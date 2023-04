Escape Rooms in Düsseldorf: Das sind die besten Adressen der Stadt

Escape Rooms erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Besonders zu Geburtstagen oder Junggesellenenabschieden werden sie gerne besucht. Das Spielprinzip ist simpel: Allein oder in einer Gruppe müssen in einem Themenraum Rätsel unter Zeitdruck gelöst werden. Nur so öffnet sich am Ende eine Tür und der Raum kann wieder verlassen werden. Spieler schlüpfen dabei meist in die Rolle von Detektiven, Zauberern oder Abenteurern.

Wer sich in Düsseldorf durch spektakulär gestaltete Räume rätseln will, für den haben wir die besten Escape-Rooms der Stadt zusammengestellt.

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: Team Escape

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TeamEscape Düsseldorf (@teamescapeduesseldorf)

Ein wahres Escape-Game-Urgestein erwartet euch in der Düsseldorfer City. Seit 2013 öffnet hier Team Escape seine Türen für Rätselfreunde und fordert sie in vier verschiedenen Spielen heraus. Dabei kommt garantiert jeder auf seine Kosten: So können Krimi-Liebhaber in die Rolle eines Geheimagenten schlüpfen oder als Meisterdiebe das perfekte Verbrechen planen. Im Spiel „Die Zelle“ brecht ihr hingegen nach bekannter Escape-Room-Manier aus einem Gefängnis aus und könnt euch dabei sogar mit euren Freunden duellieren.

Das Franchise-Unternehmen findet ihr neben Düsseldorf an über 25 weiteren Standorten, darunter Köln, Duisburg und Essen. Aber auch in anderen Bundesländern und der Bundeshauptstadt Berlin finden sich Ableger.

Adresse: Bahnstraße 56, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 11 Uhr bis 23 Uhr

Preise: Ab 84 Euro für zwei Personen

>>Düsseldorf: Das sind die zehn besten Fahrrad-Läden der Stadt<<

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: ExitDoors

Nahe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs findet ihr den Escape Room ExitDoors. Auf Rätsel-Fans warten hier drei spannende Räume, die in 60 Minuten gelöst werden wollen. So geht ihr unter anderem im Raum „Mr. Tesla“ dem Vermächtnis des berühmten Erfinders auf die Spur oder schließt euch im „Ö-800“ einer Widerstandsgruppe in nicht allzu ferner Zukunft an. Langeweile kommt bei diesen einzigartigen Escape Games garantiert nicht auf.

Da die Spiele vom Betreiber mit einem Schwierigkeitsgrad „Medium-Schwer“ ausgeschrieben werden, solltet ihr am besten Erfahrungen im Rätselraten mitbringen, bevor ihr euch ins Abenteuer stürzt.

Adresse: Bahnstr. 68, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Preise: Ab 80 Euro für zwei Personen

>>Mehr Sichtbarkeit für jüdische Gemeinde: Escape Game der besonderen Art kommt nach Düsseldorf<<

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: Quexit Escape Room

Noch auf der Suche nach einer Location für den Geburtstag oder das nächste Team-Event? Dann könnte der Quexit Escape Room die richtige Wahl für euch sein. Teams von 2 bis 120 Personen können hier in zehn verschiedenen Games ihr Können unter Beweis stellen. Eine Besonderheit: Je nach Raum kann das Spiel auch mal bis zu 270 Minuten lang gehen. Üblich ist normalerweise eine Spieldauer von 60 Minuten.

Das Portfolio des Escape Rooms glänzt vor allem mit den mobilen Touren. Verschiedene Rallyes führen euch hier durch die Düsseldorfer Innenstadt und fordern euch mit kniffligen Rätseln heraus. Für Speis und Trank ist während der Touren ebenfalls gesorgt.

Auch kleine Spieler kommen bei Quexit auf ihre Kosten. So bietet der Veranstalter je einen Raum für Spieler ab sieben beziehungsweise neun Jahren an. Bei diesen wird darauf geachtet, dass die Rätsel nicht zu schwer sind und sich Escape-Room-Neulinge nicht überfordert fühlen. Optimal für den nächsten Kindergeburtstag.

