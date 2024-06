Hunderttausende von Fußballfans aus aller Welt werden Düsseldorf während der Europameisterschaft 2024 besuchen. Um ihnen die Stadt näher zu bringen und die touristischen Highlights auf unterhaltsame Weise zu präsentieren, hat Visit Düsseldorf die Kampagne „Albärt in Düsseldorf“ ins Leben gerufen. In dieser Kampagne schlüpft das offizielle Maskottchen der EM, Albärt, in die Rolle eines Touristen und erkundet die Landeshauptstadt.

Gemeinsam mit dem renommierten Fotografen Dominik Asbach begab sich Albärt auf eine spannende Entdeckungstour durch Düsseldorf. Die Motive der Fotokampagne zeigen Albärt in typischen Düsseldorfer Situationen: beim Köbes in der Altstadt, auf dem Wochenmarkt am Carlsplatz, beim Schaufensterbummel auf der Kö und an vielen weiteren Orten.

Albärts Entdeckungstour durch Düsseldorf:

Auf einem rosa Flamingo-Tretboot genießt Albärt die Aussicht auf den Unterbacher See. Allwetterbad Flingern: Selbst den 10-Meter-Sprungturm im Allwetterbad Flingern wagt Albärt mutig zu erklimmen.

Den Namen „Albärt“ hat der Teddy übrigens vor circa einem Jahr über eine Online-Abstimmung erhalten.

Kampagne mit Albärt-Double

Als lokaler Förderer der Fußball-EM verfügt Visit Düsseldorf über ein Albärt-Kostüm und hat in Zusammenarbeit mit einer Maskottchenagentur und in Absprache mit der UEFA die Motive fotografiert. „Die UEFA hat unsere kreative Idee sofort goutiert und unterstützt. Eigentlich ist Albärt ja eher zur Rundum-Bespaßung für Kinder gedacht. Dass er sich einen der Austragungsorte als ‚City Explorer‘ erschließt, wie das im Sommer hunderttausende Fans tun werden, hat das Organisationskomitee aber vollends überzeugt“, so Tim Schoster, Euro-Projektleiter von Visit Düsseldorf.

Die Fotokampagne wird von einem Making-of-Video und Social-Clips begleitet, die auf den Social-Media-Kanälen der Stadt und in den Düsseldorfer Fan Zonen gezeigt werden.

Die wichtigsten Infos zur EM in Düsseldorf findet ihr hier: