Düsseldorf: Die zehn besten Fahrrad-Läden der Stadt

Fahrradfahren ist einfach super: Mit dem Zweirad sparen wir uns Geld für Bahntickets, stehen nicht mehr unnötig im Stau und tun nebenbei etwas für unsere Gesundheit.

Wer gerne mit dem Rad unterwegs ist, kommt auch um die anstehende „Cyclingworld“ nicht vorbei . Dieses Jahr soll die beliebte Messe und „Ausstellung für feinste Radkultur“ vom 10. bis 12. März im Areal Böhler stattfinden. Zweirad-Freunde können sich hier auf Trends und Neuigkeiten aus der Fahrrad- und E-Bikebranche freuen. Tickets für das Event können bereits vorbestellt werden.

Doch wo können wir unser Fahrrad einmal durchchecken lassen? Und welcher Laden bietet kompetente Beratung bei einer Neuanschaffung? Auf diese und weitere Fragen haben wir die Antworten. Wir stellen unsere Top-10-Fahrrad-Läden in Düsseldorf vor.

Awsum Store

Im Awsum Store in Düsseldorf-Flingern können wir uns kaum sattsehen: Radler finden im schicken Store ein riesiges Angebot an E-Bikes und Fahrrädern von bekannten Marken wie Schindelhauer und Mikamaro. Die passenden Accessoires fürs Rad und die richtige Kleidung gibt es hier ebenfalls gleich dazu. Die Werkstatt bietet zudem alle wichtigen Inspektionen und Reparaturen für ihre Kunden an. Da bleiben garantiert keine Fahrrad-Wünsche offen!

Der Awsum Store wird darüber hinaus auch auf der diesjährigen auf der Cyclingworld-Messe in Düsseldorf vertreten sein und Kunden fachlich beraten. Wichtig: Zum Zeitraum der Messe bleibt der Store in Flingern geschlossen.

Adresse:

Shop: Hermannstraße 24, 40233 Düsseldorf

Werkstatt: Hinterhof Weselerstraße 21, 40239 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag & Freitag: 12 bis 19 Uhr, Mittwoch: 12 bis 16 Uhr, Samstag: 11 Uhr bis 16 Uhr, Montags geschlossen

Zweirad-Center Stadler

Wer sein Rad für den Frühling rüsten will, ist im Zweirad-Center Stadler bestens aufgehoben. Der Fahrrad-Fachverkauf ist gleich mit zwei Standorten in Düsseldorf vertreten.

Der Mega-Store am Wehrhahn lässt garantiert keine Wünsche offen. Hier finden Radler auf über 5.000 Quadratmetern Verkaufsfläche alles, was das Fahrrad-Herz begehrt. Das breitgefächerte Sortiment reicht von E-Bikes, über Lastenräder bis hin zu Klapprädern und Trekkingbikes. Auf der Suche nach dem passenden Drahtesel für den Nachwuchs wird man hier ebenfalls fündig.

Das Highlight des Ladens ist die Indoor-Fahrrad-Teststrecke, auf der jedes Zweirad vor dem Kauf kostenlos Probe gefahren werden kann. Selbstverständlich bietet der Store am Wehrhahn seinen Kunden auch eine Werkstatt an, in der sowohl analoge Fahrräder und als auch E-Bikes auf Herz und Nieren überprüft werden lassen können.

Wer auf Schnick-Schnack und große Menschenansammlungen am Wochenende verzichten will, kann einen Abstecher zum Zweit-Standort in Düsseldorf-Eller machen. Auch in dieser Filiale gibt es neben neuen Fahrrädern ein riesiges Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen sowie einen umfangreichen Service in der Rad-Werkstatt.

Adresse: Klein Eller 58, 40229 Düsseldorf & Am Wehrhahn 1, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.30 bis 19.00 Uhr, Sa 09.30 bis 18.00 Uhr & 10 bis 19 Uhr

Drahtesel Düsseldorf

Für Zweirad-Enthusiasten aus Düsseldorf-Pempelfort ist der Drahtesel die perfekte Anlaufstelle. Im kleinen, aber feinen Fahrrad-Fachgeschäft kümmern sich Geschäftsinhaberin Katja Kiesner und ihr Team um alle Wünsche ihrer Kunden. Sei dies Unterstützung bei der Anschaffung eines neuen E-Bikes oder Beratung beim Kauf von nützlichem Fahrrad-Zubehör.

In der hauseigenen Werkstatt kümmert man sich hingegen um große und kleine Reparaturen am Rad — und das zu fairen Preisen. So kostet eine Fahrrad-Inspektion gerade einmal 56 Euro. E-Bike-Fahrer müssen mit 80 Euro zwar etwas mehr hinlegen, bekommen dafür aber eine exzellente Beratung und fachliche Expertise zur Seite gestellt. Eine komplette Auflistung der Werkstatt-Preise gibt es auf der Homepage des Stores.

Ein besonders toller Deal: Rentner und Düsselpass-Inhaber bekommen 10% Rabatt auf alles.

Adresse: Gneisenaustraße 23

Öffnungszeiten: Montag – Mittwoch & Freitag: 10 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag: 10 bis 15 Uhr, donnerstags geschlossen

Westside Bikes Düsseldorf

Die ideale Adresse für alle, die ihr Fahrrad auch in der Freizeit nutzen. Bei Westside Bikes in der Düsseldorfer Innenstadt dreht sich alles um sportliche Räder. Das Sortiment des Ladens reicht vom Rennrad bis zum Mountain-Bike. City-Bikes oder Lastenräder werdet ihr hier daher eher nicht finden. Vor dem Kauf können die Sport-Räder selbstverständlich Probe gefahren werden.

Ein besonderer Service ist das Bike-Leasing. Für Arbeitnehmer, Unternehmen und Selbstständige bietet der Store vielseitige Leasingmöglichkeiten an.

Von Montag bis Freitag bietet der Store in seiner hauseigenen Werkstatt kompetenten Service für Marken aller Art an.

Adresse: Kreuzstraße 27, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Radprofi Düsseldorf

Nachhaltigkeit steht bei Radprofi Düsseldorf ganz oben. Das Team des Fahrrad-Fachgeschäfts hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu einem nachhaltigen Lebensstil anzuregen. Da gehört das Fahrrad als Alternative zum Auto selbstverständlich dazu.

Kunden erhalten im Store in Düsseldorf-Heerdt unter anderem Fahrräder und Zubehör der Marken BESV, Cortina, Müsing, Simplon, Velo De Ville, Urban Arrow und Faggin. Auch die obligatorische Fahrradwerkstatt ist hier vorhanden. Hilfe in dringenden Fällen bietet außerdem der Erste-Hilfe-Bikeservice.

Adresse: Krefelder Str. 1, 40549 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Showroom: Mo-Fr 09.00-18.00 Uhr, Sa. 10.00 – 14.00 Uhr & nach Terminvereinbarung

Werkstatt: Mo-Fr 09.00-16.00 Uhr, Samstags geschlossen

Erste-Hilfe Bikeservice: 13.00-14.00 Uhr

Schicke Mütze

Ein wenig versteckt in einem Hinterhof im Zentrum Düsseldorfs findet ihr das Schicke Mütze. Der Fahrrad-Store kombiniert Laden, Werkstatt und Café unter einem Dach. Der Fokus liegt zwar überwiegend auf sportlichen Rädern, wie Gravelbikes und Rennräder, aber auch Lastenräder gehören zur Ausstattung des Ladens. Für alle, die gern selbst schrauben, gibt es zudem eine große Auswahl an Zubehör, Ersatzteilen, Werkzeug und Verbrauchsmaterialien zu fairen Preisen. Selbstverständlich gehört auch die namensgebende Radmütze in allen Varianten für den Sommer und den Winter zum Standartsortiment des Stores.

Das Angebot der Werkstatt umfasst Inspektionen und Reparaturen sowie Konzeptionen und Neuaufbau. Wer ein altes Schätzchen im Keller stehen hat, kann es gerne zur Restaurierung vorbeibringen.

