Public Viewing in Köln: Hier könnt ihr die EM 2024 verfolgen

Die EM 2024 verspricht in Köln eine ausgelassene Stimmung in den Kneipen und Brauhäusern, tobender Torjubel in den Fanzones und natürlich fünf spannende Spiele im Kölner Rheinenergie-Stadion des 1. FC Köln in Müngersdorf. Am 15. Juni geht es mit Ungarn gegen die Schweiz los. Vier weitere Partien folgen bis zum Achtelfinale am 30. Juni.

1.FC Köln: Hier gucken Davie Selke und Luca Kilian die EM 2024

Wo findet Köln Public Viewing zur EM 2024 statt? Das verraten wir euch im Folgenden. Und: Beim Gaffel-Presse-Termin vor der EM verrieten die FC-Köln-Stars Davie Selke (29) und Luca Kilian (24) übrigens ihre Lieblings-Spots zum Fußballgucken. Selke war einst fasziniert von der Fanzone am Konrad-Adenauer-Ufer (siehe auch weiter unten), will diese EM aber lieber zu Hause oder bei Freunden im Garten verfolgen. Bei Luca Kilian sieht es ähnlich aus. Der verletzte Kicker: „Ich bin während der EM gar nicht in Köln.“ Eine Tendenz, wer die Meisterschaft gewinnt, hat der junge Dortmunder aber schon: „Ich glaube, dass Deutschland gewinnt. Ich werde jedes Deutschlandspiel gucken“, kündigt er an. Selke kann sich bei einer Spekulation auf den EM-Sieger nicht richtig festlegen und antwortet schlicht: „Das kommt auf das Team drauf an.“

Fußball-EM 2024: Fanzonen der Stadt Köln

Die Stadt Köln hat drei verschiedene Fanzonen eingerichtet, an denen die Spiele auf der Leinwand live übertragen werden.

Fanzone am Heumarkt

Im Herzen der Kölner Altstadt befindet sich der Heumarkt.

Öffnungszeiten: 14. Juni bis 14. Juli: 14-23 Uhr, an Spieltagen in Köln 11-23 Uhr

Adresse: Heumarkt, 50667 Köln

Fanzone am Tanzbrunnen

Auf der Schäl Sick in Deutz findet ihr den Tanzbrunnen direkt am Rhein. Hier könnt ihr open Air aber mit Überdachungs-Option auch bei Regen Fußball schauen.

Öffnungszeiten:

14. Juni: 17-23 Uhr

15., 19., 22. Juni 12-23 Uhr

23. Juni: 17-23 Uhr

25. Juni: 12-23 Uhr

30. Juni: 12-23 Uhr

Adresse: Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Fanzone am Konrad-Adenauer-Ufer

Hierbei handelt es sich um den Lieblings-Ort von FC-Stürmer Davie Selke – zumindest, wenn es um Public Viewing geht. Beim Gaffel-Pressetermin am 8. Mai verriet der 29-Jährige, der derzeit am Fuß verletzt ist, gegenüber Düsseldorf Tonight: „Die Atmosphäre am Rhein finde ich unglaublich.“ Aber: Die Fläche am Konrad-Adenauer-Ufer wird nur bei besonders hoher Nachfrage an den anderen beiden Fanzonen eröffnet.

Öffnungszeiten: bei Bedarf während des Spiels

Adresse: Konrad-Adenauer-Ufer, 50668 Köln

Fußball-EM 2024: Beliebte Fußballkneipen in Köln

Im Folgenden listen wir euch die beliebtesten Fußball-Kneipen und Bars in Köln auf:

Belgisches Viertel:

Gottes Grüne Wiese

Zum Goldenen Schuss

Stadtgarten

Zum Knobelbecher

Friesenviertel:

Heising und Adelmann

Kwartier Latäng:

Stiefel

Tankstelle

Aachener Weiher

Kölschbar

Innenstadt:

Gaffel am Dom

Em Hähnche

Bei d’r Tant

Agnesviertel:

Weinhaus Vogel

Brauhaus zum Prinzen

Südstadt:

Brauhaus Quetsch

Schmitze Lang

Müngersdorf:

Em Ringströßje

Halle Tor 2

Deutz:

Deutzer Brauhaus

Porz:

Porzer Wirtshaus

Ehrenfeld:

Herbrandts

