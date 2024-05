Tickets für die Fußball-EM 2024 heute: Last-Minute-Sale läuft

Darauf haben hiesige Fußball-Fans gewartet: Die kommende Europameisterschaft findet in diesem Jahr in Deutschland statt. Auch in NRW werden einige der Spiele ausgetragen: So werden Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen zu Schauplätzen der Fußballpartien und Gastgeber tausender Besucher.

Die erste und zweite Bewerbungsphase für den Ticketverkauft für die Fußball-EM 2024 in Deutschland sind bereits beendet. Für die 1,2 Millionen Eintrittskarten ging ein Vielfaches mehr an Bewerbungen ein. Wer die Ticket-Phasen verpasst hat, muss jetzt schnell sein: Am heutigen Donnerstag, dem 2. Mai 2024, kommt es zu einem Last-Minute-Sale. So habt ihr eine letzte Chance, um euch Eintrittskarten für das Turnier im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) zu sichern.

Fußball-EM in Düsseldorf live erleben: Last-Minute-Sale am 2. Mai

Seit 11 Uhr stellt die Europäische Fußball-Union UEFA ein Kontingent von über 100.000 Tickets zur Verfügung. Wer mit dabei sein will, sollte schnell sein – und etwas Glück haben. Die UEFA vergibt die Karten über die Seite EURO2024.com/tickets nach dem Prinzip „First come, first serve“. Welche Spiele in Düsseldorf stattfinden, erfahrt ihr hier!

Gemessen am bisherigen Interesse und den vorangegangenen Ticketphasen ist ein großer Andrang zu erwarten. Der Verband geht davon aus, dass die Karten sehr schnell verkauft sein werden – „insbesondere für stark nachgefragte Spiele wie Spiele mit Beteiligung des Gastgeberlandes Deutschland oder das Endspiel selbst“. Die komplette Auflistung aller Spiele und vorhandener Tickets hält die UEFA hier für euch parat.

Angeboten werden Tickets, die im März und April über die offizielle Wiederverkaufsplattform angeboten wurden. Die Finalisierung der Sitzpläne in den Stadien ist zudem abgeschlossen worden, wodurch weitere Plätze entstanden sind. Außerdem soll es laut UEFA einen beträchtlichen Teil an vergünstigten Karten für Plätze mit Sichteinschränkung geben. Die Anzahl der verfügbaren Tickets variiert demnach von Spiel zu Spiel.

Wann startete der offizielle Ticketverkauf für die Fußball-EM 2024?

Vom 3. bis zum 26. Oktober 2023 lief die erste Ticket-Bewerbungsphase. Wer kein Ticket ergattern konnte, musste jedoch nicht unbedingt leer ausgehen. So begann am 2. Dezember 2023 ein neues Bewerbungs-Fenster nach der Auslosung in Hamburg.

Wie kann ich an weitere EM-Tickets kommen?

Nachdem die 21 bis dahin feststehenden Teilnehmer auf die insgesamt sechs Gruppen verteilt waren, sollte es eine weitere Bewerbungsphase mit rund einer Million Karten geben. Diese richtete sich vor allem an Fans der qualifizierten Teams, die sich nun auf Tickets für ihre Mannschaften bewerben konnten. Bewerbungen wurden ab dem 2. Dezember bei der UEFA eingereicht, zwei Tage später über die Nationalverbände der qualifizierten Teams.

Im März 2024 wurde das Feld über drei Playoff-Turniere auf Basis der Tabellen in der Nations League komplettiert. Nur die drei Sieger der Turniere mit jeweils Halbfinale und Finale lösten das EM-Ticket. Es folgte im März und April eine weitere Phase, in der vorrangig Anhänger der drei Playoff-Qualifikanten Tickets abnehmen können. Auch der nun laufende Last-Minute-Verkauf war bereits angekündigt.

Wie schon bei der WM 2022 in Katar wird es keine Papiertickets geben. Die UEFA setzt auf ein ausschließlich digitales Konzept.

Wo erhalte ich Tickets für die Fußball-EM 2024?

Tickets für die EM-Spiele in Deutschland können auf der Internetseite der UEFA erworben werden. Um eine Eintrittskarte zu erhalten, müssen sich Interessierte auf der Homepage der UEFA einen Account erstellen und unter anderem angeben, welches Spiel sie besuchen wollen und welche Preiskategorie sie interessiert. Ein solcher Account ist für die Bewerbungsphase seit dem 3. Oktober Pflicht.

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-EM 2024?

Je nach Kategorie und Spiel kosten die Tickets 30 Euro (Gruppenphase) bis 1000 Euro (Finale). Eine genaue Auflistung der Preise findet ihr hier.

Gibt es weitere Möglichkeiten, im Stadion zu sein?

Es gibt auch einige sogenannte Hospitality Pakete mit Tickets, die für die meisten Fans jedoch preislich wohl eher nicht infrage kommen. Beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland beginnen diese Tickets ab 3200 Euro, beim Finale am 14. Juli in Berlin ab 5900 Euro. Bei den meisten Vorrundenspielen können die Pakete ab einem Preis von 1250 Euro erworben werden. Derzeit sind die Pakete für alle 51 Turnierspiele verfügbar.

mit Material der dpa