Die Fußball-Europameisterschaft 2024 kommt nach Düsseldorf! Aber keine Sorge, auch, wenn ihr nicht zu den größten Fußballfans gehört: Die Stadt bietet neben den Spielen noch viel mehr, als „nur“ 90 Minuten Spiel und Spannung vor der eigenen Haustüre. Das sind die besten kostenlosen Events, Aktivitäten und Veranstaltungen für alle!

Büdchentag an der Königsallee

Der beliebte Düsseldorfer Büdchentag startet dieses Jahr nicht nur als Open-Air-Format durch, sondern auch mit der Reihe „That’s Büdchen“ während der EM: Auf dem Corneliusplatz gibt es eine große Bühne, auf der an den fünf Spieltagen je eine Band auftreten wird. Die Brauerei Uerige versorgt euch mit Getränken, alternativ bekommt ihr alles was euer Herz begehrt direkt am Pressepavillon Eisele.

Adresse: Rheinwerft, 40213 Düsseldorf

Neue EM-Graffiti-Kunst bestaunen

Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft 2024 verwandelt sich die Landeshauptstadt in ein Open-Air-Kunstmuseum. In Zusammenarbeit mit der lokalen Kreativszene wurden fünf riesige Wandflächen in der Stadt mit farbenfrohen Streetart-Kunstwerken zum Thema Fußball gestaltet.

Initiiert wurde das Projekt von der Stadt Düsseldorf in Kooperation mit der Galerie Pretty Portal. Internationale Streetart-Künstler haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und präsentieren nun eindrucksvolle Motive, die Fußballfans und Kunstliebhaber gleichermaßen begeistern.

Die „Murals“, wie die großflächigen Wandmalereien auch genannt werden, zeigen unter anderem Fußballer als Stilikonen und Ballkünstler. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das Porträt der Düsseldorfer Fußballlegende Klaus Allofs, der 1980 im Halbfinale der EM gegen die Niederlande drei Tore erzielte und somit zum deutschen Sieg beigetragen hat.

Die fünf Standorte der Murals:

Cranachstraße 52, 40235 Düsseldorf (Künstler Damian Bautsch aus Düsseldorf)

Rather Straße (Künstler „Sam3“ aus Spanien)

Oberbilker Markt (Künstler „Jana&Js“ aus Österreich und Frankreich)

Kaiserstraße (Künstler „Epod“ aus England)

Inselstraße (Künstler Alexis „Bust“ Stephens aus Frankreich)

Kicker-Events und Selfie-Spot am Landtag

Vom 11. bis zum 13. Juni macht der Landtag Nordrhein-Westfalen den Startschuss für die EM-Feierlichkeiten. Vor dem Eingang des Landtags thront die Giant Trophy, eine drei Meter hohe Nachbildung des EM-Pokals. Hier können alle Fans Fotos und Selfies mit dem begehrten Pokal schießen und die Vorfreude auf das Turnier so richtig zelebrieren.

Der Landtag öffnet aber auch seine Türen und lädt zum „Heimspiel im Parlament“ ein. An fast allen EM-Wochenenden im Juni (14.-16. Juni, 21.-23. Juni, 28.-30. Juni) können Besucher die Atmosphäre im Landtag erleben und Diskussionsrunden rund um den Fußball lauschen.

Für alle Fußballfans, die selbst aktiv werden möchten, bietet der Landtag ein Kickerturnier in der Bürgerhalle an. Zeigt euer Ihr Talent am Kickertisch und kämpft mit Freunden und Familie um den Sieg.

Weitere Infos und Fotos: Riesiger EM-Pokal in Düsseldorf: NRW-Landtag lädt Fans zum Kickern ein

Adresse: vor dem Eingang des NRW-Landtags, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf

Rudelgucken in den Fußballkneipen

Kein Fußballfest ohne Public Viewing und Rudelgucken: Die Altstadt, dazu zählen zum Beispiel die Bolker-, Hunsrücken und Ratinger Straße, ist und bleibt auch während der EM das pulsierende Herz Düsseldorfs. Hier gibt es unzählige Bars, Kneipen und Restaurants, die die Spiele auf Großbildleinwänden übertragen. Schließlich gilt die Altstadt mit ihren rund 260 Bars und Kneipen als „längste Theke der Welt“ – und der Eintritt ist natürlich kostenlos.

Alle Infos zu den besten Fußballkneipen und Spots zum Rudelgucken findet ihr hier

Adresse: verschiedene Standorte in Düsseldorf

HHU-Campusfestival

Der allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf richtet im Sommer wieder sein Campusfestival Sommerkult aus. Das Sommerkult-Festival, welches vom Kulturreferat des AStAs an der HHU organisiert wird, findet am Donnerstag, dem 20., und am Freitag, dem 21. Juni 2024, statt. Der Eintritt ist komplett kostenlos.

Food- und Getränkestände kommen natürlich nicht zu kurz, außerdem wird eine große Bühne aufgebaut, die an den beiden Tagen von Künstlern und Besuchern zum Beben gebracht wird.

Die Besucheranzahl ist jedoch begrenzt. Die Veranstalter schreiben auf ihrer Webseite: „Schaut einfach frühzeitig vorbei und tanzt mit!“

Weiterlesen: Campusfestival an der HHU Düsseldorf: Alle Infos zum Sommerkult-Festival 2024

Adresse: Parkplatz P2 der HHU hinter der ULB, Universitätsstraße 2, 40225 Düsseldorf

Rheinkirmes in Düsseldorf

Im Sommer geben sich zwei Mega-Events die Klinke in die Hand: Fußballfans feiern am 14. Juli das großes Finale, während schon zwei Tage vorher, ab dem 12. Juli, auf der Oberkasseler Rheinufer die „Größte Kirmes am Rhein“ zelebriert wird. Ein Volksfest der Superlative mit hunderten Fahrgeschäften, bunten Buden und Köstlichkeiten.

Weiterlesen: Rheinkirmes Düsseldorf 2024: Termine, Feuerwerk, Fotos – alles Wissenswerte im Überblick

Adresse: Oberkasseler Rheinwiesen, 40545 Düsseldorf

Stadtteilfeste in Düsseldorf

In einigen Düsseldorfer Stadtteilen finden während der EM Stadtteilfeste mit Live-Musik, Essen, Trinken und Kinderprogramm statt. Der Eintritt ist frei.

Am 14. und 15. Juni 2024 verwandeln sich die Düsseldorf Arcaden in Bilk in ein Fußballparadies. Zwei Tage lang steigt das beliebte Stadtteilfest „Bilk ist auf der Rolle“ – und dieses Mal steht alles im Zeichen der EM!

Los geht es am Freitag um 14 Uhr, am Samstag heizt euch die Stimmung schon ab 12 Uhr ein. Freut euch auf einen Soccer Court oder feuert die deutsche Nationalmannschaft beim Eröffnungsspiel der EM an, genießt ein kühles Getränk in der Strand-Lounge und lauscht der Musik des DJs und freut euch auf Rabatte in den Geschäften der Arcaden.

Termin: 14. und 15. Juni 2024

14. und 15. Juni 2024 Adresse : Düsseldorf Arcaden, 40217 Düsseldorf

Düsseldorf Arcaden, 40217 Düsseldorf Öffnungszeiten: Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag 12 bis 20 Uhr

Lese-Tipp: Straßenfeste in Düsseldorf: Wann und wo fröhlich unter freiem Himmel gefeiert wird

Aktuelle News, Fotos und Infos rund um die Euro 2024 in Düsseldorf findet ihr hier.