Was tun bei Regen? Das sind die besten Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung

Wenn das Wetter draußen mies ist, heißt das nicht, dass ihr euch zu Hause verkriechen müssen: Wir verraten euch, wo ihr verregnete Stunden mit coolen Tätigkeiten in Düsseldorf und Umgebung verbringen könnt. Hier findet ihr die besten Indoor-Aktivitäten, wo ihr trotz Regens Spaß haben könnt!

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung: Skihalle in Neuss besuchen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alpenpark Neuss (@alpenpark_neuss)

Wenn es eh nass und kalt ist, warum sich dann nicht direkt in den Schnee stürzen? Die Skihalle Neusser Alpenpark macht es möglich und bietet euch das ganze Jahr über Jahr Ski- und Schlittenspaß für Anfänger und fortgeschrittene Schneehasen. Wenn euch der Wintersport nicht reicht, könnt ihr jedes Wochenende auf der Hütte die Aprés-Ski-Partys besuchen – fühlt sich fast so an, als wäre man in den Alpen!

Adresse: An der Skihalle 1, 41472 Neuss

Öffnungszeiten (Piste): Montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feier- und Brückentagen von 10 bis 20 Uhr

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung: Wie wäre es mit einer Partie 4D Schwarzlicht Minigolf?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GlowZone (@glowzonede)

Ob für romantische Dates oder einen lustigen Abend mit Freunden: Bei einer Runde 4D Schwarzlicht Minigolf werdet ihr garantiert auf eure Kosten kommen. Die 18 Bahnen verlaufen im Dunkeln und sorgen mit 4D Effekten, Projektionen und Sounds für ein unvergessliches Event. Direkt nebenan könnt ihr auch Lasertag spielen – das klingt doch nach jeder Menge Indoor-Spaß!

Adresse: Diepenstraße 83, 40625 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 12.30 bis 22 Uhr sowie samstags von 10 bis 0 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr

>>Irrland Kevelaer, der Freizeitpark für Kinder: Eintrittspreis, Öffnungszeiten, Attraktionen – alle Infos<<

Aktivitäten bei Regen in Düsseldorf: Einen Escape Room besuchen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TeamEscape Düsseldorf (@teamescapeduesseldorf)

Escape-Games sind im Moment total im Trend. Während des Spiels wird man freiwillig in einen Raum eingesperrt, löst Rätsel, sucht Hinweise und findet im Idealfall vor Ablauf der Zeit den Weg heraus. Das ist mega spannend! Eine Auflistung der besten Escape Rooms in Düsseldorf findet ihr hier.

Schön trocken: Eine Vorstellung im Theater besuchen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von D‘haus (@duesseldorfer.schauspielhaus)

Ob Klassiker, Musical oder Komödie – Düsseldorf hat in Sachen Schauspiel einiges zu bieten! Das Theater an der Kö, das Kommödchen oder das Savoy Theater haben ein abwechslungsreiches Programm. Auch Roncalli’s Apollo Varieté oder das Marionetten-Theater sorgen für Unterhaltung und Spaß. Tipp: Als Student bezahlt ihr im Düsseldorfer Schauspielhaus in jeder Kategorie nur 8 Euro.

Adresse:

Theater an der Kö: Schadowstraße 11, 40212 Düsseldorf

Kommödchen: Kay-und-Lore-Lorentz-Platz, 40213 Düsseldorf

Savoy Theater: Graf-Adolf-Straße 47, 40215 Düsseldorf

Düsseldorfer Schauspielhaus: Gustaf Gründgens Platz 1, 40211 Düsseldorf

Roncalli’s Apollo Varieté: Apollo-Platz 1, 40213 Düsseldorf

Marionetten-Theater: Bilker Straße 7 im Palais Wittgenstein, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten der jeweiligen Theater richten sich in der Regel nach dem Vorstellungsbeginn. Alle Informationen erhaltet ihr auf den Websites der Schauspielhäuser.

