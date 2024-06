Altbier-Preise in Düsseldorf: So teuer wird's während der EM 2024

Düsseldorfer Fußballfreunde müssen während der Europameisterschaft stark sein. Denn an in der Arena sowie in den Fanzonen wird dieses Mal kein Altbier ausgeschenkt. Was hinter dem Verbot steckt, erfahrt ihr hier. Wer dennoch in den Genuss der Düsseldorfer Traditionssorte kommen möchte, hat in den Kneipen, Bars und Restaurants der Stadt jedoch die Möglichkeit dazu.

Doch wie tief müssen Fans während des Mega-Events für ein Gläschen in die Tasche greifen? Wir haben den Preisvergleich gewagt und uns in den beliebtesten Spots der Stadt umgeschaut.

Altbier-Preise in Düsseldorf zur EM 2024: Hier kostet das Bier über 3 Euro

Die Zeiten, in denen es das Glas Altbier für magere zwei Euro gab, sind längst vorbei. Wohl die wenigsten Kneipen und Bars können es sich leisten, das Traditionsgetränk für diesen Spottpreis anzubieten. Vor allem Lokale in der Altstadt verlangen für den Gerstensaft mitunter Preise von über 3 Euro für das 0,25-Liter-Gläschen – so auch das Naseband’s. In der beliebten Partykneipe kostet euch das Glas Altbier knackige 3,20 Euro.

Doch auch außerhalb der Altstadt sehen die Altbier-Preise oft nicht anders auch. So zahlt ihr im Brauhaus Alter Bahnhof im linksrheinischen Oberkassel 3,05 Euro pro Glas. Ausgeschenkt wird das Traditionsbier hier übrigens seit Kurzem im neuen Gewand. Während Gäste den Gerstensaft hier jahrelang als Gulasch-Alt bestellen konnten, wird das Dunkelbier nun unter dem Namen Belsen-Alt angeboten. Mehr zur Umbenennung lest ihr hier.

Diese Brauereien haben ihre Preise zuletzt angehoben

Doch nicht nur Bierpreise über 3 Euro schmälern die Lust auf ein frisch Gezapftes. Auch die Tatsache, dass einige Brauereien ihre Preise in den letzten Monaten angehoben haben, dürfte Alt-Bier-Freude betrüben. So wurden die Preise für ein 0,25-Liter-Glas sowohl im Zum Schlüssel als auch im Füchschen angehoben und kosten nun 2,90 Euro. Zwar wurden die Kosten hier nur minimal aufgestockt, dennoch rückt der dunkle Gerstensaft so nun bedrohlich nach an die 3-Euro-Grenze.

Hier könnt ihr Düsseldorfer-Alt noch günstig trinken

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Altbier-Fans: So gibt es in der Stadt nach wie vor einige Locations, in denen ihr das Getränk für relativ schmales Geld bekommt. Hierzu zählt unter anderem die Rockerkneipe Engel. Obwohl der Ausschank seinen Preis in letzter Zeit ebenfalls erhöhen musste, kostet euch die Biersorte hier nur 2,20 für das 0,2-Liter-Gläschen.

Ebenfalls zum fairen Preis von 2,65 Euro für das 0,25-Liter-Glas bekommt ihr Düsseldorfer Altbier auch im Frankenheim-Brauereiausschank. Im Gegensatz zur Konkurrenz wurden die Kosten hier zuletzt nicht erhöht.

Was kostet ein Altbier zur EM 2024 in Düsseldorf? Die Preise im Überblick

Zum Schlüssel: 2,90 Euro für 0,25 Liter

Uerige: 2,85 Euro für 0,25 Liter

Füchschen: 2,90 Euro für 0,25 Liter

Schumacher: 2,90 Euro für 0,25l-Glas Alt bzw. 3 Euro für 0,25 Liter-Glas 1838er

Frankenheim-Brauereiausschank: 2,65 Euro für 0,25 Liter

Naseband’s: 3,20 Euro für 0,25 Liter

Engel: 2,20 Euro für 0,2 Liter

Alter Bahnhof Oberkassel 3,05 Euro für 0,25 Liter „Belsen-Alt“

Schmalbauch: 2,70 Euro für 0,25 Liter

Am günstigsten trinkt ihr das Glas Altbier diese EM also in der Rockbar Engel. Am teuersten ist es hingegen im Naseband’s und im Alten Bahnhof Oberkassel.