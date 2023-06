Maskottchen für die Fußball-EM 2024 in Deutschland vorgestellt – diesmal mit Hose

Das neue Maskottchen der anstehenden Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wurde am Dienstagmorgen vorgestellt. Ein Fauxpas, wie zur WM 2006, konnte diesmal vermieden werden: das Maskottchen trägt – im Gegensatz zum „Sommermärchen“-Löwen Goleo – eine Hose. Vom Fell aber konnte man sich nicht wirklich trennen.

Denn diesmal ist das Maskottchen der anstehenden Heim-EM ein Bär. Damit soll Bezug auf den Teddybären genommen werden, der erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland hergestellt wurde. Offiziell präsentiert wird das Maskottchen vor der Begegnung der DFB-Elf am Dienstagabend gegen Kolumbien in Gelsenkirchen.

Wobei wir gleich beim nächsten Punkt wären: Das Maskottchen sucht noch einen Namen. Den können Kinder, die Teil des Schulfußballprogramms der Uefa sind, in den folgenden zwei Wochen auf der Internetseite uefa.com mitbestimmen und aus einem der folgenden vier Vorschläge wählen: Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär.

Maskottchen der Fußball-EM 2024 soll Kinder zum Sporttreiben animieren

Neben seinem putzigen Erscheinungsbild soll dem Teddybär aber auch eine ganz klare Funktion zugeordnet werden. Denn der Teddy soll nicht nur Initiativen und Partnerschaften vorantreiben, sondern auch Kinder auf dem gesamten Kontinent zu mehr Bewegung animieren. Zudem soll er Heranwachsende besonders für den Fußball begeistern und die entsprechenden Werte vermitteln.

Unter dem Hashtag #BewegtEuch soll eine Reise durch ganz Europa stattfinden, bei der Schülerinnen und Schüler dem Teddy Leben einhauchen können. So sollen die Kinder eigene Fußballtricks vollführen oder Jubeltänze präsentieren, die der Teddy dank digitaler Technik dann wiedergibt.

Auch Influencer in ganz Europa sollen eingebunden werden, die mit dem Maskottchen in den sozialen Medien ein Bewusstsein für Themen wir Ernährung, Training und Wohlbefinden bei jungen Leute schaffen sollen. Schulen sollen ebenfalls Material bekommen, womit das anstehende Turnier auch in den Lehrplan eingearbeitet werden kann.

Philipp Lahm, Weltmeisterkapitän von 2014 und Turnierdirektor der Europameisterschaft 2024, hofft auf viele positive Effekte durch das Maskottchen. Auch die Turnierbotschafterin Celia Šašić hofft auf eine neue Generation von fußballbegeisterten Kindern, die durch das neue Maskottchen mit Teamgeist und anderen wichtigen Werten des Sports angesteckt werden.