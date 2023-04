„Bittersüß & Edelweiß“ in Düsseldorf: „Das Leben ist zu kurz für schlechte Schokolade“

Wer schon einmal entlang der Loretto-Straße in Düsseldorf-Unterbilk geschlendert ist, dem ist bestimmt die Schokoladen-Manufaktur „Bittersüß & Edelweiß“ aufgefallen. Zusammen mit ihrem Mann betreibt Chocolatiere und Konditormeisterin Kathrin Lohaus (37) den kleinen, aber feinen Laden. Schon von außen steigt einem der fein-herbe Geruch frischer Kakaobohnen in die Nase und macht Lust auf mehr. Tonight News war vor Ort und hat sich für euch durch die leckeren Kreationen probiert.

„Bittersüß & Edelweiß“ in Düsseldorf: Idee und Konzept

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schooooooki (@bittersuessundedelweiss)

Gerade einmal 70 Quadratmeter groß ist die Schokoladenschmiede, trotzdem bekommt man hier nicht das Gefühl, auf engem Raum zu stehen. Denn bei der Einrichtung des Ladens hat sich Inhaberin Kathrin bewusst dafür entschieden, die Räume der Manufaktur offen zu gestalten. Kunden können so während der Öffnungszeiten zuschauen, wie Pralinenkugeln, Schokoladentafeln und andere Leckereien frisch hergestellt werden.

Bereits als Kind stand Kathrin in der Küche und probierte Rezepte aus. Damals noch mit ihrem Opa, von dem sie sich so einiges abschauen konnte. Wie zum Beispiel, dass man sich nicht immer zu 100 Prozent an die Schritte eines Rezeptes halten muss. Die gelernte Konditorin wagt sich daher immer wieder an neue Eigenkreationen und tobt sich geschmacklich gerne aus. Dabei orientiert sich die 37-Jährige nicht an aktuellen Trends, sondern benutzt die Zutaten, auf die sie gerade Lust hat. „Alles, was gut und lecker ist, darf rein“, lautet ihre Devise. Die verrückteste Kreation? Pralinenkugeln verfeinert mit Düsseldorfer ABB-Senf.

>>Pelican Fly in Düsseldorf: So schmeckt es im neuen Lokal am Graf-Adolf Platz<<

Bei der Herstellung der süßen Naschereien achten Kathrin und ihr Team stets darauf, nur qualitativ hochwertige Produkte zu verwenden. Denn die Chocolatiere findet: „Das Leben ist zu kurz für schlechte Schokolade.“ Die verwendeten Kakaobohnen stammen aus Ländern in Südamerika und Afrika. Doch auch hier möchte sich die gelernte Konditorin nicht festlegen. Stattdessen spiele sie lieber mit den verschiedenen Sorten und deren Aromen.

Was die Manufaktur in Düsseldorf-Unterbilk von anderen unterscheide, sei vor allem „das Zwischenmenschliche“, sagt Kathrin. Nicht nur können Kunden, wie eben erwähnt, der Chocolatiere bei der Herstellung der Produkte über die Schulter schauen, sondern sich auch beim Team des Stores beraten lassen. Auch für einen kleinen Plausch oder ein nettes Gespräch haben die Mitarbeiter des „Bittersüß & Edelweiß“ jederzeit ein offenes Ohr.

Diese Schoko-Kreationen erwarten euch im „Bittersüß & Edelweiß“ in Düsseldorf – und das kosten sie

Im „Bittersüß & Edelweiß“ erwartet Kunden ein wechselndes Angebot an unterschiedlichen Pralinenkugeln. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs gab es die Kugeln in den Geschmacksrichtungen Nougat, Sahne-Nougat, Mandel-Haselnuss-Nougat, Pistacchio, Dunkler Kaffee, Noir-Knusperkugel, Himbeer & Rosmarin, Fleur de Sel, Whiskey & Zimt, Pur, Crémant sowie Bailey’s zu kaufen.

Für eine 12er-Pralinenbox zahlt ihr hier 13,90 Euro, für eine Box mit 16 Kugeln sind 17,90 Euro fällig. Wer von den Schokokugeln nicht genug bekommen kann, ist mit der 25er-Box bestens bedient. Für diese zahlt ihr 26,90 Euro. Den Inhalt der Boxen dürft ihr dabei frei wählen.

