Fotos

Fußball-EM: Das war die Stimmung zum Eröffnungsspiel in der Fanzone am Burgplatz – alle Fotos

15. Juni 2024

Düsseldorf außer Rand und Band: In der Fanzone am Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt eröffnete der Oberbürgermeister am Nachmittag feierlich die Fanzone zur EM. Wenig später stand mit Alle Farben dann ein waschechter Star-DJ auf der Bühne, um die Stimmung anzuheizen. Wir zeigen die schönsten Momente und Bilder.