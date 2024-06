Taylor Swift 2024 in Gelsenkirchen: Gibt es doch noch Konzert-Tickets?

Fans von Taylor Swift haben Grund zum Jubeln: Der Weltstar wird im kommenden Jahr durch Europa touren und dabei ihr aktuelles Album „Midnight“ sowie viele andere ihrer Hits live auf der Bühne performen. Dabei macht die Künstlerin auch in NRW Halt und spielt gleich mehrere Shows.

Wo finden Taylor Swifts Konzerte in NRW statt?

Im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour kommt Taylor Swift im Sommer 2024 in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen. Neben Gelsenkirchen sind noch zwei weitere deutsche Städte für die Tournee eingeplant. So tritt der Star auch noch im Hamburger Volksparkstadion und im Olympiastadion in München auf.

Taylor Swift in Gelsenkirchen 2024: Wann finden die Konzerte statt?

Wie nun bekanntgegeben wurde, spielt Swift nicht nur an einem Abend, sondern am 17., 18, und am 19. Juli 2024 – also gleich drei Mal – in der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Mehr zu den Zusatzkonzerten erfahrt ihr hier.

„Ich kann meine Aufregung kaum zurückhalten. Wir fügen 14 neue Shows zur ‚The Eras‘-Tour hinzu“, schreibt der Star auf Instagram nach der Ankündigung der Zusatzkonzerte.

Taylor Swift in NRW 2024: Wann ist der Einlass? Wie ist der Zeitplan?

Wie genau der Zeitplan für die Konzerte aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch hierzu auf dem Laufenden.

Wer ist die Vorband bei Taylor Swift in Gelsenkirchen?

Bei allen Shows wird Paramore als Vorband dabei sein und das Publikum in Stimmung bringen. Die US-amerikanische Alternative-Rock-Band, die mit Songs wie „Misery Business“ und „Hard Times“ Erfolge feierte, war bereits bei zahlreichen Konzerten der Tour dabei.

Gibt es noch Tickets für Taylor Swift in Gelsenkirchen?

Die Konzerte waren binnen weniger Minuten ausverkauft. Es gibt regulär keine Tickets mehr für Taylor Swift in Gelsenkirchen. Vereinzelt werden noch Tickets auf eBay oder anderen Plattformen angeboten. Bei Viagogo etwa werden noch Karten zu hohen Preisen angeboten. Die Tickets liegen hier zwischen 600 und 1100 Euro.

Wie teuer sind die Tickets fürs Taylor Swift-Konzert in Gelsenkirchen?

Die Auserwählten, die dazu befähigt wurden, überhaupt ein Ticket kaufen zu dürfen, erwartete eine große Preisüberraschung. Denn vor dem offiziellen Vorverkauf war nichts über die Preise bekannt. Nach dem Start des Ticketverkaufs sickerten allerdings die ersten Informationen über die Kartenpreise durch.

Ein Stehplatz im „Front-Standing“-Bereich – also ganz vorne an der Bühne – kostete 240,15 Euro. Einen Stehplatz im Innenraum gibt es hingegen für 125,15 Euro. Sitzplätze starten derweil bei 102,15 Euro und können je nach Kategorie bis zu 240,15 Euro kosten.

Daneben gibt es für Taylors Auftritt in Gelsenkirchen auch VIP-Tickets. Mit Preisen von bis zu 641,50 Euro sind diese ebenfalls alles andere als günstig. Fans wird dafür jedoch laut Ticketverkäufer Eventim unter anderem eine Stehplatzkarte für den Premium-Bereich und ein Early-Entry zum Stehplatzbereich geboten.

Hohe Nachfrage nach Karten für das Taylor Swift-Konzert in Gelsenkirchen

Wie die Ticketbörse Eventim am Freitag (14. Juli) in einer Mail an Nutzer, die eine Karte ergattern konnten, mitteilte, haben rund drei Millionen Fans versucht, an Karten für deutsche Konzerte des US-Stars zu kommen. Bis zu einer Million Anfragen habe es dabei pro Stadt gegeben, heißt es weiter.

Die Karten für die Konzerte sind personalisiert. Auf verschiedenen Online-Verkaufsplattformen kursieren derzeit vermeintliche Ticketangebote, vor denen Eventim dringen abrät: „Ausnahmslos alle diese Angebote sind unseriös, da eine Weitergabe der Tickets an Dritte rechtlich untersagt sowie technisch gar nicht möglich ist.“ Demnach sei der Zutritt zum Konzert nur für die auf den Tickets vermerkte Person sowie deren Begleitperson möglich.

Wer sein Ticket verkaufen möchte, könne dies zu einem späteren Zeitpunkt über die Ticketbörse „Fansale“ tun. Dort können die personalisierten Karten dann auf eine neue Person umgeschrieben werden.

Wie viele Zuschauer sind beim Konzert in Gelsenkirchen dabei?

Da die Konzert-Veranstalter davon ausgehen, dass der Andrang größer sein wird als die Zahl der verfügbaren Tickets, kann davon ausgegangen werden, dass die Auftritte komplett ausverkauft sein werden. Bei Konzerten in der Veltins-Arena mit einer Mittelbühne im Innenraum beträgt die maximale Kapazität 79.612 Besucher.

Hotel-Ansturm auf Gelsenkirchen wegen Taylor Swift-Konzert

Obwohl Gelsenkirchen nicht gerade zu den bekanntesten und beliebtesten Orten Deutschlands gehört, könnte das Konzert der Ruhrgebietsstadt zu mehr internationaler Bekanntheit verhelfen. Denn wie das Nachrichtenmagazin „Watson“ unter Berufung einer Datenanalyse der Portale „Fewo-direkt“ und „Expedia“ berichtet, sei Gelsenkirchen in den letzten Wochen gefragter denn je gewesen.

Demzufolge gab es in Großbritannien kurz nach der Bekanntgabe der Tourdaten im Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 3. Juli 100 Prozent mehr Suchanfragen für Übernachtungsmöglichkeiten in der Ruhrgebietsstadt über das Portal „Expedia“, als das zwischen dem 6. Juni und dem 19. Juni der Fall war. Aus unserem Nachbarland Österreich gäbe es sogar 480 Prozent mehr Suchanfragen als in den zwei Wochen davor. Auch die Amerikaner seien auf Gelsenkirchen aufmerksam geworden. So heißt es weiter, dass einer Auswertung von Daten der US-amerikanischen „Expedia“-Seite zufolge, die Suchanfragen am 5. und 6. Juli um 160 Prozent höher waren als im Vergleich zu den beiden Tagen zuvor. Sicherlich kein Zufall: Am 5. Juli gab Taylor Swift bekannt, dass sie zwei Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen spielen wird.

Taylor Swift in Gelsenkirchen 2024: Was können Fans von der Show erwarten?

Bei der „The Eras“-Tour wird der Weltstar mit Songs aus allen ihrer bisher zehn veröffentlichten Studioalben das Publikum zum Ausflippen bringen. So dürfen sich Fans auf Songs wie „Cruel Summer“, „Shake It Off“, „I Knew You Were Trouble“ und „We Are Never Ever Getting Back Together“ freuen.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Veltins-Arena in Gelsenkirchen?

Im ersten Untergeschoss des Gelsenkirchener Bahnhofs befindet sich die U-Bahn-Haltestelle Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Hier fährt die Linie 302 (Richtung GE-Buer), welche euch direkt zum Veranstaltungsort bringt. Die Fahrt bis zur Haltestelle Veltins-Arena dauert etwa 15 Minuten. Bei den meisten Großveranstaltungen in der Arena sind ausreichend Sonderwagen im Einsatz.

Veltins-Arena in Gelsenkirchen: Wo kann ich mein Auto parken?

Fans, die mit dem Auto anreisen, erreichen den Veranstaltungsort über die Ausfahrten 6 (Gelsenkirchen-Buer) und 7 (Herten) der A2 sowie über die Ausfahrten 16 (Gelsenkirchen-Zentrum) und 17 (Gelsenkirchen-Schalke) der A42. Ab den Anschlussstellen folgt ihr der Beschilderung zur Veltins-Arena.

Insgesamt stehen 14.000 Parkplätze vor Ort zur Verfügung. Wer zu den Parkplätzen A, B, C1, C2, C3 oder dem Kinocenter muss, gibt in sein Navi die Adresse Adenauerallee 110 ein. Zu den Parkplätzen D1, D2, D3, D4, E1 und E2 geht es über die Navi-Eingabe Willy-Brandt-Allee 50.

Taylor Swift gibt 2024 Konzert in Gelsenkirchen: In diesen weiteren Städten tritt der Star auf

Die internationale „The Eras Tour“ startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am 17. August 2024 in London. Außerhalb von Deutschland wird die Künstlerin unter anderem in Warschau, Stockholm, London, Mailand, Zürich, Wien und Amsterdam auf der Bühne stehen.