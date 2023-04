Parks in Düsseldorf: Das sind die schönsten Grünanlagen der Stadt

Parks und Grünflächen sind die grüne Lunge jeder Stadt. Sie sind dabei nicht nur schön anzusehen, sondern auch eine tolle Location für ausgedehnte Spaziergänge, Joggingrunden, Treffen mit Freunden oder einen Nachmittag in der Sonne.

Unseren Überblick über die schönsten Parks Düsseldorfs findet ihr hier.

Parks in Düsseldorf: Der Nordpark – ein Ort der Sinne

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stadt Düsseldorf (@duesseldorf)

Im Düsseldorfer Stadtteil Stockum erwartet euch ein echtes Juwel: Der Nordpark. Wer viel wert auf besonders schön angelegte Grünflächen legt, kommt hier definitiv auf seine Kosten. Schon beim Betreten des Parks am Haupteingang an der Kaiserswerther Straße erwartet Besucher ein rund 170 Meter langes Becken mit Wasserspielen und einer meterhohen Fontäne. Ein weiterer Hingucker sind die Blumenbeete, die sich vor allem zur Blütezeit im Frühling von ihrer schönsten Seite zeigen. Familien mit Kindern können hingegen auf dem neu angelegten Spielplatz spaßige Stunden verbringen. Im Park befindet sich außerdem der Aquazoo Löbbecke.

Daneben erwartet Besucher im Nordpark der Japanische Garten der Landeshauptstadt. Als Zeichen der Verbundenheit schenkte die japanische Gemeinde der Landeshauptstadt im Jahre 1975 das 5000 quadratmetergroße Garten-Juwel. Ein Spaziergang inmitten von Kiefern, japanischem Fächerahorn, traditionellen Steinlaternen und Teichen mit Karpfen fühlt sich wie ein Kurztrip nach Fernost an. An den Wochenenden sind hier häufig Cosplayer anzutreffen, die den wunderschönen Garten als Location für ihre Fotoaufnahmen nutzen.

Stärkung gibt es im Nordpark Café. Zu fairen Preisen könnt ihr euch hier ein Stück selbstgemachten Kuchen oder erfrischende Getränke gönnen.

Adresse: Kaiserswerther Str. 365, 40474 Düsseldorf

Anfahrt:

Mit der U-Bahn: U78 oder U79 bis Haltestelle Kaiserswerther Straße / Aquazoo

Mit dem Bus: Linie 722 bis Haltestelle Kaiserswerther Straße / Aquazoo

>>Umsonst und draußen: „Sport im Park“ in Düsseldorf startet in neue Saison<<

Parks in Düsseldorf: Vielfalt pur im Südpark

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Antenne Düsseldorf (@antenne_duesseldorf)

Mit einer Fläche von 70 Hektar ist der Südpark der flächenmäßig größte Park in Düsseldorf. Gleichzeitig ist er auch der meistbesuchte Park der Landeshauptstadt. Grund dafür ist sicherlich die enorme Vielfalt, die Besuchern hier geboten wird. So besteht der Park aus drei unterschiedlichen Abschnitten: Dem Volksgarten sowie den Arealen Vor dem Deich und In den Gärten.

Während ihr im Volksgarten auf geschwungene Uferlinien, Alleen, dichtes Buschwerk und gewundene Wege trefft, erwarten euch im 23 Hektar großen Areal Vor dem Deich Teiche, der Parksee und weitläufige Blumen- und Gräserwiesen. Auch ein Vogelschutzgebiet ist in diesem Bereich vorhanden. Die Verbindung zwischen den beiden Parkteilen stellt die Gartenachse In den Gärten her. Highlight dieses Abschnitts ist eine 600 Meter lange Wasserachse, an deren Verlauf unterschiedliche Themengärten erblühen.

Neben hübschen Blumen und Erholung im Schatten der Bäume bietet der Südpark aber auch Spiel und Spaß. So finden Kinder an einem der im Park verstreuten Spielplätze sicherlich gefallen. An lauen Sommerabenden kann auf der Parkwiesen mit einer Picknick-Decke und Snacks ein Abend mit Freunden genossen werden.

Adresse: Werstener Str., 40225 Düsseldorf

Anfahrt:

Mit der U-Bahn: U71, U73 oder U74 bis Haltestelle Südpark

Mit der S-Bahn: S1 oder S6 bis Haltestelle Volksgarten

Mit dem Bus: Linie 723, 735, 827, SB53 oder SB57 bis Haltestelle Südpark

>>Spaziergänge in Düsseldorf: Das sind die schönsten Strecken<<

Parks in Düsseldorf: Der Hofgarten inmitten der City

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stadt Düsseldorf (@duesseldorf)

Ein Ausflug in die Düsseldorfer Innenstadt oder ein Shopping-Bummel laugen oft aus. Entspannung bietet da der Hofgarten. Die grüne Oase befindet sich mitten in der City zwischen Schauspielhaus, Oper und Goethe-Museum. Auf der knapp 28 Hektar großen Parkanlage finden sich Springbrunnen, weitläufige Wiesen und barocke Skulpturen. Dazwischen haben zahlreiche Gänse und Schwäne ihr Zuhause gefunden. Bei Joggern beliebt ist die circa drei Kilometer lange Laufstrecke, die sich durch die ganze Parkanlage zieht.

