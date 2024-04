Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Diese Spiele finden statt – alle Infos

2024 findet die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland statt. Die Stadt Düsseldorf darf gleich fünf Partien des Turniers ausrichten, unter anderem ein Viertelfinale. Wann die Spiele stattfinden, wo ihr Tickets bekommt und alles weitere Wissenswerte zu den Begegnungen verraten wir euch hier!

Euro 2024 in Düsseldorf: Wann finden die Spiele statt?

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 statt. Das Auftaktspiel wird in München in der Allianz Arena ausgetragen. Am 17. Juni erfolgt dann erstmals der Anpfiff auch in Düsseldorf. Das sind die Termine, an denen die Spiele in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt stattfinden:

17. Juni 2024: Österreich – Frankreich

21. Juni 2024: Slowakei – Ukraine

24. Juni 2024: Albanien – Spanien

1. Juli 2024: Achtelfinale

6. Juli 2024: Viertelfinale

Welche Teams und Länder dann aufeinandertreffen, wird man erst nach der Gruppenauslosung sagen können, die Ende 2023 erfolgt.

Wo finden die Spiele statt?

Die Spiele der Fußballeuropameisterschaft in Düsseldorf finden in der Merkur Spiel-Arena statt. Beim letzten großen Turnier, der Weltmeisterschaft 2006, hatte Düsseldorf noch das Nachsehen, da bereits mit Köln, Dortmund und Gelsenkirchen drei Spielorte in unmittelbarer Nähe ausgesucht waren.

Welche Mannschaften treffen in Düsseldorf aufeinander?

Welche Mannschaften und Nationen dann gegeneinander spielen werden, wird man noch abwarten müssen. Denn die Auslosung der Gruppen findet erst Ende 2023 statt. Es gibt jedoch bereits einen Turnierbaum, daher ist schon im Vorfeld klar, welche Begegnungen in Düsseldorf ausgetragen werden.

Diese Mannschaften treffen aufeinander:

1. Juli 2024: Zweiter Gr. D vs Zweiter Gr. E (Achtelfinale)

6. Juli 2024: Sieger AF 4 vs Sieger AF 2 (EM-Viertelfinale)

Wo bekomme ich EM-Tickets für die Spiele in Düsseldorf?

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr an Tickets für das Turnier kommen könnt. Da wäre zum einen die UEFA, die als Veranstalter den größten Teil an Tickets verkaufen wird. Insgesamt fasst die Merkur Spiel-Arena bis zu 46.264 Zuschauer, so viele Tickets wird es daher auch pro Partie geben.

Als weitere Verkäufer der Karten für die Fußballeuropameisterschaft 2024 kommen Drittunternehmen wie Ticketbörsen ins Spiel. Diese bieten die Tickets meist in Kombination mit Hotelzimmern und längeren Aufenthalten an. Auch wird meist über die Drittanbieter die An- und die Abreise geregelt.

Dritte und letzte Möglichkeit sind die Nationalverbände, die in Düsseldorf aufeinandertreffen werden. Allerdings sind diese Kontingente eher gering. Zudem ist es nicht unüblich, dass die Verbände die Tickets meist gar nicht erst verkaufen, sondern verlosen. Daher sollte man sich auf diese Möglichkeit besser nicht verlassen.

Wann werden die Tickets für die Spiele verkauft?

Üblicherweise gibt es bei einem Kontinentalturnier drei Verkaufsphasen. Die erste Verkaufsphase lief m Sommer 2023.

Im Winter 2023/2024 startete die zweite Verkaufsphase.

Eine dritte Verkaufsphase gibt es dann noch mal kurz vor dem Start der Fußballeuropameisterschaft. Allerdings auch nur dann, wenn es überhaupt noch Restbestände oder Kartenkontingente gibt, die nicht abgegriffen sind. Daher ist das Angebot hier meist sehr gering und auch nur für wenige Spiele zu haben.

Wie teuer sind die Tickets für die Spiele in der Merkur Spiel-Arena?

Die Preise der Tickets hängt von den Kategorien und der Turnierphase ab. Die günstigsten Karten gibt es für 30 Euro, die regulären Preise gehen dann bis etwa 300 Euro hoch. Plätze mit der besten Sicht sowie Finalkarten sind selbstverständlich noch teurer als etwa für die Gruppenphase. Und die Tickets sind kostspieliger, je näher die Endrunde rückt, hier können dann auch mal 1000 Euro pro Karte anfallen.

Auch ist die Turnierphase entscheidend. Bei einem Vorrundenspiel werden die Tickets entsprechend günstiger sein, als beim Viertelfinale. Wer außerdem vier oder mehr Karten auf einmal bestellen will, muss zusätzlich noch mit einem Aufpreis rechnen.

Tipps für die Anfahrt: Wie komme ich zur Merkur Spiel-Arena?

Das Stadion, das sonst den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf beherbergt, verfügt über eine eigene U-Bahnstation. Daher ist der einfachste Weg zum Stadion, mit der U-Bahnlinie U78 zum Stadion zu fahren. Steigt an der Haltestelle Merkur Spiel-Arena/Messe Nord aus und ihr seid direkt vor Ort.

Neben der U-Bahn fahren auch verschiedene Buslinien bis zur Messe, die nur wenige Fußminuten vom Stadion entfernt liegt.

Wo kann ich an der Merkur Spiel-Arena parken?

Wer mit dem Auto nach Düsseldorf zur Merkur Spiel-Arena kommen möchte, der hat ebenfalls Glück. Denn das Stadion wurde nicht nur für Fußball, sondern vor allem auch für Großveranstaltungen gebaut. Daher finden sich in unmittelbarer Nähe zwei große Parkplätze sowie ein großes Parkhaus. Hierfür werden jedoch Kosten anfallen. Weitere Parkmöglichkeiten in Düsseldorf haben wir hier für euch zusammengestellt.