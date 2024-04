Rooftop-Bars in Düsseldorf: 11 Orte mit atemberaubender Aussicht

Wer schon einmal die Gelegenheit genutzt hat, über die Dächer Düsseldorfs hinwegzuschauen weiß, wie imponierend die Aussicht sein kann. Das trifft auch auf Rooftops-Bars zu, die es hier zu Genüge gibt. Dabei muss man nicht gleich zehn Etagen oder mehr in die Höhe ziehen.

Wir zeigen euch elf Adressen für euren Drink über den Dächern der Stadt:

The Paris Club im 25 Hours Hotel

Einer der Adressen, die für Personen mit Höhenangst zu einer kleinen Mutprobe werden könnte: Das The Paris Club in der 16. und der 17. Etage des 25 Hours Hotels. Dafür bietet sich oben angekommen aber ein sehenswertes und idyllisches Bar-Geschehen. Gerade den Sonnenuntergang wollen viele Düsseldorfer in der Nähe des Wehrhahns genießen.

Die Aussicht mit Glasgeländer hat es in sich – hier schmeckt, das kann man getrost sagen, nicht nur der Drink. Allerdings handelt es sich hierbei eher um eine Terrasse, als um eine Rooftop-Bar.

Adresse: Louis-Pasteur-Straße 1, 40211 Düsseldorf

The View Skylounge & Bar am Medienhafen

Ziehen wir vom Wehrhahn weiter in den Medienhafen: Hier gibt es gleich einige Möglichkeiten, die Sicht von oben auf das Stadtgeschehen zu verfolgen. Bei einem leckeren Drink geht das in der „The View“-Bar, die in unmittelbarer Nähe etwa zum Hyatt und dem Okinii im Hotel Innside beheimatet ist.

Wie bei allen höher gelegenen Aussichtspunkten im Medienhafen besticht auch „The View“ dadurch, dass die Aussicht auf die Altstadt, die Oberkasseler Brücke, zumeist auch auf das Riesenrad am Schlossturm und natürlich dem Rhein sehr viel hermacht. Wir verraten: Es wird nicht der letzte Tipp sein, bei dem das geboten ist.

Adresse: Speditionsstraße 9, 40221 Düsseldorf

Otto’s Skybar im Lindner Hotel

Zunächst einmal ziehen wir aber in eine andere Ecke von Düsseldorf – es geht nach Lörick. In direkter Umgebung des Seesterns haben sich zahlreiche Unternehmen niedergelassen. Eine beeindruckende Aussicht hat man auch in den höheren Etagen der Gebäude auf dem Vodafone-Campus – ähnlich sieht es aber auch ein paar Straßen weiter auf der Lütticher Straße aus.

Denn auch in den höheren Etagen des Lindner-Hotels gibt es eine bestechende Aussicht – nicht nur auf die schönen Ecken der linken Rheinseite, sondern auch darüber hinaus. Darüber hinaus können es sich die Gäste kulinarisch hier zweifelsohne gut gehen lassen, die Aussicht gibt’s on top.

Adresse: Lütticher Straße 130, 40547 Düsseldorf

Qomo im Rheinturm

Der vermutlich logistischste Kandidat in unserer Auflistung! Wer hoch hinaus will, dem wird in nahezu jeder Stadt zuerst einmal der Fernsehturm – im Falle von Düsseldorf der Rheinturm – vorgeschlagen. Den Ausblick könnt ihr natürlich auch bei einer gewöhnlichen Tour den Fernsehturm hinauf genießen. Beim Besuch im „Qomo“ wird dazu aber noch fürs leibliche Wohl gesorgt.

Dabei könnt ihr die Aussicht auf den Rhein, die Altstadt und noch vieles mehr erst recht genießen, wenn ihr direkt am Fenster Platz nehmt. Ideale Voraussetzungen für einen besonderen Abend in der NRW-Landeshauptstadt – es sei aber gesagt: besonders günstig ist es im „Qomo“ nicht.

Adresse: Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf

Observatory Bar im Ruby Luna Hotel

Bei einigen Rooftop-Bars haben wir schon über den Blick auf das rechtsrheinische Ufer gesprochen, nun befinden wir uns mittendrin. Als nächstes schauen wir auf die „Observatory Bar“ im Ruby Luna Hotel unweit der Stationen Benrather Straße und Oststraße. Spätestens da klingelt es bei Düsseldorfern: Wir befinden uns unweit der Altstadt.

Auch hier kann man den Abend sehr gut ausklingen lassen, die Drinks und den hoffentlich ähnlich vielversprechenden Sonnenuntergang genießen. Dazu sei gesagt: Wer nicht mehr mit dem Auto nach Hause fahren will/kann, hat hier wie bereits angesprochen eine ausgezeichnete Anbindung in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Adresse: Kasernenstraße 39, 40213 Düsseldorf

Me and All Lounge an der Immermannstraße

Gehen wir einfach zu Fuß weiter, das ist von der Kasernen- zur Immermannstraße sehr gut möglich. Auch das ist ein Tipp: Wieso eine Rooftop-Bar am Abend besuchen, wenn es auch zwei sein können? Bars gibt’s auf der „Japan-Meile“ jede Menge. Die mit der besten Aussicht ist sicherlich die „Me and all Lounge“ im me and all Hotel.