Adresse: Harkortstraße 15, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 9 Uhr bis 22 Uhr

Preise: ab 80 Euro für zwei Personen

>>Die besten Freizeitparks in NRW 2023: Saison startet durch – wie teuer sind die Tickets?<<

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: The Code Agency

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Code Agency Duesseldorf (@thecodeagencyduesseldorf)

Bei The Code Agency in der Düsseldorfer City werdet ihr zu Agenten und stellt euer kluges Köpfchen in fünf Escape Games unter Beweis. Alle Räume wurden aufwendig und detailgetreu gestaltet, sodass ihr beim Spielen das Gefühl bekommt, in fremde Welten einzutauchen.

Die Motive der Räume sind dabei eher düster gehalten und nichts für schwache Nerven: So begebt ihr euch in die Düsseldorfer Unterwelt, verlassene Kellerräume oder archäologische Ausgrabungsstätten. Dabei müsst ihr zum Teil enge Gänge entlangklettern oder befindet euch für einen kurzen Augenblick in vollständiger Dunkelheit. Einige Räume werden daher erst ab 16 Jahren empfohlen.

Doch auch für jüngere Escape Room-Fans ist gesorgt: So werden bei der Outdoor-Tour „Spy Kids“ Rätselfreunde ab 10 Jahren auf eine spannende Schnitzeljagd durch die Düsseldorfer Innenstadt geschickt. Ähnliche Konzepte gibt es selbstverständlich auch für erfahrene Spieler.

Die Spieldauer beträgt hier je nach Game 60 bis 80 Minuten. Die Outdoor-Games können schon mal über mehrere Stunden gehen.

Adresse: Stresemannplatz 4, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Location mit Café: Montag bis Donnerstag: 8 Uhr bis 18 Uhr, Freitag: 8 Uhr bis 23 Uhr, Samstag: 10.30 Uhr bis 23 Uhr, Sonntag: 11.30 Uhr bis 18 Uhr

Offizielle Spieltermine: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag : 15 Uhr bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag: 10.30 Uhr bis 23 Uhr

Preise: Ab 105 Euro für zwei Personen

>>Regen in NRW: Das sind die besten Indoor-Aktivitäten für Familien<<

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: Mission60Minutes

Ausgezeichneter Spielspaß erwartet euch bei Mission60Minutes. Gleich vier Mal hintereinander wurden die Escape Rooms zwischen 2016 und 2019 von Trip Adivisor mit dem Zertifikat für Exzellenz ausgezeichnet. In vier verschiedenen Räumen können Rätselfreunde ihr Geschick in 60 Minuten unter Beweis stellen.

Ob in den Forschungsräumen des verrückten Doktor Schneider, auf der Suche nach dem Vermächtnis des unberechenbaren Professors Bergmann, eingesperrt in einer Todeszelle oder in der gruseligen Psychiatrie – sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler werden hier garantiert Spaß haben.

Da viele der Escape Games einer doch eher unheimlichen Atmosphäre evozieren, eigenen sich die Räume nur bedingt für kleinere Kinder. Auf der Website des Veranstalters wird für die meisten Spiele ein Alter von 14 Jahren empfohlen, für den Escape Room „Dr. Schneider“ sogar ab 16 Jahren.

Wein zum Spiel? Gibt es hier! Neben den klassischen Escape Games bietet euch Mission60Minutes eine ganz besondere Erfahrung: Denn hier könnt ihr Rätsel lösen und dabei an einer professionellen Weinverkostung teilnehmen. Die Prämisse: Ihr werdet in der „Psychiatrischen Klinik Düsseldorf-Mitte“ eingewiesen und in 90 Minuten garantiert mit dem ein oder anderem edlen Tropfen „geheilt“.

