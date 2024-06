So wird das EM-Wetter beim Public Viewing in Düsseldorf

Fußball-EM im Sommer: Was gibt es Schöneres für Fans der beliebten Ballsportart? Doch was, wenn das Public Viewing in den Düsseldorfer Fanzones oder Biergärten ins Wasser fällt? Wie das Wetter zur EM 2024 wird, verrät uns Diplom-Meteorologe Dominik Jung im Interview.

„Es bleibt wie gehabt: sehr wechselhaft und herbstlich“, prophezeit der Experte von wetter.net. Am Freitagvormittag soll es zunächst sehr windig werden und regnen. Zum Abend hin soll es dafür trocken bleiben – bei Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad. Gegen 21 Uhr, wenn das Spiel beginnt, rechnen die Fachleute mit 16 bis 17 Grad in Düsseldorf.

Ein sommerlich-warmes Public Viewing? Fehlanzeige! Die Zeichen stehen viel mehr auf Funktionsjacke und Schirm.

>> EM 2024: So teuer wird das Altbier beim Public Viewing <<

EM-Auftakt in Düsseldorf: So wird das Wetter am Wochenende

Auch der Samstag steht wettertechnisch unter keinem guten Stern, wenn Albanien gegen Italien, Kroatien gegen Spanien und Ungarn gegen die Schweiz spielt.

Dominik Jung: „Der Samstag bleibt wechselhaft mit Schauern und 19 Grad. Sonntag erwarten wir ein Gemisch aus Sonne und Wolken mit bis zu 22 Grad.“ Immerhin: Am Sonntag soll es trocken bleiben.

Passend dazu: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Die besten Orte für Public Viewing – Fanzonen, Kneipen, Bars und Biergärten

Wetter Düsseldorf: Neue Woche startet wechselhaft

Montag, 17. Juni, soll das Thermometer laut dem Experten auf 24 Grad hochklettern, aber: „Dafür gibt es auch direkt wieder Regenschauer und Gewitter“, so Jung. Und am Dienstag wird es in Düsseldorf bis zu 27 Grad warm – bei Unwetter-Potenzial.

„Auch am Mittwoch stecken wir noch in diesem meteorologischen Sumpf bei maximal 22 Grad, Donnerstag und Freitag kühlt es wieder auf 18 bis 19 Grad herunter.“

>> Düsseldorf: Das sind die besten Orte für Public Viewing <<

Jetstream-Delle über Deutschland: Deswegen bibbern wir durch die EM 2024

Doch woher kommt das frische Herbst-Wetter mitten im Juni? Dominik Jung klärt uns auf: „Wir haben das stabile Hoch in Osteuropa und auch über dem Atlantik. Die Tiefs sind hingegen bei uns und der Jetstream schlägt eine dicke Delle über Deutschland, quasi wie eine Sinuskurve. Und diese Delle sorgt für die Tiefs mit Regen, Unwettergefahren und verhältnismäßig niedrigen Temperaturen. Es fließen immer wieder kalte Luftmassen herein.“

Lese-Tipp: Alle Infos zur EM 2024 in Düsseldorf findet ihr hier in unserem großen Euro-Guide

Was ist ein Jetstream?

Ein Jetstream ist ein schmales Band von starken Winden, die sich in der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre der Erdatmosphäre befinden. Diese Winde wehen in einer relativ engen, bandartigen Zone und erreichen oft Geschwindigkeiten von 100 bis 400 km/h. Jetstreams spielen eine wichtige Rolle im globalen Wettergeschehen und beeinflussen das Wetter und Klima auf der Erde.

Es gibt zwei Haupttypen von Jetstreams:

Polarfront-Jetstream: Dieser befindet sich in der Nähe der Polarfront, also der Grenze zwischen kalten polaren Luftmassen und wärmeren tropischen Luftmassen. Der Polarfront-Jetstream hat in der Regel eine größere Stärke und wirkt sich stark auf das Wetter in den mittleren Breiten aus. Subtropen-Jetstream: Dieser befindet sich weiter südlich, in der Nähe der Tropen, und ist schwächer als der Polarfront-Jetstream. Er hat ebenfalls einen Einfluss auf das Wetter, besonders in subtropischen und tropischen Regionen.

Jetstreams entstehen durch Temperaturunterschiede zwischen verschiedenen Luftmassen und werden von der Corioliskraft beeinflusst, die durch die Rotation der Erde verursacht wird. Sie verlaufen typischerweise von Westen nach Osten und können wellenartige Muster annehmen, die als Rossby-Wellen bekannt sind. Diese wellenförmigen Bewegungen können das Wetter über weite geografische Gebiete hinweg verändern und beeinflussen.

Die Kenntnis und das Verständnis von Jetstreams sind für Meteorologen wichtig, da sie helfen, Wettervorhersagen zu verbessern und extreme Wetterereignisse besser vorhersagen zu können.

Weiterlesen: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Diese 5 Spiele finden in der Arena Düsseldorf statt