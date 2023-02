Fußball-EM 2024 in NRW: In diesen Stadien wird gespielt

Nach dem Sommermärchen 2006 soll 2024 mit der Europameisterschaft im eigenen Land ein weiteres folgen. Ab dem 14. Juni 2024 rollt der Ball zur EM in Deutschland. In insgesamt 10 Stadien wird dann wieder Fußball der Extraklasse geboten. Allein vier Stadien befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Wir stellen euch die Stadien vor.

Stadien für die EM 2024: Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf

Zuvorderst ist da natürlich die Merkur Spiel-Arena zu nennen. Die Heimstätte von Fortuna Düsseldorf bietet etwas mehr als 46.000 Zuschauern Platz und hat gleich fünf Spiele im Angebot. So finden drei Gruppenspiele in der Arena statt, dazu noch eine Achtelfinalpaarung und eine Viertelfinalbegegnung. Los geht es hier am 17. Juni mit dem Vorrundenspiel in der Gruppe D. Die letzte Begegnung, das Viertelfinale, findet am 6. Juli statt. Alle weiteren Infos zur Arena und der Euro 2024 in Düsseldorf haben wir für euch hier.

Stadien für die EM 2024: Signal Iduna Park in Dortmund

Kein Fußballturnier in Deutschland kommt ohne den Signal Iduna Park in Dortmund aus. Allein die Kapazität von 61.000 Zuschauern ist ein Grund, warum dieses Stadion bei jedem großen Turnier dabei sein muss. Zudem hat auch die deutsche Nationalmannschaft gute Erinnerungen an das Stadion. Schließlich fiel hier der Startschuss mit dem 1:0 des DFB gegen Polen bei der Weltmeisterschaft 2006 zu einem großartigen Turnier. Hier finden bei der Europameisterschaft 2024 vier Vorrundenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale statt. Hier fällt der Startschuss bereits am 15. Juni, das Halbfinale wird am 10. Juli ausgetragen.

Stadien für die EM 2024: Veltins-Arena in Gelsenkirchen

Auch die Veltins-Arena auf Schalke in Gelsenkirchen ist wieder mit dabei. Knapp unter 50.000 Zuschauer wird die Arena bei der Europameisterschaft 2024 fassen, auch bei der Weltmeisterschaft 2006 war das Stadion bereits mit unter den Spielstätten. Hier werden bei der Euro 2024 drei Vorrundenspiele und ein Achtelfinale stattfinden. Los geht es mit dem Vorrundenspiel am 16. Juni auf Schalke, das Achtelfinale findet am 30. Juni statt.

Stadien für die EM 2024: Rheinenergiestadion in Köln

Unter den Stadien in Nordrhein-Westfalen ist auch das Kölner Rheinenergiestadion bei der Europameisterschaft 2024 dabei. Hier können etwas mehr als 46.000 Zuschauer pro Spiel dabei sind. Insgesamt kommt es in der Heimstätte des 1. FC Köln zu vier Gruppenspielen und einem Achtelfinale. Der Startschuss fällt hier bereits am ersten Turniertag, dem 15. Juni. Am 30. Juni findet schließlich das Achtelfinale statt.

Stadien für die EM 2024: Das sind die weiteren Stadien

Neben den vier Stadien in NRW gibt es noch sechs weitere Austragungsorte. Dazu zählen das Olympiastadion in Berlin (70.000 Zuschauer), wo auch das Finale stattfinden wird, der Deutsche Bank Park in Frankfurt (48.000 Zuschauer), das Volksparkstadion in Hamburg (50.000 Zuschauer), die Red Bull Arena in Leipzig (46.000 Zuschauer), die Allianz Arena in München (66. Zuschauer) und die Mercedes Benz Arena in Stuttgart (51.000 Zuschauer).

EM 2024: Wann werden die Gruppen gelost?

24 Teams werden in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften gelost. Die Auslosung der Gruppen wird Ende 2023 in Hamburg in der Elbphilharmonie stattfinden. Als Ausrichter der Europameisterschaft 2024 wird Deutschland den Gruppenkopf in Gruppe A stellen und damit auch das Eröffnungsspiel austragen. Dieses findet am 14. Juni 2024 um 21 Uhr Abends in München in der Allianz Arena statt.

EM 2024: Wann und wo gibt es Tickets für das Turnier zu kaufen?

Normalerweise gibt es bei einem Turnier wie der Europameisterschaft drei Verkaufsphasen. Eine erste Verkaufsphase soll demnach im Sommer 2023 erfolgen. Eine zweite Verkaufsphase soll dann im Winter 2023/2024 stattfinden.

Kurz vor dem Start der EM 2024 wird es eine dritte Verkaufsphase gibt es geben. Hier werden jedoch nur noch Restbestände verkauft. Hier wird es meist nur noch Restkarten für ausgewählte Spiele geben. Die UEFA hat zudem bereits erklärt, dass Tickets nur über „euro2024.com“ erhältlich sein werden.