Wer die elf Etagen auf sich genommen hat, wird mit einer beeindruckenden Kulisse auf dem Dach des „Me and all“-Hotels belohnt. Wenn ihr ohnehin in dem Hotel übernachtet, könnt ihr diese Aussicht auch schon zum Frühstück genießen. Wer lieber auf die Abendsonne wartet: In der Regel ist die Bar bis Mitternacht geöffnet.

Adresse: Immermannstraße 23, 40210 Düsseldorf

The Roof im b’mine Hotel

In der sechsten Etage des b’mine Hotels in Düsseldorf-Flingern wartet das Restaurant The Roof mit asiatischer Fusionsküche auf euch: Mit einem Blick über die Stadt kann hier entspannt mit Freunden, Familie und Kollegen gefrühstückt und diniert werden. Bei Schönwetter öffnet auch die Außenterrasse.

Regelmäßig finden hier auch Afterwork-Events und Bar-Abende statt, so beispielsweise dem monatlichen „Rooftop Apéro“ ab 18 Uhr oder der Rooftop-Party „Beats and Spritz“ am 12. Mai 2024, ab 16 Uhr. Infos und Tickets dazu hier.

Adresse: Höherweg 90, 40233 Düsseldorf

Phoenix Twenty-Two im Dreischeibenhaus

Der imposante Kö-Bogen hält Düsseldorfer und Shopping-Touristen von der Architektonik regelrecht für ein Päuschen zum Begeistern an. Ihr wollt euch auch noch überzeugen lassen? In kaum einer anderen Location geht das so gut wie in der „Twenty-Two“-Rooftop-Bar. Die ist am Dreischeibenhaus im Phoenix-Restaurant unmittelbar am Kö-Bogen und der Schadowstraße gelegen.

Wenn das Wetter stimmt, ist das wahrlich ein idealer Ort für einen Sundowner. In der Regel hat die Location von 12 Uhr bis 14 Uhr und dann noch einmal von 18 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. So kann man den Abend doch absolut sehenswert im Herzen Düsseldorfs ausklingen lassen.

Adresse: Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf

Dachterrasse des Rheinblick 741 an der Pariser Straße

Zum Ende werden wir noch etwas exotischer – wobei das nicht an uns liegt, sondern an der Kreativität einiger Düsseldorfer Gastronomen und vermutlich auch Architekten. Denn das Schwimmbad Rheinblick 741 zählt zu den jüngeren Bauwerken der Stadt. Dort kann man aber nicht nur seine Bahnen ziehen, sondern auch am Strohhalm nippen.

Denn das Gebäude auf der Pariser Straße weist eine beeindruckende Dachterrasse auf. Wer hier einen Drink genießen will, muss vorher nicht ins kalte Nass gegangen sein – keine Sorge. Eine sehr guter Alternative, gerade für diejenigen, die linksrheinisch beheimatet sind.

Adresse: Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf

Tonhallen-Terrasse am Rhein

Jetzt sprechen wir diejenigen an, die grundsätzlich mit Rooftop-Bars höhenangstbedingt nicht viel anfangen können. Denn über den Dächern Düsseldorfs heißt nicht immer, dass die Dächer wahnsinnig hoch sein müssen. Die Tonhallen-Terrasse ist – das wird keinen überraschen – auf dem Gelände der Tonhalle und weiß mit einem überragenden Blick auf das Stadtgeschehen zu überzeugen.

Geradeaus über die Oberkasseler Brücke in Richtung der linksrheinischen Stadtteile, nach links mit dem Blick auf die Altstadt, den Fernsehturm und den Medienhafen oder nach rechts in Richtung Stadion – auf der Tonhallen-Terrasse seid ihr eigentlich überall mittendrin.

Adresse: Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf

Sturmfreie Bude in Golzheim

Die Ecke, in der die „Sturmfreie Bude“ beheimatet ist, ist eigentlich für ihre Hotels bekannt – immerhin tummeln sich etwa in der direkten Umgebung das Radisson Blu und das Hilton. Aber mittlerweile zählt für viele Düsseldorfer, gerade in Golzheim oder Derendorf lebend, die „Sturmfreie Bude“ zu den Top-Adressen.

Das liegt nicht nur an der Aussicht, die den anderen Rooftop-Locations in dieser Auflistung um nichts nachsteht. Vielmehr ist den Besuchern die entspannte Atmosphäre ans Herz gewachsen und hat sie zum Wiederkommen verleitet. Die „Sturmfreie Bude“, ein idealer Ort zum Abschalten.

Adresse: Georg-Glock-Straße 3, 40474 Düsseldorf