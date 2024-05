Public-Viewing-Spots in Düsseldorf – hier steigt das EM-Fieber!

Düsseldorf zittert vor Fußball-Euphorie! Ab Juni verwandelt sich die NRW-Landeshauptstadt in ein pulsierendes Fußball-Mekka und heißt Fans aus ganz Europa willkommen. Die Euro 2024 bringt die Elite des europäischen Fußballs an den Rhein – viele hoffen auf ein Sommermärchen 2.0.

Wo kann man in Düsseldorf die EM 2024 am besten im Public Viewing schauen? Wir verraten euch einige der besten Spots.

Public Viewing in den offiziellen Fanzonen

Football Village auf dem Burgplatz

Der zentrale Platz in der Altstadt verwandelt sich in eine Fußball-Arena mit Public Viewing und Partystimmung. Der Treffpunkt für rund 5000 Fußballfans mit einer großen Bühne für Musik-Acts wie Alle Farben, David Puentez und Topic. Außerdem gibt es verschiedene Mitmachaktivitäten wie „Walking Football“ und das DFB-Junior-Coaching, ein Turnier für Nachwuchsfußballer, unter anderem ausgearbeitet vom Fußballverband Niederrhein und von lokalen Fußballvereinen.

Public Viewing an der unteren Rheinwerft

EM-Atmosphäre am Rhein mit mehreren Public Viewing-Bereichen und Rahmenprogramm. Hier gibt es Platz für 7800 Zuschauer. Vom 14. Juni bis 14. Juli heißt es hier: Abfeiern bis unsere Elf die nächste Hütte macht!

Fan-Village vor dem Schauspielhaus

Die Fanzone direkt vor dem Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz lockt mit Live-Musik, Bühnenprogramm, dem EM-Theaterstück „Glaube, Liebe, Fußball“ und Großbildleinwänden für alle Spiele. Zusätzlich gibt es an an verschiedenen Nachmittagen ein abwechslungsreiches Angebot mit Sing- und Tanzprojekten, Fangesang, XXL-Kicker, Dart-Fußball und Hip-Hop mit Ball. Die Location bietet Platz für 2000 Fußball-Fans, in den Abendstunden wird das Gebäude beleuchtet.

Lese-Tipp: Alle Infos zur EM 2024 in Düsseldorf findet ihr hier in unserem großen Euro-Guide

Rudelgucken in den Kneipen und Bars der Altstadt

Public Viewing an der „längsten Theke der Welt“

Die Altstadt ist und bleibt auch während der EM das pulsierende Herz Düsseldorfs. Hier gibt es unzählige Bars, Kneipen und Restaurants, die die Spiele auf Großbildleinwänden übertragen. Schließlich gilt die Altstadt mit ihren rund 260 Bars und Kneipen als „längste Theke der Welt“.

In den Straßen werden wohl vor allem an Heimspieltagen tausende Fußballfans unterwegs sein, die nicht viel brauchen, um ausgelassen zu feiern – außer gutem Streaming-Empfang, kalte Getränke und viele Gleichgesinnte.

Die besten Kneipen zum Fußballschauen findet ihr entlang dieser Straßen:

Berger Straße , zum Beispiel Uerige

, zum Beispiel Uerige Bolker Straße

Burgplatz

Hunsrückenstraße , zum Beispiel Boston Bar

, zum Beispiel Boston Bar Kurze Straße , zum Beispiel Brauerei Kürzer

, zum Beispiel Brauerei Kürzer Marktplatz

Mühlenstraße

Ratinger Straße, zum Beispiel Ohme Jupp, Füchschen und Retematäng

Was wann außerdem in den Clubs und Bars los ist, findet ihr in unserer Party-Übersicht für Düsseldorf.