Adresse: Oststraße 119, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr

La Bici

Das La Bici ist die Location für sportliche Räder in Düsseldorf-Oberkassel. Egal ob Rennrad, Mountainbike, Trekking-oder Gravel-Bike: Linksrheinische Fahrrad-Sportler werden in diesem Store voll auf ihre Kosten kommen. Da es jedoch nicht immer einfach ist, das passende Fahrrad zu finden, steht Kunden hier die fachliche Beratung der engagierten Mitarbeiter zur Verfügung. Passende Bekleidung und Zubehör findet man im Laden ebenfalls. Bei den Leistungen der Werkstatt müssen Interessierte allerdings aufpassen: Diese sind für Fahrräder, die bei La Bici gekauft wurden, reserviert.

Adresse: Leostraße 2, 40545 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag: 12-16 Uhr, Mittwoch bis Freitag: 10 bis 19 Uhr, Samstag: 10 bis 14 Uhr, Montags geschlossen

Fahrrad-Engel

Mein Fahrrad hat einen Platten und jetzt kann ich nicht mehr darauf fahren – wie bringe ich es jetzt nur zur Werkstatt? Bei diesen oder andere Notfälle sind die Fahrrad-Engel schnell für dich da. Ihr müsst sie einfach anrufen und schon kommen sie mit ihrem Service-Mobil vorbei und kümmern sich direkt vor Ort um das Anliegen. Alternativ kann das Rad aber auch in Service-Point in Düsseldorf-Flingern transportiert und dort von Experten genauer inspiziert werden. Das liegt in der Entscheidung des Kunden. Eine Auflistung der Reparatur-Preise findet ihr auf der Homepage des Ladens.

Neben dem mobilen Reparatur-Service bieten auch einen professionellen Sicherheitscheck, ergonomische Einstellungen am Rad eine Fahrrad Reinigung und Pflege sowie die Entsorgung alter Bikes an. Im Store wartet auf Kunden zudem eine große Auswahl ein neuer Fahrräder.

Adresse: Lichtstraße 37, 40235 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Service-Point Flingern: Dienstag: 8 bis 16 Uhr, Mittwoch: 8 bis 19 Uhr, Donnerstag: 8 bis 16 Uhr, Freitag: 8 bis 20 Uhr, Samstag: 10 – 16 Uhr

Service-Mobil: Montag bis Freitag: 10 bis 16 Uhr

Ferghana

Wer ein Elektro-Fahrrad sein Eigen nennt oder von einem träumt, der sollte unbedingt einen Abstecher in das Ferghana machen. Im Store in der Düsseldorfer City kennt man sich mit E-Bikes und Pedelecs bestens aus. Auch zur Wartung und Inspektion sind Kunden mit einem elektrischen Drahtesel hier genau richtig. Alle, die noch etwas altmodisch in die Pedalen treten, müssen aber nicht enttäuscht sein. So betont Ferghana auf seiner Website, dass auch „normale Räder“ herzlich in ihrer Werkstatt willkommen sind.

Adresse: Berliner Allee 40, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 bis 18 Uhr

Crank Toys

Bei Crank Toys in Düsseldorf-Angermund werden Radler aller Art garantiert fündig: Der Fahrrad-Laden aus Leidenschaft hat einige der besten Marken wie Conway und Drossiger stets auf Lager. Auch für die Kleinen gibt es hier eine Auswahl an Zweirädern. Berufspendler und Freizeitradler erwartet ein großes Sortiment an analogen und elektrischen Urban- und Trekking-Bikes. Mountain- und Gravel-Bikes lassen hingegen die Herzen sportliche Fahrrad-Freunde höherschlagen. Sollte das passende Rad nicht mal nicht vorhanden sein, kann es jederzeit in den Store bestellt werden.

Professionelle Beratung und zuverlässiger Service im Nachgang sind bei Crank Toys ebenfalls selbstverständlich.

Adresse: Kirchweg 1, 40489 Düsseldorf

Öffnungszeiten: