Locations in Düsseldorf

Düsseldorfer Biergarten: Three Little Birds an der Rheinterrasse

12. Juli 2022

Ein herrlicher Platz direkt am Rheinufer – inklusive einem der schönsten Sonnenuntergänge der Stadt: Three Little Birds heißt der Biergarten an der Düsseldorfer Rheinterrasse (ehemaliger Rheinblick 33). Wir haben alle Infos zur Location am Joseph-Beuys-Ufer.