Adresse:

Rather Straße 52, 40476 Düsseldorf-Derendorf (Räume: Der Virus, Dr. Schneider)

Alexanderstraße 22, 40210 Düsseldorf-Innenstadt (Räume: Die Zelle, Die Psychatrie, Wine & Escape)

Öffnungszeiten: Montags bis Freitag: 10 bis 21.45 Uhr

Preise: Ab 105 Euro für zwei Personen

>>Eiscafé Unbehaun: Düsseldorfer Kult-Eisdiele überzeugt mit nur fünf Sorten<<

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: Locked Room

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Locked Room Düsseldorf (@lockedroom.dusseldorf)

Spiel und Spaß für Groß und Klein gibt es im Locked Room. Vier verschiedene Räume erwarten euch im Escape Room in Düsseldorf-Oberbilk. Schlüpft in die Rollen von Ermittlern und löst mysteriöse Mordfälle, fahrt mit einem amerikanischen Schulbus ins Ungewisse, deckt die Entführung eines Politikers auf oder nehmt an einer Expedition in den Dschungel teil. Für Kids und Teens gibt es die Dschungel-Expedition in leicht abgewandelter Form, daneben dürfen die jüngeren Spieler auch auf Monsterjagd gehen. Je nach Raum gilt es, die Rätsel in 60 bis 120 Minuten zu lösen.

Ihr wollt euch lieber an der frischen Luft betätigen statt eingesperrt in einem Raum festzustecken? Nichts leichter als das. Denn Locked Room bietet seinen Spielern auch Outdoor-Touren an. So werden Freunde und Familien während des Spiels „Das Elixier der Macht“ zu Meistern der Alchemie, während Schulklassen in der „Crime Academy“ Teamwork beweisen müssen. Perfekt für Kindergeburtstage ist die Outdoor-Mission „Operation Fuchsjagd“. Teilnehmer im Alter von 9 bis 14 Jahren werden auf eine Schnitzeljagd durch den Düsseldorfer Südpark geschickt.

Speziell für Junggesellenenabschiede konzipiert sind hingegen die Spiele „Beat the Bride“ und „Beat the Bachelor“. Die angehende Braut bzw. der angehende Bräutigam muss sich hier in „Schlag den Raab“-Manier mehreren Disziplinen stellen. Die Aufgaben sind dabei in der ganzen Düsseldorfer City verteilt.

Eine weitere Besonderheit bei Locked Room sind die sogenannten Mobile Escapes. Hierbei handelt es sich um Abenteuerspiele für Zuhause, die ihr digital an Handy, Laptop, Tablet oder PC spielen könnt. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch unterwegs, beispielsweise bei einer langen Zugreise, zocken. Je nach Spiel stellt ihr euer Rätselgeschick ein bis drei Stunden unter Beweis. Gespielt werden die mobilen Games mit zwei bis vier Mitspielern.

Adresse: Kölner Str. 286, 40227 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 13 bis 22 Uhr

Preise:

Ab 90 Euro für 2 Personen

Ab 12,99 Euro für Mobile Escapes

>>“Bittersüß & Edelweiß“ in Düsseldorf: „Das Leben ist zu kurz für schlechte Schokolade“<<

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: City Escape Düsseldorf

Enge und stickige Räume könnt ihr bei City Escape Düsseldorf vergessen, denn anders als seine Konkurrenz setzt dieser Escape-Game-Veranstalter fast ausschließlich auf Outdoor-Touren durch die Stadt. Damit diese nicht langweilig werden, hat City Escape gleich sieben verschiedene in petto. Alle Stadtrallyes sind zusammen mit der Familie oder Freunden spielbar, können aber auch für Junggesellenabschiede, Firmenevents oder Geburtstage gebucht werden. Je nach Spiel fordern euch die Rätsel bis zu 120 Minuten lang heraus.

