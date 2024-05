Wechselhaftes Wetter in NRW: Sonne, Regen, Hagel und Hitze möglich

In Nordrhein-Westfalen erwartet die Menschen in der kommenden Woche ein wechselhaftes Wetter. Am Montag (13. Mai) beginnt der Tag im Nordosten mit heiterem bis sonnigem Wetter, während es in den übrigen Regionen wechselnd bewölkt ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Ab dem Mittag sind vor allem im Rheinland Schauer und Gewitter zu erwarten, begleitet von möglichen unwetterartigen Starkregenfällen und kleinkörnigem Hagel. Im Nordosten bleibt es den ganzen Tag über trocken. Die warmen Temperaturen des Wochenendes bleiben jedoch erhalten, mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad.

Sommerliche Temperaturen von bis zu 28 Grad am Dienstag

Auch am Dienstag bleibt es sommerlich warm, mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad. In Hochlagen sind sogar um die 21 Grad möglich. Während es in der Nordosthälfte des Landes den ganzen Tag sonnig bleibt, kommt es im Westen zu Schauern und Gewittern mit Starkregen aufgrund wechselnder bis starker Bewölkung. Bei Gewittern können auch starke bis stürmische Böen auftreten, ansonsten weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind.

Der Mittwoch startet laut der Vorhersage des DWD in Ostwestfalen heiter, während es im Rest des Bundeslandes wechselnd bis stark bewölkt ist. Im Tagesverlauf breitet sich Regen von Südwesten in die Mitte des Landes aus, begleitet von möglichen gewittrigen Starkregenfällen. Die Temperaturen erreichen dabei Werte zwischen 21 und 25 Grad.

mit dpa