>>Agata’s in Düsseldorf erhält zum zehnten Mal einen Michelin-Stern – das sagt die Chefin<<

Neben den Kügelchen umfasst das Sortiment des Ladens auch Schokoladentafeln. Diese kommen in bekannten Varianten, wie etwa mit Haselnussstückchen, daher, aber auch ausgefallene Kreationen, wie etwa weiße Schokolade mit Bananenchips, gibt es hier zu kaufen. Für 100 Gramm der handgeschöpften Täfelchen zahlt ihr 4,80 Euro.

Daneben werden auch spezielle Sorten mit dunkler Schokolade angeboten. Diese gibt es für 5,20 Euro je 100 Gramm. Direkt ins Auge gestochen sind uns auch die Bubble-Tafeln. Hierbei handelt es sich um Schokoladen-Täfelchen in interessanter Blasenform. Diese sind mit einem Preis von 7,90 Euro zwar etwas teuer, dafür isst das Auge ja bekanntlich mit.

Da Nüsse zu der absoluten Lieblingszutat von Chocolatiere Kathrin gehören, dürfen diese mit Schokolade überzogen nicht im Sortiment des Ladens fehlen. Kakao aufs Brot gibt es mit handgemachten Schoko-Aufstrichen und was zu Knabbern haben Naschkatzen an gerösteten Kakaobohnen.

So schmecken die Pralinenkugeln im „Bittersüß & Edelweiß“ in Düsseldorf

Auf Kathrin Empfehlung haben wir die Noir-Kugeln aus 70-prozentigem Kakao probiert. Im Geschmackstest wusste die dunklen Kügelchen dann auch wirklich zu begeistern. Trotz ihres relativ hohen Kakao-Anteils schmeckten die Pralinen überraschend süß und waren überhaupt nicht bitter.

>>Carlsplatz in Düsseldorf: Öffnungszeiten, Stände, Adresse – alle Infos zum beliebten Marktplatz<<

Genauso überzeugen konnten auch die Fleur-de-Sel-Kugeln. Die Karamell-Meersalz-Variante bewies eindrucksvoll, dass süße und salzige Noten Hand in Hand gehen können. Auf den Geschmack dieser außergewöhnlichen Kombination sind auch die Kunden des „Bittersüß & Edelweiß“ gekommen. Denn laut Inhaberin Kathrin sind die Kugeln der Verkaufsschlager des Ladens. 20 Kilogramm Karamell benötige die Schokoladen-Manufaktur am Tag für die Herstellung dieser Sorte.

Umzug von „Bittersüß & Edelweiß“ in neue Location geplant

Seit 2015 betreibt Kathrin das „Bittersüß & Edelweiß“ in der Loretto-Straße. In den nunmehr acht Jahren ist viel passiert und die Chocolaterie konnte sich auch außerhalb des Viertels einen Namen machen. Der Zulauf an Kunden wird immer größer. Die 37-Jährige hat sich deshalb entschlossen, mit der Manufaktur in einen größeren Laden zu ziehen, um mehr Platz für die Produktion, das Lager und den Verkauf der handgemachten Schokolade zu haben. Glücklicherweise müssen Stammkunden zur neuen Location nicht weit laufen. Denn der neue Store wird nur wenige Häuser neben dem alten eröffnen.

>>Düsseldorfer Biergarten mit Rheinblick: Three Little Birds an der Rheinterrasse – alle Infos<<

Wann genau das „Bittersüß & Edelweiß“ umziehen wird, konnte Kathrin noch nicht verraten. Bei der Eröffnung der neuen Location werden wir allerdings mit Sicherheit dabei sein. Was uns die Chocolatiere jedoch verraten konnte, ist, dass die offene Produktion weiterhin bestehen bleibt.

„Bittersüß & Edelweiß“ in Düsseldorf: Die Öffnungszeiten im Überblick

Von Oktober bis April empfängt das „Bittersüß & Edelweiß“ seine Gäste montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Von Mai bis September hat der Laden neben dem obligatorischen Sonntag auch am Montag geschlossen. Die Öffnungszeiten sind aber auch dann dieselben.

Adresse, Kontakt und Anfahrt – so kommt ihr zu „Bittersüß & Edelweiß“ in Düsseldorf

Das „Bittersüß & Edelweiß“ findet ihr im beliebten Lorettoviertel im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk.

Adresse: Lorettostraße 41, 40219 Düsseldorf

Da sich die Parkplatzsuche im Lorettoviertel bekanntlich etwas schwieriger gestaltet, reist ihr am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Dafür stehen euch folgende Linien und Haltestellen zur Verfügung: