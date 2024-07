Taylor Swift in Gelsenkirchen: Wie wird das Wetter?

Taylor Swift (34) ist im Anmarsch: Der Weltstar kommt ab Mittwoch für drei Konzerte (Mittwoch, Donnerstag, Freitag) in die Ruhrpott-Stadt Gelsenkirchen. Swifties sind außer sich vor Vorfreude, basteln wie verrückt Armbänder mit den Songtext-Passagen oder wilden Buchstaben-Kombinationen, die für diese stehen und planen ihre bunten Glitzer-Outfits. Doch bei diesem Thema stellt sich die Frage: Wie wird überhaupt das Wetter in Gelsenkirchen, das anlässlich des hohen Besuches aus den USA in „Swiftkirchen“ umbenannt wurde? Wir haben Diplom-Meteorologe Dominik Jung gefragt, wie kurz und knapp die Pailletten-Röckchen ausfallen dürfen.

Wetter Gelsenkirchen: Was erwartet Swifties beim ersten Konzert am Mittwoch, 17. Juli?

Die gute Nachricht vorweg: Alle drei Konzerte finden im Trockenen statt. „Delicate“ in the Rain? Nicht in Gelsenkirchen! Hintergrund: Auf Instagram und Co. kursierten Videos von Taylor Swift, auf denen sie ihren Song „Delicate“ aus dem Jahr 2017 im strömenden Regen präsentierte. Auch mit klatschnassen Haaren machte die Sängerin im asymmetrischen, halbtransparenten Body jedoch eine atemberaubende Figur. Seht selbst:

„Am Mittwoch erwarten wir 24 Grad in Gelsenkirchen und einen Mix aus Sonne und Wolken“, sagt Dominik Jung. Swifties, die direkt zum Konzert-Marathon-Auftakt in die Veltins-Arena kommen, sollten also eventuell auf festes Schuhwerk setzen. Am Abend könne es sich auf 20 Grad abkühlen. Für echte Swifties sollte das kein Problem sein. Denn die setzen vermutlich ohnehin auf Glitzerstiefel.

Wie wird das Wetter in Gelsenkirchen am Donnerstag, 18. Juli?

Auch am Donnerstag erwartet Swifties ein Mix aus Sonne und Wolken – allerdings bei 27 Grad. „Das Wetter steigert sich diese Woche von Tag zu Tag“, weiß der Experte von wetter.net. Hier können Swifties also definitiv Sonnenbrille und Hüte einpacken.

So wird das Wetter in Gelsenkirchen beim letzten Taylor-Swift-Konzert am Freitag

Fans, die sich ein Ticket für den Freitag in Gelsenkirchen gekauft haben, haben den Jackpot. Sie können nicht nur mit Taylor Swift ins Wochenende starten, sondern auch die kürzesten Kleider, Bodys und was das Swift-Outfit-Universum sonst noch hergibt, anziehen. Denn am Freitag erwarten die Meteorologen 30 Grad und strahlenden Sonnenschein in Gelsenkirchen. Auch alle Wolken sollen sich am 19. Juli aus dem Ruhrgebiet verzogen haben.

Über diese Wetterlage können sich übrigens auch die Besucher des Parookavilles im 80 Kilometer entfernten Weeze freuen. Denn am Freitag startet hier Deutschlands größtes EDM-Festival.