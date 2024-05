EM 2024 in Düsseldorf: Diese Stars treten am Burgplatz auf

Düsseldorf verwandelt sich ab dem 14. Juni in einen pulsierenden Treffpunkt für Fußball- und Musikfans. Zur UEFA EURO 2024 entstehen zwei Fan Zones und eine Public Viewing-Fläche in der Stadt. In der zentral gelegenen Fan Zone am Burgplatz sollen fünf hochkarätige Main Acts für musikalische Unterhaltung sorgen und das Fußballfest zu einem umfassenden Kultur- und Partyerlebnis machen. Das berichtet DLive am 8. Mai.

EM 2024 in Düsseldorf: Diese Stars treten auf den Fan Zones auf

Den Auftakt macht Alle Farben, der am 14. Juni um 19 Uhr, noch vor dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland, die Bühne zum Leben erweckt. Der gefeierte Berliner DJ und Produzent, bekannt für seine mitreißende Mischung aus Tech House und großen Festivalhymnen, hat sich mit über zwei Milliarden Streams und zahlreichen internationalen Auszeichnungen einen Namen gemacht. Durch Zusammenarbeiten mit renommierten Künstlern wie Ed Sheeran oder David Guetta sowie mehr als 100 Shows jährlich zeigt Alle Farben immer wieder seine Bedeutung in der Partyszene. Das wird garantiert ein fulminanter Start in die EM!

Alle Farben in Düsseldorf

Wann? 14. Juni um 19 Uhr

Wo? Burgplatz, 40213 Düsseldorf

>> Das sind die besten Public-Viewing-Hotspots in Köln <<

JC Zeller und Daniel Danger treten bei der EM in Düsseldorf auf

Am 23. Juni um 19.30 Uhr sorgen Jan-Christian Zeller, bekannt als DJ „JC Zeller“, und Daniel Danger von 1LIVE für Stimmung. JC Zeller, bekannt für seine energetischen DJ-Sets und Auftritte bei Festivals wie dem Parookaville Festival, wird gemeinsam mit Daniel Danger eine dynamische Show liefern. Mit ihren mitreißenden Radio Shows bei 1LIVE begleiten sie viele Menschen mit guter Laune ins Wochenende und auch ihr dynamischer Auftritt in der Fan Zone Burgplatz wird für einen perfekten Start in einen aufregenden Fußballabend sorgen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Jan-Christian Zeller „JC Zeller“ und Daniel Danger in Düsseldorf

Wann? 23. Juni um 19.30 Uhr

Wo? Burgplatz, 40213 Düsseldorf

>> Langes Wochenende in Düsseldorf: Das sind die besten Tipps für Vater- und Muttertag <<

Lari Luke kommt zum Viertelfinale nah Düsseldorf

Zum Viertelfinalspiel in Düsseldorf am 6. Juli soll Lari Luke um 16.30 Uhr ihre Mischung aus Bass House, Dance und Electro Pop auf die Bühne bringen. Mit internationalen Hits wie „Out of this Town“ hat sich Lari Luke einen festen Platz in der Musikszene gesichert. Ihre beeindruckende Bühnenpräsenz, die sie auf zahlreichen großen Festivals wie dem Juicy Beats unter Beweis gestellt hat, wird auch das Publikum am Burgplatz zum Tanzen bringen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Lari Luke in Düsseldorf

Wann? 6. Juli um 16.30 Uhr

Wo? Burgplatz, 40213 Düsseldorf

David Puentez und Topic feiern EM-Finale am Burgplatz

Einen Tag vor Turnierende gestalten David Puentez und Topic am 13. Juli um 20 Uhr das musikalische Finale in der Fan Zone Burgplatz. Puentez, mit über 400 Millionen Streams und zahlreichen Auftritten auf den Hauptbühnen großer Festivals, und Topic, bekannt für Hits wie „Breaking Me“ und seine Zusammenarbeit mit globalen Stars wie Bebe Rhexa oder ATB versprechen einen spektakulären Abschluss des Abends.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

David Puentez und Topic in Düsseldorf

Wann? 13. Juli um 20 Uhr

Wo? Burgplatz, 40213 Düsseldorf

DLive betont: „Diese fünf Künstlerinnen und Künstler sind ein Highlight für Musik- und Fußballfans und ein wesentlicher Bestandteil des Rahmenprogramms der Host City Düsseldorf zur UEFA EURO 2024.“ Das gesamte Programm in den Fan Zones werde in den kommenden Tagen gesondert präsentiert.