Daneben gehören zum Portfolio von City Escape Düsseldorf auch mehrere browserbasierte Online-Escape-Games. Diese könnt ihr an jedem Ort und zu jeder Tageszeit auf dem PC oder Laptop spielen. Fünf Stück stehen Rätselfreunden hier zur Auswahl. So könnt ihr euch allein oder in Gruppen von bis zu sechs Mitspielern auf Spurensuche begeben, mysteriöse Mordfälle lösen oder helfen, das Weihnachtsfest zu retten.

Adresse: Königsallee 2b, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 9 bis 22 Uhr

Preise:

Ab 120 Euro für 3 Personen

Je 30 Euro für Online-Escape-Games

>>Promi-Hotels in Düsseldorf: Hier übernachten die Superstars und VIPs<<

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: Live Adventure Studios

Ein ganz besonderes Spielerlebnis liefern euch die Live Adventure Studios, mit denen das Abenteuer direkt zu euch kommt.

Alles was ihr zum Spielen braucht, sind lediglich ein Raum und ein Tisch. Genauso wie in einem echten Spielraum müsst ihr auch hier Schlösser knacken und Rätsel lösen. Dabei spielt ihr mit echten Requisiten, sodass an eurem Spielort garantiert Escape-Room-Atmosphäre entsteht.

Das Beste daran: Das Team der Live Adventure Studios kommt direkt zu euch und bereitet das Spiel vor. Der Spielleiter steht euch dabei sowohl vor als auch während des Games zur Verfügung, falls ihr fragen haben solltet.

Wie bei klassischen Escape Games auch, dauert eine Session hier etwa 60 Minuten. Gruppentechnisch könnt ihr mit vier bis acht Personen gleichzeitig die Rätsel lösen. Ihr solltet jedoch darauf achten, genügend Platz für alle Mitspieler einzuplanen. Neben Deutsch werden die Spiele übrigens auch auf Englisch und Russisch angeboten. Zur Auswahl stehen euch vier Games, bei denen ihr auf Expeditionen geht, knifflige Fälle löst oder in die Rolle eines Zauberschülers schlüpft.

Adresse: Veenpark 81, 40627 Düsseldorf (der Escape Room kommt an einen Standort eurer Wahl)

Öffnungszeiten: Die Spielzeit kann mit dem Veranstalter individuell abgestimmt werden

Preise:

100 Euro für 4 Personen,

Jeder weitere Spieler zahlt 20 Euro mehr

Kindergeburtstage bis 6 Personen 120 Euro

Jedes weitere Kind kostet 15 Euro extra

Anfahrtspauschale:

Die ersten 10 km: kostenfrei

Bis 20 km Entfernung: 15 Euro

Bis 40 km Entfernung: 30 Euro

Bei weiterer Anreise nach Vereinbarung

>>Die besten japanischen Restaurants in Düsseldorf: Ramen, Sushi und Geheimtipps<<

Die besten Escape Rooms in Düsseldorf: 7th Space Düsseldorf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 7th Space (@7th_space)

Der Escape Room der Zukunft erwartet euch im 7th Space in Düsseldorf-Grafenberg. Hier taucht ihr mit VR-Brillen in fantastische Welten ein. In Gruppen von zwei bis sechs Personen erkundet ihr verlassene Pyramiden oder mystische Orte im Orient. Nur im Teamwork gelingt es euch, die kniffligen Rätsel zu lösen und Geschicklichkeitselemente zu überwinden.

Ein Spiel dauert hier etwa 50 Minuten und eignet sich neben einem Besuch mit Freunden auch perfekt für Familienausflüge, Junggesellenenabschiede, den nächsten Geburtstag oder Teambuilding- und Firmenevents.

Adresse: Diepenstraße 83, 40625 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag: 12 bis 22 Uhr, Mittwoch und Donnerstag: 15 bis 22 Uhr, Freitag von 15 bis 0 Uhr, Samstag: 10 bis 0 Uhr, Sonntag: 10 bis 21 Uhr, dienstags geschlossen

Preise: Ab 25 Euro für eine Person

>>Düsseldorf: Schon gewusst? Diese 8 bekannten TV-Köche kochen in der Rheinmetropole<<