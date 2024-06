"Kauf und Plausch" in Flingern: So begrüßt Düsseldorf den Sommer!

Pünktlich zum offiziellen Start in die Sommersaison erwartet euch in Düsseldorf-Flingern ein neues Stadtfest: „Kauf & Plausch“ soll das Konzept vom langen Donnerstag neu interpretieren und kommt mit vielen spannenden Aktionen daher.

Beim Bummeln durch Flingern leuchten die Augen der Düsseldorfer: Das traditionelle Arbeiterquartier springt noch immer zwischen industriellem Charme im Süden und jungem Esprit im Norden, bietet unzählige einzigartige Shops und Gastro-Highlights, und zugleich einige der atemberaubendsten Streetart-Kunstwerke der Stadt.

Langer Donnerstag in Düsseldorf: Das erwartet euch zum „Kauf und Plausch“

Am Donnerstag, dem 20. Juni, könnt ihr euch davon nochmal ein ganz besonderes Bild machen: Der Stadtteil feiert mit euch gemeinsam den Sommeranfang!

Mit an Bord sind verschiedene Händler-Aktionen, besondere Angebote und natürlich leckeres Essen. Entweder ihr lasst euch von 15 bis 22 Uhr einfach treiben, oder ihr schaut gezielt bei einem der teilnehmenden Läden vorbei. Viele von ihnen locken mit Sonderangeboten, aber auch Gewinnspielen oder speziellem DJ-Programm.

Wer bei einem kühlen Glas Wein nicht „Nein“ sagen kann, der sollte zum Beispiel bei Jacque’s Wein-Depot vorbeischauen, hier finden um 18 und 20 Uhr zwei geführte Tastings statt – kostenlos. Bei Schriftschatz könnt ihr euch im Rahmen des Events eine Karte mit eurem Namen im Handlettering-Stil gestalten lassen. Und bei der Regenbogen Buchhandlung dürft ihr zur Aktion „Wörter sind ein Schatz“ euer Lieblingswort vor Ort verewigen.

„Kauf und Plausch“ in Düsseldorf-Flingern: Diese Locations machen mit!

Die Anzahl teilnehmender Händler und Lokale wächst mit jeder Minute um weitere – die gesamte Liste findet ihr auf flingern.biz inklusive praktischer Übersichtskarte. Up to Date bleibt ihr zudem über den Instagram-Kanal von „Kauf & Plausch“. So bleibt am 20. Juni garantiert kein Highlight unentdeckt!

Info: Die nachfolgenden Locations sind nach aufsteigender Straßennummer geordnet.

Hier findet der „Kauf und Plausch“ auf der Ackerstraße statt:

Beethoven, Ackerstraße 106

Café Hüftgold, Ackerstraße 113

Green Guerillas, Ackerstraße 113A

Green Guerillas, Ackerstraße 113A Elementarteilchen, Ackerstraße 125

Düsselhunde, Ackerstraße 131

Laekkert Deli, Ackerstraße 137 – Aktion „Laekker Essen!“

Laekkert Deli, Ackerstraße 137 – Aktion „Laekker Essen!“ Chicken Crime Department, Ackerstraße 142 – Kostproben und vieles mehr

Easy-Buchen, Ackerstraße 147

Das Weinprinzipg von Ars Gustandi, Ackerstraße 149A

Marilux Mode, Ackerstraße 151

Becker Beauty, Ackerstraße 152 – Beauty Glücksrad

Terra Sports, Ackerstraße 154

Moritz Wenz Studio, Ackerstraße 155

Hesse & Holländer Augenoptik, Ackerstraße 158

Lieblingsstücke, Ackerstraße 161 – Musik mit DJ & Coffee Bike

PLUP – Planet Upcycling, Ackerstraße 168 – Ausgewählte Textilien im Sale

Studio Rabotti, Ackerstraße 191 – Schnellzeichnergebnisse intelligenter Avatare

Perlenreich / Privat Schmuck & Accessoires, Ackerstraße 215

Hier findet der „Kauf und Plausch“ auf der Birkenstraße statt:

Purzel-Baum, Birkenstraße 84

Jeanne D’art, Birkenstraße 86

Soulgoods, Birkenstraße 86

Jaques Wein-Depot, Birkenstraße 100 – Gewinnspiel, Gratis-Tastings um 18 und 20 Uhr

Weitere „Kauf und Plausch“-Locations findet ihr hier:

Rothbild, Degerstraße 18

Lakritz-Boutique, Dorotheenstraße 14 – Verkostung Lakritzlikör, Gewinnspiel

Koch Dich Türkisch, Flurstraße 5

BE.ZIRK Null Zwei, Flurstraße 38

Mission Genuss, Hoffeldstraße 45

Hier findet der „Kauf und Plausch“ auf der Hermannstraße statt:

Chez Olivier, Hermannstraße 24

Radfieber, Hermannstraße 24

Galerie Noir Blanche, Hermannstraße 31

Out of Alltag, Hermannstraße 36

Koko Selected – Second Hand, Fair Fashion & Lovely Details, Hermannstraße 47 – DJ Sounds und Specials

Schriftschatz, Hermannstraße 48A – Gratis-Aktion

Hier findet der „Kauf und Plausch“ auf der Lindenstraße statt:

Terra Mia (Käsemanufaktur und Feinkost), Lindenstraße 90

Sneakers Unplugged, Lindenstraße 165

Regenbogen Buchhandlung, Lindenstraße 175 – Aktion „Wörter sind ein Schatz“

Floras Töchter, Lindenstraße 214

Die Organisatoren im Hintergrund sind übrigens keine Unbekannten: Die Kulinarische Schnitzeljagd ist bereits seit Jahren großer Flingern-Fan und hat die „Kauf und Plausch“-Aktion angestoßen. Auf Instagram schreiben sie: „Wir lieben Flingern & sind bei unseren Düsseldorfer Touren immer wieder begeistert von der besonderen Atmosphäre des Stadtteils.“

Die Idee hinter der Kulinarischen Schnitzeljagd: Anstelle euch von mehreren Food-Trucks überrollen zu lassen, steigt ihr einfach selbst auf das Rad und sucht euch eure Lieblingslocations aus einer Liste ausgewählter Restaurants, Cafés und Feinkostläden aus. Jede Tour ist radoptimiert.

Und wo wir gerade dabei sind: Auch die Kulinarische Schnitzeljagd könnt ihr in diesem Jahr wieder in Düsseldorf und Umgebung erleben – zum Beispiel am 22. Juni als vegane Variante, oder am 27. Juli von Bilk bis nach Derendorf.