Adresse: Heinrich-Heine-Alle Stadtmitte, 40213 Düsseldorf

Anfahrt:

Mit der U-Bahn: U71, U72, U73, U75, U76, U78 oder U79 bis Haltestelle Heinrich-Heine-Allee

Mit der Straßenbahn: Linie 701 bis Haltestelle Nordstraße

Mit dem Bus: Linie 780, 782 oder 785 bis Haltestelle Heinrich-Heine-Allee

>>Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf: Nächster Termin am 7. Mai 2023<<

Parks in Düsseldorf: Nachbarschaftliches Miteinander im Zoopark

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Wendy2019 (@wendy_dus)

Bis 1943 gab es in Düsseldorf einen Zoo. Dieser fiel jedoch einem Bombenangriff zum Opfer und wurde danach nicht wieder aufgebaut. Auf dem alten Zoo-Areal entstand hingegen eine Grünfläche, die den Bewohnern der Stadtteile Derendorf, Pempelfort und Flingern seither als Naherholungsgebebiet in der Großstadt fungiert. Hier trifft man sich zum Picknick, läuft eine Joggingrunde durch den Park oder führt seinen Hund zum Gassi aus. Auch den Mitarbeiter aus den angrenzenden Bürogebäuden bietet der Park ein ideales Plätzchen für eine Mittagspause im Freien.

Ein Highlight für Kinder ist der Wasserspielplatz des Parks: Vor allem im Sommer können die Kleinen hier toben und planschen. Daneben gibt es auch noch zwei weitere Spielplätze.

Im Zoopark steht übrigens die erste und bislang einzige Regenbogenbank Düsseldorfs. Was hinter diesem Projekt steht und welche Standorte möglicherweise ebenfalls eine erhalten könnten, erfahrt ihr hier.

Adresse: Brehmplatz, 40239 Düsseldorf

Anfahrt:

Mit der U-Bahn: U71 bis Haltestelle Brehmplatz

Mit der S-Bahn: S1, S6 oder S6 bis Haltestelle Zoo

Mit dem Bus: 752 bis Haltestelle Münsterstraße/Feuerwache

Parks in Düsseldorf: Einzigartiges Flair im Schlosspark Benrath

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stadt Düsseldorf (@duesseldorf)

Zu den besonders beliebten Parks gehört der Schlosspark Benrath im Düsseldorfer Süden. An warmen Tagen und an Wochenenden ist die 61 Hektar große Parkanlage ein wahrer Publikumsmagnet. Doch nicht nur die zahlreichen Besucher fühlen sich hier wohl. Der Schlosspark ist auch Heimat von über 80 Vogel- und über 300 Käferarten. Einzigartig ist der Baumbestand nordamerikanischer Gehölze, die Gartenkünstler wie Maximilian Friedrich Weyhe und Peter Joseph Lenné im 19. Jahrhundert anlegten. Einmal im Jahr findet im Park zudem das Lichterfest im Schlosspark statt. Tausende Kerzen und Laternen hüllen die Anlage dann in ein Meer aus Lichtern.

Ein Besuch im angrenzenden Schloss Benrath ist während eines Besuchs des Parks natürlich Pflicht.

Adresse: Benrather Schloßallee, 40597 Düsseldorf

Anfahrt:

Mit der U-Bahn: U71 oder U83 bis Haltestelle Schloss Benrath

Mit der S-Bahn: S6 bis Haltestelle Schloss Benrath

>>Eiscafé Unbehaun: Düsseldorfer Kult-Eisdiele überzeugt mit nur fünf Sorten<<

Parks in Düsseldorf: Auf Safari im Wildpark Grafenberg

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stadt Düsseldorf (@duesseldorf)



Mitten im Grafenberger Wald befindet sich der gleichnamige Wildpark, der sich vor allem bei Familien mit Kindern großer Beliebtheit erfreut. Auf dem 40 Hektar großen Gehege des Parks lassen sich Rothirsche, Rehe, Muffelwild und Wildschweine aus nächster Nähe beobachten. Anders als in Zoos werden die Tiere hier jedoch nicht präsentiert, sondern können selbst entscheiden, wann und wie nah sie sich Menschen nähern wollen.

Ein Highlight ist das Damwild-Freigehege. Die Tiere können dort hautnah beobachtet und sogar mit mitgebrachten Äpfeln und Möhren gefüttert werden. Im Park befinden sich aber auch Futterautomaten mit extra Tierfutter. Neben Rot- und Damwild gibt es hier Fasane und Rebhühner sowie im speziellen Raubwildgehege auch Füchse, Iltisse, Wildkatzen und Waschbären zu sehen. Eine weitere Aktion für Kinder ist der große Abenteuerspielplatz, der sich in der Nähe der Waldschule befindet.

Selbstverständlich bietet der Wildpark seinen Besuchern aber auch Erholungsmöglichkeiten. So stehen hier reichlich Tische und Bänke zur Verfügung, an denen während des Ausflugs Kraft getankt werden kann.

Adresse: Rennbahnstraße 60, 40629 Düsseldorf

Anfahrt: Hier am besten mit dem Auto. Gebt die obenstehende Adresse in euer Navi ein und folgt der Bundesstraße 7 in Richtung Wuppertal. Schilder des Wildparks sollten euch rechtzeitig über den weiteren Fahrtverlauf informieren.

>>Sonnenuntergänge in Düsseldorf 2023: Die 11 schönsten Orte für romantische Aussichten<<