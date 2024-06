Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf mit oder ohne Gigi D'Agostino?

Ende Mai 2024 kam es auf Sylt zum Eklat: Betrunkene Besucher einer Strandbar sangen im Kollektiv fremdenfeindliche Parolen, ein junger Mann zeigte den Hitler-Gruß. Ein Video dieser Szenen landete im Netz und sorgte tagelang für internationale Schlagzeilen. Und: Auch für Star-DJ Gigi D’Agostino (bürgerlich Luigino Celestino Di Agostino) hat der Auftritt der Sylt-Urlauber Konsequenzen.

Denn es war sein bekannter Hit „L’Amour toujours“ aus dem Jahr 1999, der währenddessen in der Bar gespielt wurde. Auf den Beat sangen die Gäste „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“. Zuletzt war es auf einem 18. Geburtstag in einer Kleingartenanlage in Mönchengladbach zu einer „Wiederholungstat“ gekommen.

Kult-Hit von Gigi D’Agostino auf öffentlichen Veranstaltungen verboten

Der 56-jährige Italiener, der mit dem Sylt-Skandal eigentlich nichts zu tun hat, sieht jetzt dabei zu, wie sein Song auf öffentlichen Veranstaltungen verboten wird. Gema-Einnahmen? Nicht mehr für Gigi D’Agostino! Die Veranstalter des Münchner Oktoberfestes haben bereits angekündigt, den Song aufgrund der Vorkommnisse auf Sylt während der Wiesn 2024 nicht zu spielen. Wie Tonight Düsseldorf von einer Sprecherin der Stadt Köln erfuhr, habe man sich als Host City dazu entschieden, auch in den Fanzonen der Domstadt während der EM 2024 auf das Spielen des Songs zu verzichten.

Die Stadt Düsseldorf hingegen verzichtet wiederum auf ein Verbot der 90er-Hymne in ihren Fanzonen (hier mehr lesen). Jetzt steht bald die Rheinkirmes, auch „Größte Kirmes am Rhein“ genannt, ins Haus. Wie geht der Schützenverein, der die Partys in den Zelten organisiert, damit um?

„L’Amours toujours“ auf Düsseldorfer Rheinkirmes 2024? Das sagt der Veranstalter

„Warum sollten wir das Lied verbieten? So weit ich mich erinnere, ist der Song über 20 Jahre alt“, stellt Sven Gerling vom St. Sebastianus Schützenverein im Gespräch mit Tonight Düsseldorf fest. Er sagt aber auch: „Was die DJs dann letztendlich in den Zelten spielen, bleibt ihnen überlassen. Wir verbieten den Song lediglich nicht.“

