidet entspannt.

Preise: zwei Stunden: 18 Euro, vier Stunden: 23 Euro, Tageskarte: 28 Euro

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 23.30 Uhr

Adresse: Mauritiuskirchplatz 3 -11, 50676 Köln

2. Therme, Sauna & Sport: Mediterana Day Spa in Bergisch Gladbach

Diese Wellness-Oase musste unbedingt mit auf unsere Topliste: Denn das Mediterana in Bergisch Gladbach ist als eine der größten und schönsten Saunalandschaften ausgezeichnet. Zwischen Dampfsauna, Wasserbetten, Fußbädern und Massagebänken lässt es sich hier wohl bestens erholen. Das Day Spa hat sogar ein eigenes 5-Säulen-Wellness-Konzept entwickelt: Die Saunawelt, die Mediterana Anwendungsprogramme, die Therme, die frische Küche in der hauseigenen Gastronomie und zu guter Letzt das Sportangebot. Na, wenn man sich hier am Ende nicht wie neu geboren fühlt!

Preise: Tageskarte für Sauna ab 48 Euro, Tageskarte für Therme ab 18 Euro. Am Wochenende teurer.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 22.30 Uhr

Adresse: Saaler Mühle 1, 51429 Bergisch Gladbach

3. Wellness der Extraklasse: Kameha Spa in Bonn