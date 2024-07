Taylor Swift in Gelsenkirchen: In welchem Hotel schläft der Mega-Star?

Mega-Star Taylor Swift (34) ist im Anmarsch und gefühlt halb NRW ist im Konzert-Fieber: Vom 17. bis zum 19. Juli tritt die „Cruel Summer“-Interpretin an drei Tagen hintereinander in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auf. Wo erholt sie sich von den jeweils dreieinhalb-stündigen Auftritten voller Tanzeinlagen und Feuerwerken?

>> Taylor Swift in Gelsenkirchen: Gibt es noch Tickets? <<

Offiziell ist nicht bekannt, wo Taylor Swift während ihres NRW-Stopps nächtigt. Doch wird gemunkelt, sie könnte sich in den Breidenbacher Hof einmieten. Während ihrer Hamburg-Konzerte soll Swift laut RND im Vier-Jahres-Zeiten-Hotel logiert haben. Der Breidenbacher Hof bietet ähnlichen Komfort, Luxus und auch die nötige Privatsphäre für einen Weltstar Swifts Liga. Kürzlich wurde das Hotel sogar zum drittbesten in ganz Deutschland gewählt! Hier haben schon Mick Jagger, Pink und sogar Taylor Swifts Ex-Freund Harry Styles übernachtet.

>> Bei diesem Newsletter steigt die Vorfreude aufs Taylor-Swift-Konzert <<

Wo die 34-Jährige letztendlich wirklich „It’s me, hi“ an der Rezeption sagt, werden wir vermutlich erst in wenigen Tagen erfahren, wenn sich Scharen von Swifties vor dem entsprechenden Hotel einfinden werden…

>> Swiftkirchen: Gelsenkirchen hat sich umbenannt <<