„The Code Agency“ in Düsseldorf: Wir haben uns in einem Escape Room einsperren lassen – so war es

Schon seit einigen Jahren etablieren sich Escape Rooms als beliebte Freizeitbeschäftigung. Das Spielprinzip dahinter ist simpel: Abenteuerlustige werden in einen Raum geführt und versuchen dort Rätsel zu lösen, um aus diesem am Ende wieder zu entkommen. Besonders an Geburtstagen und Junggesellenabschieden werden Escape Games gerne besucht.

Tonight News wollte sich von der Spielidee ein Bild machen und hat dem Düsseldorfer Escape-Room-Anbieter The Code Agency einen Besuch abgestattet. Welchen Raum wir gespielt haben und wie uns das Erlebnis gefallen hat, erfahrt ihr hier. Aber keine Sorge: Wer vor hat, The Code Agency bald selbst einmal zu besuchen, kann guten Gewissens weiterlesen. Unser Erfahrungsbericht ist völlig spoilerfrei und wird euch garantiert nicht die Vorfreude auf euer Spiel nehmen.

The Code Agency in Düsseldorf: Konzept und Aufmachung

The Code Agency findet ihr unweit des Düsseldorfer Hauptbahnhofs am Stresemannplatz. Um in den eigentlichen Escape Room zu gelangen, geht es zunächst durch das hauseigene Café, dem „Agents Café & Bar“. Wie Maximilian Giesen, Gründer der Code Agency, erklärt, wolle er Besuchern damit eine Möglichkeit zur Entspannung und Austausch nach dem Spiel geben. Bei vielen anderen Escape-Game-Anbietern würde so etwas fehlen, weswegen der 37-Jährige dieses Konzept unbedingt in seiner eigenen Location unterbringen wollte. Sowohl das Café als auch die Eingangshalle der Code Agency sind im Industrial-Stil gehalten und machen optisch einiges her.

Zusammen mit einem Freund eröffnete Giesen die Location Anfang 2020. Der gebürtige Düsseldorfer ist bereits seit vielen Jahren begeisterter Escape-Room-Fan und hat laut eigener Aussage so gut wie alle Escape Games in Deutschland und einen Großteil der angebotenen Räume in Europa gespielt. Da es in der Landeshauptstadt keinen Escape Room gab, der seinen eigenen Ansprüchen genügte, entschied er sich, eine Location ganz nach seinen Vorstellungen zu eröffnen.

Diese Räume gibt es bei The Code Agency in Düsseldorf

Auf rund 1500 Quadratmetern Fläche haben Besucher der Code Agency die Wahl zwischen fünf verschiedenen Räumen. Für Escape-Game-Einsteiger oder jüngere Mitstreiter seien laut Giesen vor allem die Spiele „Das Zepter des Lichts“, „Hekates Tränen“ und „Das Erbe der Morettas“ die richtige Wahl. Wer hingegen schon Erfahrung im Rätsel lösen hat und einen Kick sucht, ist mit den Horror-Räumen „Es ist zurück“ und Poltergeist“ bestens bedient. Obwohl diese beiden Spiele nichts für schwache Nerven sind, gehören sie zusammen mit „Das Zepter des Lichts“ zu den meistgespielten Räumen.

>>Neueröffnung in Düsseldorf: „Café Buur“-Ableger kommt auf die Königsallee<<

Von der Idee bis zum fertigen Raum dauert es laut Gießen ein Jahr. „Wir orientieren uns an Themen, die wir cool finden“, erklärt der Inhaber. Aber auch Filme oder Theaterstücke würden der Crew als Vorbild dienen. Derzeit arbeite der 37-Jährige an der Fertigstellung seines neusten Raumes. „Die Mission ist an ein magisches Abenteuer angelehnt. Man wird zaubern können“, verrät der gelernte Marketing-Experte. Escape-Game-Liebhaber können den neuen Raum ab September spielen.

„Das Zepter des Lichts“ bei The Code Agency: So spielt sich der Düsseldorfer Escape Room

Bei unserem Besuch in der Code Agency entschieden wir uns für den Escape Room „Das Zepter des Lichts“. Während des Spiels schlüpften wir in die Rolle von Abenteurern, welche sich auf die Suche nach dem namensgebenden Artefakt machen, um zu verhindern, dass es in die falschen Hände gerät. Dabei begaben wir uns in drei verschiedene Themen-Räume, welche allesamt an unterschiedliche Epochen angelehnt waren. So bereisten wir die nahe Zukunft, das Mittelalter sowie das Zeitalter der Mayas.

