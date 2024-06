Wetter in NRW: Regen, Schauer und Gewitter zum Beginn der neuen Woche

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf regnerisches Wetter einstellen. Laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Montag stark bewölkt. Ab dem späten Vormittag wird mit Regen und vereinzelten Schauern gerechnet. In einigen Gebieten warnt der DWD sogar vor heftigen Gewittern.

Die Höchsttemperaturen liegen zum Wochenbeginn zwischen 20 und 23 Grad, in höheren Lagen bei maximal 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, im Bergland können starke Böen auftreten, und in der Nähe von Gewittern sind Sturmböen möglich.

So wird das Wetter am Dienstag in NRW

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer und Gewitter zunächst nach, bevor sie in der zweiten Nachthälfte wieder einsetzen. Die Temperaturen sinken laut den Meteorologen auf 14 bis 11 Grad. Am Dienstag bleibt das regnerische Wetter in Nordrhein-Westfalen bestehen. Der DWD meldet erneut Schauer und Gewitter mit Starkregen. Auch größere Hagelfälle sind nicht auszuschließen.

Weiterlesen: Was tun bei Regen? Das sind die besten Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad, in höheren Lagen maximal 19 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und regnerisch, anfangs sind noch einzelne Gewitter möglich. Auch der Mittwoch wird voraussichtlich nass bleiben. Im Norden von NRW bleibt es jedoch regenfrei. Laut DWD erreichen die Temperaturen maximal 23 Grad.

mit dpa