>>Gratis Theater, Oper und Museum: Kultur kostenlos in Düsseldorf erleben – für alle<<

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung: ins Schwimmbad gehen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bäder Düsseldorf (@baederduesseldorf)

Entspannung gefällig? Ob im Düsselstrand in Flingern, im Familienbad Niederheid in Holthausen oder im Rheinblick 741 – Auswahl zum Schwimmen, Schwitzen und Entspannen gibt es in Düsseldorf genug. Wer mal etwas Neues probieren möchte, dem können wir das Vabali Spa am Düsseldorfer Elbsee empfehlen.

>> Lust auf einen Wellness-Tag der Extraklasse? Die besten Spas in Düsseldorf und Umgebung <<

Adresse:

Düsselstrand: Kettwiger Straße 50, 40233 Düsseldorf

Niederheid: Paul-Thomas-Straße 35, 40589 Düsseldorf

Rheinblick 741: Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf

Vabali Spa: Schalbruch 210, 40721 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Düsselstrand: Montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 22 Uhr

Niederheid: Montags von 6 bis 14 Uhr, dienstags bis freitags von 6 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr

Rheinblick 741: Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 6 bis 21 Uhr, mittwochs von 6 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr

Vabali Spa: Täglich von 9 bis 24 Uhr

>>Spaßbad- und Erlebnisbad-Action in NRW: Das sind die besten Wasserparks<<

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung: lecker Brunchen im Lieblings-Café

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BIRDIE & CO. Deli • Café (@ilovebirdie)

Ist es nicht schön, wenn man sich an einem verregneten Herbsttag mit den besten Freunden zum Brunchen trifft? Kaffee trinken, quatschen und sich darüber freuen, dass man kuschelig im Trockenen sitzt? In Düsseldorf gibt es so tolle Cafés. Wir haben die schönsten Möglichkeiten zum ausgedehnten Frühstücken für euch zusammengetragen.

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung: ein Museum besuchen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Filmmuseum Düsseldorf (@filmmuseumduesseldorf)

Ob Film, Schifffahrt oder Theater – ein Museumsbesuch muss nicht immer langweilig sein. Düsseldorfs Museen überzeugen mit ihren tollen Ausstellungen und treffen mit ihren klassischen bis modernen Aufmachungen garantiert jeden Geschmack. Das Beste: Am Sonntag gibt es in vielen Einrichtungen während der letzten Öffnungsstunde freien Eintritt. Welche Museen bei dieser Aktion mitmachen, erfahrt ihr hier.

Eine Runde Bowling bei schlechtem Wetter in Düsseldorf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BOWLING PLANET (@bowling.planet.duesseldorf)

Klingt ein bisschen oldschool, kann aber mit den richtigen Leuten echt witzig sein. In Düsseldorf gibt es genug coole Locations, um die Kugel zu schieben. So könnt ihr in der Bowling World Düsseldorf spielen, aber auch bei Cosmo Sports wollen die Kegel zum Rollen gebracht werden – Strike!

Adresse:

Bowling Planet: Werdener Str. 87, 40233 Düsseldorf

Cosmo Sports: Diepenstraße 83, 40625 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Bowling Planet: Montags bis freitags von 16 bis 23 Uhr sowie samstags von 13 bis 1 Uhr und sonntags von 13 bis 22 Uhr

Cosmo Sports: Montags bis freitags von 10 bis 0 Uhr sowie samstags von 9 bis 0 Uhr und sonntags von 9 bis 22 Uhr

>>Gastro-Tipps in Düsseldorf: Hier können Studenten gut und günstig essen gehen<<

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung: das Planetarium in Erkrath

Bei einem Planetarium-Besuch in Erkrath könnt ihr in die Ferne der Galaxie abtauchen und die Weiten des Universums entdecken. Von der Sonne zur Milchstraße – täglich werden verschiedene Shows angeboten. Das Programm könnt ihr hier sehen.

Adresse: Sedentaler Str. 105, 40699 Erkrath

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten des Planetariums richten sich nach den angekündigten Veranstaltungen.

>>Ein Wochenende in Düsseldorf: Was Touristen in der Rheinmetropole unbedingt machen sollten<<

Aktivitäten bei Regen in Düsseldorf: einen Film im Kino schauen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Filmkunstkinos Düsseldorf (@filmkunstkinos)

Ganz klassisch, wenn es draußen regnet – der Kinobesuch. Als besonderes Highlight können wir euch die kleinen Filmkunstkinos in Düsseldorf empfehlen. Die sind nicht so überlaufen, haben frisches (!) Popcorn und sollten unterstützt werden, damit es in naher Zukunft nicht nur noch die Riesenkonzerne gibt. Das aktuelle Wochenprogramm sowie alle Informationen zu den Standorten und den Öffnungszeiten findet ihr hier.

