Unwetter: Die Fanzonen in Düsseldorf bleiben heute geschlossen

Unwetter zwingen die Schließung der Fanzonen in Düsseldorf: Am Dienstag, 18. Juni, bleibt das Public Viewing in der Landeshauptstadt aufgrund von starkem Unwetterpotenzial ausgesetzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils schweren Gewittern mit der Möglichkeit von Superzellen, die Sturmböen bis zu 120 km/h und Hagel bis zu 5 cm Durchmesser mit sich bringen können.

„Zur Sicherheit von allen Fans und Fußballfreunden entschied sich das Koordinierungsgremium der Host City für die Schließung“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

„Wir freuen uns, hoffentlich am Mittwoch wieder mit euch gemeinsam die EURO 2024-Party feiern zu können!“, heißt es auf der Instagram-Seite von „Everybody’s Heimspiel“.

Das sind die Alternativen zum Fußballgucken

Am Dienstag, 18. Juni, stehen die Spiele Türkei gegen Georgien (18 Uhr) und Portugal gegen Tschechien (21 Uhr) auf dem Programm. Diese müssen die Fans wohl oder übel entweder zuhause oder in einer der Altstadt-Kneipen und -Bars schauen.

Ob das für Dienstagabend geplante Theaterstück „Glaube, Liebe, Fußball“ im Schauspielhaus stattfinden kann, ist noch unklar. Informationen dazu gibt es auf der Website des Schauspielhauses.

