Die Bierpreise auf der Rheinkirmes 2024 sind jährlich ein großes Thema. Die meisten Besucher wünschen sich natürlich, dass es möglichst erschwinglich ist und en masse fließt. Tonight News hat sich schon vor Kirmesstart auf dem Volksfest umgeschaut und die Preise für einen Schluck Gerstensaft in Erfahrung gebracht.

Altbier-Preise auf der Rheinkirmes 2024 im Überblick

Schwarzwald Christel

Im gemütlichen Biergarten der Bruchs findet ihr neben leckeren Spezialitäten aus der namensgebenden Region selbstverständlich auch frisch gezapftes Bier. Für das 0,2-Liter-Gläschen sind hier in diesem Jahr 3,50 Euro fällig. Das 0,3-Liter-Glas gibt es für 4 Euro, während das große 0,5-Liter-Glas mit 6,50 Euro zu Buche schlägt.

Weiterlesen: Rheinkirmes Düsseldorf 2024: Größte Kirmes am Rhein – das müssen Besucher wissen!

Sobald uns weitere Bierpreise vorliegen, werden wir sie an entsprechender Stelle ergänzen.

So viel kostete das Bier 2023 auf der Rheinkirmes

Schlüssel Altbier-Preis

Ein Viertelliter Schlüssel-Alt kostete im Vorjahr im eigenen Zelt 3,10 Euro – und blieb sich somit dem eigenen Preis aus 2022 treu. Allerdings kamen in der Alpenwelt, im Tiroler Dorf und bei Traber nochmal 40 Cent obendrauf. Am günstigsten bekamt ihr das Schlüssel-Alt im Glühtürmchen: Hier kostete das Glas 3 Euro.

Uerige Altbier-Preis

Zu einer Preiserhöhung kam letztes Jahr es auch beim Uerige: Mit 3,10 Euro war ein Uerige-Alt (0,25 Liter) rund 30 Cent teurer als noch 2022.

Ebenfalls spannend: Feuerwerk auf der Düsseldorfer Rheinkirmes 2024: Von hier gelingt die beste Sicht!

Schumacher Altbier-Preis

Die Brauerei Schumacher berechnete ebenfalls über drei Euro pro Altbier. 3,10 Euro mussten die Besucher 2023 für einen Viertelliter bezahlen.

Füchschen Altbier-Preis

2023 kehrte Schausteller Oscar Bruch mit der Füchschen Alm auf die Rheinkirmes in Düsseldorf zurück. Das 0,25-Liter-Glas kostete hier 3,50 Euro.

Passend dazu: Noch größer, noch schöner: Das ist neu an der Füchschen Alm auf der Rheinkirmes

In der Schwarzwald Mühle bekamt ihr die gleiche Menge für drei Euro, im Schützenfestzelt für 2,90 Euro.

Schlösser Altbier-Preis

Erfahrene Altbier-Trinker wissen, dass das Schlösser-Alt in 0,2-Liter-Gläsern ausgeschenkt wird. 2023 kostete das Glas 2,70 Euro, umgerechnet auf ein 0,25-Liter-Glas, welches bei vielen anderen Brauereien Standard ist, ergab sich so ein Preis von 3,37 Euro.

In Karins Kirmes Körbchen gab es ein 0,2-Liter-Glas Schlösser für zehn Cent weniger, beim Schlösser-Treff sogar für 30 Cent weniger als im großen Partyzelt der Biermarke.

Lese-Tipp: Düsseldorfer Rheinkirmes 2024: Die besten Partys und der Programm-Überblick in den Festzelten

Kürzer Altbier-Preis

Auch die Brauerei Kürzer war auf der Rheinkirmes 2023 vertreten. Wie im Schlösser gab es hier 0,2-Liter-Gläser – für 2,70 Euro. Umgerechnet auf einen Viertelliter kamen hier 3,37 Euro pro Glas zusammen.

Gulasch-Alt Altbier-Preis

Wer ohnehin häufig linksrheinisch unterwegs ist, kennt auch das Gulasch-Alt, welches in diesem Jahr in Belsen-Alt umbenannt wurde, bereits zu Genüge. Mehr zur Namensänderung lest ihr hier. Die Brauerei war ebenfalls auf der Rheinkirmes 2023 vertreten. Das Gulasch- bzw. Belsen-Alt wurde im 0,25-Liter-Glas getrunken – Kostenpunkt im Vorjahr: 3,05 Euro.

Übrigens: Wie sich die Bierpreise auf der Rheinkirmes historisch entwickelt haben, haben wir hier für euch aufgeführt.

Wie teuer ist ein Besuch auf der Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf?

Klar ist: Wie in so ziemlich allen Lebensbereichen macht sich die aktuelle Kostensteigerung auch auf der Rheinkirmes breit. Mit welchen Preisen müssen Besucher rechnen? Wie teuer sind Bratwurst, Pommes und süße Köstlichkeiten? Alle Preise der Rheinkirmes 2024 findet ihr hier in der großen Übersicht.