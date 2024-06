Am Freitag, 14. Juni, war es endlich soweit – die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist gestartet. Und damit auch „Everybody’s Heimspiel“ in Düsseldorf! Am ersten Spieltag der EM stand in München das Duell zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland (21 Uhr) auf dem Programm – und wir waren beim Public Viewing in der Fanzone am Düsseldorfer Burgplatz dabei. Stimmung, Preise, Acts: Wir verraten euch, wie es war!

Stimmung wie im Stadion

Am Freitag eröffnete hier um Punkt 17 Uhr Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller die EM-Phase in Düsseldorf. Moderiert wurde das Ganze durch Aljoscha Höhn, bekannt vom Düsseldorfer Rosenmontagszug. Zu Gast waren auch die Düsseldorfer Botschafterinnen Martina Voss-Tecklenburg und Sandra Mikolaschek.

Am Abend versammelten sich Tausende von Fans in Schwarz-Rot-Goldenen (und auch pinken) Trikots, Jung und Alt feierten den Auftakt der Fußball-EM 2024. Die Stimmung war wohl bis über die Altstadt hinaus zu hören, manchmal schien es, als würden sich die Fans auf dem Burgplatz und dem nicht weit entfernten Public Viewing an der unteren Rheinwerft gegenseitig anheizen.

Gegen 21 Uhr trat die deutsche Nationalmannschaft auf dem riesigen Bildschirm gegen Schottland an. Fahnen und Schals wurden geschwenkt, Gesänge hallten bis durch den bedeckten Himmel. Die Anspannung stieg mit jedem Spielstandswechsel. Als das Ergebnis 5:1 feststand, explodierte der Jubel – Freudentränen und Bierduschen inklusive! Die Stimmung entwickelte sich von „Es war einmal…“ zu: „Es wird nochmal ein Sommermärchen!“

Auch Schotten mischten sich unter den Besuchern

Die Mischung aus Jung und Alt, Familien und Freunden sorgte für eine ausgelassene und familiäre Stimmung. Auch einige Schotten machten sich frohen Mutes lauthals bemerkbar, was sich aber mit dem Spielverlauf änderte.

Aber auch sonst ist zwischen den EM-Spielen einiges an den Fanzonen los – kostenlos und für Alle.

Preise und Angebote

Die Preise in der Fanzone waren, wie zu erwarten, nicht ohne. Hinzukommt, dass Fans auf ein Alt in den Fanzonen verzichten müssen, stattdessen fließt Pils. So sind für einen halben Liter Bitburger am Burgplatz 6 Euro fällig (zzgl. 2 Euro Pfand). Softdrinks (0,5 Liter) werden ebenfalls für 6 Euro plus Pfand angeboten, Wasser gibt es für 4 Euro. Außerdem gibt es kostenlose Wasserstationen.

Neben Bier, Drinks und Getränken gab es auch eine Auswahl an Speisen, darunter Currywurst, Pommes und Burger sowie Crêpes und Churros.

Alle Farben und Co. heizen ein

Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Live-Act Alle Farben. Der DJ und Musikproduzent heizte der Menge zwischen 18.30 und 20 Uhr mit seinen Hits ein („Let It Rain Down“, „Love Hurt Repeat“ und mehr). Einige nervöse Fans schienen sich so die Angespanntheit einfach abzutanzen.

Lohnt sich ein Gang in die Fanzonen?

Der EM-Auftakt und die Premiere vom Public Viewing in der Düsseldorfer Fanzone war für viele, nicht nur wegen der tollen Tore, ein voller Erfolg. Die Stimmung war grandios, das Wetter zumindest zu Beginn angenehm, die Preise in Ordnung und das Rahmenprogramm abwechslungsreich. Ein geeigneter Ort also, um die EM gemeinsam mit Freunden und Familie zu feiern.

Aber: Es war voll – richtig voll. Wer nicht dicht gedrängt aneinander Daumen drücken und lautes Gejohle mag, sollte in der Fanzone besser nicht vorbeischauen: Schon circa zwei Stunden vor Anpfiff wurde an den Fanzonen am Burgplatz und an der Unteren Rheinwerft ein Einlassstopp veranlasst. Der große Andrang hatte zufolge, dass das Anstehen für Getränke und Co. bis zu einer halben Stunde Zeit in Anspruch nehmen konnte.

Natürlich sollte auch das Wetter mitspielen. Bei üppigem Regen, wie in der Halbzeitpause, macht das Ganze nur halb so viel Spaß.

Tipp: Frühes Kommen lohnt sich, genau wie die Mitnahme von Regenkleidung und faltbaren Flaschen zum Auffüllen an den Wasserstationen.

Was sollten Fans beachten, wenn sie in der Fanzone feiern wollen?

Damit das gemeinsame EM-Erlebnis für alle Fans auch friedlich in Erinnerung behalten wird, hat die Stadt einen Verhaltenskodex erstellt. Hier findet ihr beispielsweise Regeln zum Thema diskriminierende Sprüche oder Fangesänge und Infos zum Fotografieren und Filmen.

So geht es weiter

Bereits am Samstag, 15. Juni, folgt dann der erste „volle“ Spieltag der Euro 2024: Zu den Spielen Ungarn – Schweiz (15 Uhr, Köln), Spanien – Kroatien (18 Uhr, Berlin) und Italien – Albanien (21 Uhr, Dortmund) öffnen die Fanzonen am Burgplatz und Schauspielhaus jeweils um 15 Uhr. Am Montag findet das erste EM-Spiel in der Düsseldorf Arena statt (Österreich – Frankreich).

Im weiteren Turnierverlauf wird die Fanzone am Burgplatz täglich ab 12 geöffnet sein, beim Public Viewing an der Unteren Rheinwerft beginnt der Einlass ab 17 Uhr.