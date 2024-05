Sie dürfen auch während der diesjährigen EM nicht fehlen: Fußball-Sammelkarten. Die Sticker erfreuen Groß und Klein und verkürzen vielen Fans die Wartezeit auf das anstehende Event. Seit April gibt es die Aufkleber an Tankstellen, Kiosken, Supermarktkassen und Buchhandlungen zu kaufen.

Anders als in den vorherigen Jahren werden Sticker und Album für die EM 2024 jedoch nicht vom Kult-Verlag Panini in den Umlauf gebracht. Stattdessen vermarktet das US-Unternehmen Topps zum ersten die begehrten Fußball-Sticker. Am Konzept hat sich jedoch nichts geändert: So gibt es weiterhin Booster-Packs zu kaufen, aus denen eine zufällige Auswahl an Aufklebern gezogen werden kann.

>>Kostenloses Open-Air-Event in Düsseldorf: „Büdchen-Open“ in Flingern gestartet<<

Nicht selten passiert es dabei allerdings, dass die gleiche Karte mehrfach gezogen wird oder das der begehrte Sticker auch nach dem zwanzigsten Tütchen einfach nicht erscheinen möchte. Genau deswegen laden die Düsseldorfer Stadtteilbüchereien nun zu Tauschbörsen ein, auf denen Fußball-Sammelkarten-Freunde die Möglichkeit haben, doppelte Aufkleber gegen fehlende Sticker einzutauschen, um so ihre Alben doch noch füllen zu können.

Sticker-Tauschbörse in Düsseldorf: Diese Büchereien machen mit

Welche Büchereien wann und wo teilnehmen, haben wir untenstehend für euch aufgelistet:

Bücherei Derendorf

Wo: Blücherstraße 10

Wann: samstags, jeweils 11 bis 13 Uhr, am 1. Juni, 8. Juni, 15. Juni, 22. Juni, 29. Juni, 6. Juli

Bücherei Flingern

Wo: Hoffeldstraße 69

Wann: samstags, jeweils 11 bis 13 Uhr, am 1. Juni, 8. Juni, 15. Juni, 22. Juni, 29. Juni, 6. Juli

Bücherei Kaiserswerth

Wo: Kaiserswerther Markt 22

Wann: samstags, jeweils 11 bis 13 Uhr, am 1. Juni, 8. Juni, 15. Juni, 22. Juni, 29. Juni, 6. Juli

Bücherei Unterrath

Wo: Eckenertraße 1

Wann: samstags, jeweils 11 bis 13 Uhr, am 1. Juni, 8. Juni, 15. Juni, 22. Juni, 29. Juni, 6. Juli

Kinderbibliothek in der Zentralbibliothek

Wo: Konrad-Adenauer-Platz 1

Wann: montags, jeweils 16 bis 18.30 Uhr am 3. Juni, 10. Juni, 17. Juni, 24. Juni, 1. Juli und 8. Juli

Bücherei Gerresheim

Wo: Heyestraße 4

Wann: Mittwoch, 5. Juni, 15 bis 17 Uhr, Donnerstag, 20. Juni, 16 bis 18 Uhr und Donnerstag, 4. Juli, 16 bis 18 Uhr

Bücherei Eller

Wo: Gertrudisplatz 16-18

Wann: donnerstags, jeweils 16 bis 18 Uhr, am 20. Juni, 27. Juni, 4. Juli, 11. Juli

Bücherei Garath

Wo: Fritz-Erler-Straße 21

Wann: Montag, 1. Juli, 16 bis 18 Uhr und Donnerstag, 4. Juli, 16 bis 18 Uhr

>>Die besten Public-Viewing-Spots in Düsseldorf – hier steigt das EM-Fieber!<<

Der Eintritt zu den Tauschbörsen ist frei. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich.