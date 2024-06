Verbietet Düsseldorf "L'Amour toujours" zur EM 2024?

Ende Mai 2024 kam es in Sylt zum Eklat: Betrunkene Besucher einer Strandbar sangen im Kollektiv fremdenfeindliche Parolen, ein junger Mann zeigte den Hitler-Gruß. Ein Video dieser Szenen landete im Netz und sorgte tagelang für internationale Schlagzeilen. Und: Auch für Star-DJ Gigi D’Agostino (bürgerlich Luigino Celestino Di Agostino) hat der Auftritt der Sylt-Urlauber Konsequenzen. Denn es war sein bekannter Hit „L’Amour toujours“ aus dem Jahr 1999, der währenddessen in der Bar gespielt wurde. Auf den Beat sangen die Gäste „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“.

Kult-Hit von Gigi D’Agostino auf öffentlichen Veranstaltungen verboten

Der 56-jährige Italiener, der mit dem Sylt-Skandal eigentlich nichts zu tun hat, sieht jetzt dabei zu, wie sein Song auf öffentlichen Veranstaltungen verboten wird. Gema-Einnahmen? Nicht mehr für Gigi D’Agostino! Die Veranstalter des Münchner Oktoberfestes haben bereits angekündigt, den Song aufgrund der Vorkommnisse auf Sylt während der Wiesn 2024 nicht zu spielen. Auch Köln setzt bei den Public-Viewing-Events während der EM 2024 auf ein Verbot des Songs, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

>> EM 2024 in Düsseldorf: Hier findet Public Viewing statt <<

EM 2024: „L’Amour toujours“ von Gigi D’Agostino in Düsseldorf nicht verboten

Auch in Düsseldorf wird an öffentlichen Plätzen, wie etwa dem Burgplatz, gemeinsam Fußball geguckt. Die NRW-Landeshauptstadt sieht von einem Verbot des Party-Hits in den Fanzones aber ab. Oberbürgermeister Stephan Keller zu Tonight Düsseldorf: „Ein Verbot von ‚L’amour toujours‘ geht in die völlig falsche Richtung. Wir müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen, dass in unserem Land völlig ungeniert ausländerfeindliche Parolen skandiert werden. Wer das tut, hört nicht damit auf, weil ihm die passende Melodie dazu fehlt.“

>> Nachhaltigkeit im Alltag: OB Keller präsentiert 17 Orte in Düsseldorf <<

Der CDU-Mann möchte eine „Hymne für die Liebe“ nicht verbieten und erklärt: „Wenn wir umgekehrt Sorge haben müssen, dass der Song ausgerechnet bei einer Europameisterschaft in unseren Fan Zones zur Wiederholung dieses abstoßenden Verhaltens führt, wie wir es auf Sylt gesehen haben, dann gibt es noch viel zu tun. Das Verbot einer Hymne für die Liebe gehört jedoch nicht dazu.“

Düsseldorf unterstreicht seine Weltoffenheit und Toleranz mit EM-Slogan

In Düsseldorf werden übrigens auch EM-Spiele ausgetragen (hier lesen, welche das sind). Die Stadt rechnet deswegen mit rund 250.000 Touristen (hier lesen, ob es noch freie Hotelzimmer gibt). Der Slogan der EM in Düsseldorf ist „Everybody’s Heimspiel“. Das Motto soll die Weltoffenheit und Toleranz der Rheinmetropole unterstreichen.

>> Direkt am Burgplatz: Diese Superstars treten während der EM 2024 kostenlos auf <<