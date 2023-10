„The Code Agency“ in Düsseldorf: Diese spannend bis schaurigen Räume erwarten euch hier

Im Düsseldorfer Escape Room „The Code Agency“ schlüpft ihr in die Rolle von Agenten und stellt zusammen mit euren Teamkollegen euer kluges Köpfchen unter Beweis. Was die Rätselräume angeht, habt ihr hier die Qual der Wahl: So gibt es hier sowohl für Escape-Game-Neulinge als auch alte Hasen die verschiedensten Spiele. Auch wir haben der Location einen Besuch abgestattet und uns in einen der Räume einsperren lassen. Wie es uns ergangen ist und was euch vor Ort erwartet, erfahrt ihr hier.

In unserer Bildergalerie haben wir die schönsten Aufnahmen festgehalten und geben einen kleinen Vorgeschmack auf die Rätselräume. Viel Spaß beim Stöbern!