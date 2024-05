Hotels zur EM 2024 in Düsseldorf: Gibt es noch freie Betten?

Während die EM 2024 immer näher rückt, werden die Betten der Hotels in NRW immer knapper: Besonders Köln ist unter EM-Touristen heiß begehrt, während es im zentral gelegenen Düsseldorf durchaus noch das ein oder andere Zimmer zum Buchen gibt. Der Vorteil: Neben den Spielen in der Landeshauptstadt, könnt ihr von hier aus auch schnell in Köln vorbeischauen. Alternativ ist Gelsenkirchen nur eine knappe Stunde mit dem Auto entfernt.

Zur EM 2024 nach Düsseldorf

Laut dem Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, Dehoga, sieht die Situation in Düsseldorf weiter gut aus: Es sind noch genügend Angebote vorhanden – Ende April 2024 immerhin noch 45 Prozent aller Betten. Zum Vergleich: In Köln und Gelsenkirchen waren zum gleichen Zeitpunkt bereits knapp 80 Prozent belegt.

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli finden 20 der 51 EM-Spiele an den vier Austragungsorten in NRW statt. „Wir setzen noch auf viele kurzfristige Buchungen, damit aus dem Sommerloch auf jeden Fall ein Sommermärchen wird“, sagte Dehoga-NRW-Präsident Patrick Rothkopf der dpa. „Wer bei uns während der Euro unterkommen möchte und nicht auf einen bestimmten Betrieb zu einem bestimmten Tag festgelegt ist, wird bei uns ein passendes Angebot finden“.

Last-Minute-Tickets: Über 100.000 neue EM-Fans auf Bettensuche in NRW

Bereits in den kommenden Tagen sollte das Angebot aber nochmal merklich schrumpfen: Am 2. Mai 2024 gab die UEFA erneut über 100.000 Last-Minute-Tickets in den Verkauf, so dass zumindest diese glücklichen Besucher bald noch eine passende Bleibe brauchen werden.

Zum Glück hat Düsseldorf ein breites Angebot an Hotels, vom Luxushotel an der Königsallee, über stylische Boutique-Hotels, bis hin zum Hotel mit eigener Badewanne auf dem Balkon gibt es viel zu sehen und erleben.