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf: heiße Schoki trinken im Gut & Gerne

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gut & Gerne Feines aus Schokolade (@gutundgerneschokolade)

Wenn es draußen kalt ist, kann man endlich wieder heiße Schokolade trinken! Besonders gut geht das im Gut & Gerne in der Düsseldorfer Altstadt. Hier ist der Name noch Programm: Statt diverser Pulver kommt wirklich noch geschmolzene Schokolade in die Milch. Und das schmeckt man auch. Schocko-Schock voraus!

Adresse: Burgplatz 3-5, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis Samstags von 11 bis 18 Uhr sowie sonntags von 13 bis 18 Uhr

>>Für Kaffee-Liebhaber in Düsseldorf: Das sind die 14 schönsten Cafés der Rheinmetropole<<

Im Düsseldorfer Trampolinpark um die Wette hüpfen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Superfly Air Sports (@superflyairsports)

Wer jede Menge Energie übrig hat und sich einmal so richtig auspowern möchte, kann dies in einem Trampolinpark in Düsseldorf tun. In den Sprung-Hallen bewegt ihr euch mit geschickten Hüpfern fort, fordert eure Begleitung zu einem Weitspung-Wettbewerb heraus oder springt volle Kanne in ein Schaumstoff-Bad. Da kommt garantiert keine Langeweile auf.

Adresse:

Superfly Düsseldorf: Kappeler Straße 126, 40599 Düsseldorf

Jump Galaxy Trampolinpark: Willstätterstraße 12, 40549 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Superfly Düsseldorf: Montags geschlossen, dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 20 Uhr, freitags von 10 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr, in den Ferien gelten gesonderte Öffnungszeiten

Jump Galaxy Trampolinpark: Täglich von 11 bis 19 Uhr

>>Radschlägermarkt in Düsseldorf: Alle Infos zum nächsten Kult-Trödelmarkt<<

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf: Auf Tuchfühlung im Aquazoo Löbbecke Museum gehen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aquazoo Löbbecke Museum (@aquazooduesseldorf)

Im Aquqzoo Löbbecke Museum, welcher ein Mix aus Zoo, Aquarium und Naturkundemuseum ist, könnt ihr faszinierende Tierwelten hautnah erleben. Rund 560 Arten könnt ihr in Aquarien, Terrarien und in der Tropenhalle kennenlernen. Vor allem für Familien mit Kindern ist die Kultureinrichtung ein gern sehender Ausflugsort bei Schlechtwetter.

Adresse: Kaiserswerther Straße 380, 40474 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr

>>Harbour Social, Swing Kitchen und Weinbar: Die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2023<<

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung: Urlaubsfeeling und Surfen im RheinRiff

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RheinRiff (@rhein.riff)

Bei einem Besuch des RheinRiffs werdet ihr garantiert ganz schnell vergessen, dass es draußen gerade wie aus Eimern schüttet. Denn in der Eventlocation erwartet euch Urlaubsfeeling pur: So könnt ihr auf einer riesigen Indoor-Surfwelle reiten, Beachvolleyball spielen oder leckere Cocktails im überdachten Bereich des Beachclubs schlürfen. Weitere Infos zur Location findet ihr hier.

Adresse: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 12 bis 0 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 3 Uhr sowie sonntags von 8 bis 0 Uhr

Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung: in den Clubs und Bars feiern

Wie gut, dass die meisten Clubs ein Dach haben – wir können also weiter unsere Lieblingslocations und Bars besuchen und gegen das schlechte Wetter anfeiern! Bei Regen einfach den Schirm mitnehmen und an der Garderobe abgeben, dann passiert auch mit Haaren und Make-up nichts. Drinnen kann man sich außerdem gut wieder warm tanzen! Den Überblick über die anstehenden Partys findet ihr hier.

Wir haben übrigens noch mehr tolle Tipps für Freizeitaktivitäten bei Regen in NRW gesammelt. Viel Spaß!