Nach einer kurzen Einführung wurden wir auch schon in den Raum geführt. Hier gab es zunächst ein kurzes Audio-Intro, ehe das Erkunden begann. Dabei merkten wir recht schnell, dass ein großer Fokus auf die Gestaltung und Inszenierung des Raumes gelegt wurde. Laut Giesen sei dies auch das Hauptaugenmerk des Spiels. Mit dem „Zepter des Lichts“ wolle er Spieler auf eine interaktive Mission in kulissenstarker Atmosphäre schicken. Die Kulisse ist dabei perfekt ins Geschehen integriert. Bei genauerem Hingucken verbargen sich hier viele Rätsel, die es zu lösen galt.

Diese waren dabei genauso vielfältig wie die Räume. Wer glaubt, hier nur Schlüssel für Schlösser finden zu müssen, irrt sich. So war an vielen Stellen ein kluges Köpfchen gefragt, während wir bei anderen Challenges vollen Körpereinsatz zeigen mussten.

Escape Room in Düsseldorf: Das macht The Code Agency anders als die Konkurrenz

Anders als bei vielen Escape Rooms gab es im „Zepter des Lichts“ keinen Zeitmesser, der den Spieler daran erinnert, wie viel Zeit ihm noch zur Verfügung steht. Dadurch fühlten wir uns zu keinen Moment unter Stress gesetzt und konnten uns genügend Zeit nehmen, in Ruhe über mögliche Lösungswege nachzudenken. Am Ende lösten wir Innerhalb von 72 Minuten alle Aufgaben und konnten das gesuchte Artefakt an uns nehmen. Damit blieben wir leicht unter den 80 angesetzten Minuten zur Lösung des Raumes.

„Ich möchte keinen Druck über einen Screen an der Wand erzeugen“, begründet Giesen diese Entscheidung. Stattdessen sei es ihm wichtig, dass Kunden alles vom Raum erleben. Damit Spieler am Ende nicht stundenlang im Raum verweilen, passe man die Rätsel individuell an die Geschwindigkeit der Gäste an, erklärt der Inhaber.

>>Düsseldorfer Kult-Restaurant „Zur Sennhütte“ feiert großes Comeback<<

Neben einer guten Auffassungsgabe und guten Spielkollegen, solltet ihr beim „Zepter des Lichts“ keine Angst vor Dunkelheit oder engen Räumen haben. Denn nicht selten standen wir für einige Minuten in kompletter Dunkelheit oder mussten durch schmale Gänge kriechen.

The Code Agency in Düsseldorf: Das kosten die Escape Rooms

Die Preise für die Escape Games sind je nach Raum und Spielzeitpunkt unterschiedlich. Im Durchschnitt zahlt ihr für zwei Personen am Wochenende bzw. am Feiertag 126 Euro bis 152 Euro für zwei Personen. Mit größeren Gruppen reduziert sich der Preis. Eine genaue Auflistung der Preise findet ihr auf der Homepage von The Code Agency.

Neben den klassischen Escape Games bietet The Code Agency auch Outdoor-Touren. Diese schicken Groß und Klein auf eine interaktive Schnitzeljagd durch die Düsseldorfer City. Für die Kinder-Tour „Spy Kids“ sind 16,50 Euro bis 24,75 Euro pro Person fällig. Preise für die „Geheimnis der Wächter“-Tour starten hingegen bei 29,50 Euro pro Person.

The Code Agency in Düsseldorf: Info, Adresse, Anfahrt

Zur The Code Agency gelangt ihr ganz einfach über den Düsseldorfer ÖPNV. So halten quasi direkt vor der Tür die beiden Straßenbahnlinien 708 und 709 an der Haltestelle Stresemannstraße. Der Hauptbahnhof ist nur 300 Meter entfernt.

Wer mit dem Auto anreist, kann sein Fahrzeug im Parkhaus in der Charlottenstraße 50 abstellen. Zwei Stunden kosten hier 4 Euro. Alternativ könnt ihr euren fahrbaren Untersatz auch im „Contipark“ an der Grupellosstraße 34 parken. Für eine Stunde zahlt ihr 2 Euro.

Adresse: Stresemannplatz 4, 40210 Düsseldorf

Ihr seid auf der Suche nach weiteren Escape Rooms in Düsseldorf? Dann solltet ihr hier unbedingt einmal vorbeischauen.