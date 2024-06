EM 2024 Düsseldorf: Stadt legt Verhaltensregeln für Fanzonen fest

Düsseldorf macht ernst mit Vielfalt und gegenseitigem Respekt: Anlässlich der EM 2024 hat die Stadt einen Verhaltenskodex („Code of Conduct“) für die Fan-Zonen erstellt, der für ein faires und angenehmes Miteinander sorgen soll.

Ein Kodex für ein respektvolles Miteinander

Der „Code of Conduct“ geht weit über die üblichen Verhaltensregeln für Großveranstaltungen hinaus. Er sensibilisiert für Themen wie Diskriminierung, sexuelle Belästigung und respektvolles Ansprechen. Ziel ist es, allen Fans – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung – ein sicheres und respektvolles Erlebnis zu ermöglichen.

Die Kernpunkte des „Code of Conduct“:

Diskriminierung keine Option: Diskriminierende Sprüche, Witze oder Fangesänge und kulturelle Aneignung sind tabu.

Diskriminierende Sprüche, Witze oder Fangesänge und kulturelle Aneignung sind tabu. Respektvolles Flirten: „Nur Ja heißt Ja!“ Achtet auf die Körpersprache und holt bei Zweifeln lieber ein ausdrückliches Einverständnis ein.

„Nur Ja heißt Ja!“ Achtet auf die Körpersprache und holt bei Zweifeln lieber ein ausdrückliches Einverständnis ein. Gendern leicht gemacht: Nutzt Pronomen und Namen, die dem Geschlecht der Person entsprechen, auch wenn es von eurer ersten Einschätzung abweicht.

Nutzt Pronomen und Namen, die dem Geschlecht der Person entsprechen, auch wenn es von eurer ersten Einschätzung abweicht. Fotos mit Verantwortung: Macht keine Fotos von anderen ohne deren Einwilligung. Achtet beim Hochladen von Fotos in sozialen Medien darauf, Personen unkenntlich zu machen.

Awareness-Teams sollen für Sicherheit sorgen

Sollte es zu Übergriffen kommen, stehen Betroffenen die sogenannten Awareness-Teams als Anlaufstelle zur Verfügung. Diese Teams sind speziell geschult und bieten Unterstützung und Hilfe.

Zusätzlich wurde am Rathaus ein Safer Space eingerichtet. Dieser sichere Rückzugsort bietet allen, die sich unwohl oder bedroht fühlen, die Möglichkeit, sich in einer geschützten Umgebung aufzuhalten.

Die aufgestellten Verhaltensregeln sind digital über die Uefa-App zugänglich und werden zusätzlich auf Großleinwänden in den Fanzonen angezeigt.

Lärm bis spät in die Nacht: Neue Regeln zur Fußball-EM beschlossen

Dass Regeln kein starres Korsett sein müssen, sondern auch neue Möglichkeiten eröffnen können, beweist die Landesregierung mit der temporären Nachtruhe-Änderung: Demnach dürfen Fanzonen in NRW während der EM 2024 länger feiern. Die Nachtruhe in den Spielorten Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen können so bis Mitternacht ausgedehnt werden. Das ist nötig, da die EM-Spiele teilweise erst kurz vor 23 Uhr, bei K.o.-Spielen sogar erst nach Mitternacht, enden.

Die temporäre Nachtruhe-Änderung zur EM in NRW kurz erklärt:

EM-Großveranstaltungen: Bis zu 9 Nächte bis 1 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung.

Bis zu 9 Nächte bis 1 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung. Weitere 13 Nächte: Feier bis 24 Uhr erlaubt.

Feier bis 24 Uhr erlaubt. Lärmschutz: In Wohngebieten darf der Lärmpegel 80 Dezibel nicht übersteigen.

Alle weiteren Infos zur Änderung der Nachtruhe während der Fußball-EM in NRW findet ihr hier.

Das muss man zur EM 2024 in Düsseldorf außerdem wissen

Düsseldorf verwandelt sich während der Fußball-Europameisterschaft 2024 in ein Fußballfest. Fünf Spiele finden in der Arena statt und die gesamte Stadt fiebert mit. Wer die Spiele live auf Großbildleinwand und in ausgelassener Atmosphäre erleben möchte, kann dies beispielsweise in den offiziellen Fanzonen tun. Hier werden insgesamt rund 250.000 Besucher erwartet.

Die wichtigsten Infos findet ihr hier: