Wochenende in NRW wird nass: Regen und Gewitter erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor örtlichen Gewittern in Nordrhein-Westfalen. Im Laufe des Freitagmorgens wird schauerartiger, teils gewittriger Starkregen aus dem Süden nach NRW ziehen.

Die Temperaturen erreichen am Freitag zwischen 17 Grad im Südwesten und 23 Grad im Nordosten, in den Hochlagen etwa 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlicher Richtung. In der Nacht sinken die Temperaturen laut DWD auf 13 bis 10 Grad, die Niederschläge lassen nach, und örtlich kann es neblig werden. Autofahrer sollten in den frühen Morgenstunden besonders vorsichtig sein.

Schlechte Nachrichten für das Wochenende

Am Samstag bleibt das Wetter wechselhaft mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 17 Grad in den Hochlagen und 21 Grad im Flachland.

Der Sonntag setzt den nassen Trend fort. Laut Meteorologen sind erneut Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad, in den Hochlagen bis zu 18 Grad. Der Wind weht schwach aus südlicher bis südwestlicher Richtung. In der Nacht zum Montag zieht leichter Regen aus dem Westen heran, und die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad.

mit dpa