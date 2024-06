Wetter in NRW: Wolken, Regen und Gewitter zu Wochenbeginn

Zu Beginn der Woche präsentiert sich der Himmel über Nordrhein-Westfalen größtenteils stark bewölkt bis bedeckt. Am Vormittag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) meist trocken, doch im Tagesverlauf zieht von Westen her Regen auf, der teilweise schauerartig verstärkt ist. Am späten Nachmittag gehen die Niederschläge in Schauer über, wobei örtlich kräftige Gewitter möglich sind.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad, in höheren Lagen maximal 15 Grad. Der Wind weht mäßig aus Südwest und es sind verbreitet starke bis stürmische Böen zu erwarten.

So wird das Wetter am Dienstag in NRW

In der Nacht zum Dienstag regnet es zunächst weiter, besonders im Norden und im Bergland. In der zweiten Nachthälfte lassen die Niederschläge allmählich nach und von Nordwesten her lockert die Bewölkung auf. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 6 Grad, in höheren Lagen bis 3 Grad.

Passend dazu: Was tun bei Regen? Das sind die besten Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung

Am Dienstag bleibt es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt und zunächst trocken. Ab Mittag sind örtlich Schauer und vereinzelte Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad, im Bergland bei 12 bis 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West und kann in Schauern und Gewittern zeitweise stark böig auffrischen.

Am Mittwoch setzt sich der Trend von Wolken und örtlichen Schauern fort. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 18 Grad.

mit dpa