Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Düsseldorf ist in vollem Gange! In der Landeshauptstadt locken gleich drei Fanzonen, in denen Fans die Spiele der deutschen Nationalmannschaft und weitere Turnierevents gemeinsam erleben können. Bis zu 15.000 Fans sollen hier Platz haben, zum EM-Auftakt am Freitag, 14. Juni, kamen schon 16.000 Zuschauer über den Nachmittag und Abend verteilt zusammen. Sowohl am Burgplatz als auch am Rheinufer wurden daher Einlassstopps verhängt.

Doch was tun, wenn die Fanzone voll ist? Wir haben mit einem Sprecher der Stadt gesprochen.

Seid flexibel und plant im Voraus

„Den einzigen richtigen Tipp, den wir geben können, ist rechtzeitig zu kommen. Wenn die Fanzonen voll sind, sind sie voll – ganz nach dem Prinzip ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘.“ Und weiter: „Beim ersten Spiel haben wir um 20.45 Uhr zugemacht, eine Viertel Stunde vor Anpfiff. Wer also nicht allzu verspätet ist, dem sollte der Einlass gelingen.“

Öffnungszeiten im Blick halten und Anreise planen

Außerdem lohnt es sich, sich vorab über die Öffnungszeiten und die Anreisemöglichkeiten zu informieren. Die Fanzone am Burgplatz öffnet beispielsweise schon um 12 Uhr, am Schauspielhaus und Rheinufer zwei Stunden später. So könnt ihr euch die besten Plätze sichern und lange Wartezeiten vermeiden.

Weiterlesen: Anfahrt zur EM in Düsseldorf: Bequem ins Stadion und zu den Fanzonen

Und was ist mit Online-Tickets oder Reservierungen, so beispielsweise beim Public Viewing in Essen der Fall? „Das ist beim Düsseldorfer Public Viewing nicht möglich, da der Eintritt gratis und die Fläche nicht bestuhlt ist“, so der Stadtsprecher.

Alternativen in der Altstadt suchen

Wer doch zu spät gekommen ist und sich in der Warteschlange befindet, hat zwei Optionen: 1) Warten, denn sobald Fans das Gelände verlassen, werden weitere, je nach Lage, sukzessive reingelassen – oder 2) Alternativen suchen, beispielsweise in einer Altstadt-Kneipe oder an den Kasematten.

Weitere Infos und Tipps zum Thema EM 2024 in Düsseldorf:

Seid geduldig und fair

Generell gilt: An den Spieltagen kann es in den Fanzonen voll und laut werden. Seid geduldig mit anderen Fans und dem Personal, haltet euch an den von der Stadt aufgestellten Verhaltenskodex – und vergesst nicht den Spaß! Singt, tanzt und feiert gemeinsam und genießt die Atmosphäre, die wohl so schnell nicht mehr wieder kommen wird. Schließlich war Deutschland zuletzt 2006 Gastgeber der WM und 1988 der EM.

Übrigens bietet „Everybody’s Heimspiel“ mehr als nur Live-Übertragungen der Spiele. Freut euch auf ein kostenloses Rahmenprogramm mit Live-Musik und Aktivitäten für Klein und Groß, verteilt in der ganzen Stadt.

Ausweichflächen am Aquazoo und im Rheinpark

Falls die Lage in der Stadt doch mal das Maß überschreiten sollte, platzt die Stadt übrigens nicht aus allen Nähten. Denn es sind sogenannte Ausweichzonen aktivierbar, sprich am Aquazoo und im Rheinpark in Golzheim. Hier wäre Platz für über 100.000 Menschen. „Die sind aber noch nicht in konkreter Planung“, versichert der Stadtsprecher.

Dazu passend: Bis zu 1500 Beamte im Einsatz: So bereitet sich die Polizei auf EM-Heimspiele in Düsseldorf vor

Zusätzliche Tipps

Aber auch sonst gibt es den einen oder anderen Tipp, den man vor dem Besuch einer Fanzone wissen sollte:

Nehmt euch faltbare Flaschen für die kostenlosen Trinkwasserstationen mit, da die Preise in den Fanzonen höher sein können (hier lesen, was Bier, Bratwurst und Co. in den Fanzonen kosten).

Tragt bequeme Schuhe, da ihr viel stehen werdet. Einen Regencape dabei zu haben, ist in der aktuellen Wetterlage auch nicht verkehrt.

Vergesst Fan-Artikel, wie Flaggen, Trikots, und alles, was kracht macht, nicht zuhause!

Achtet auf eure Wertsachen, da in großen Menschenmengen Taschendiebe unterwegs sein können.

Informiert euch über die aktuellen Sicherheitshinweise und Verhaltensregeln in den Fanzonen.

Aktuelle News und Infos zur EM 2024 in Düsseldorf gibt es hier.