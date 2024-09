Regen in NRW: 9 tolle Indoor-Aktivitäten für verregnete Herbsttage

Das Wetter ist schlecht und ihr habt keine Idee, welchen Ausflug ihr am Wochenende mit eurer Familie machen könntet? Wir haben die neun besten Indoor-Aktivitäten in NRW bei Regen für euch im Überblick. Hier kommt jedes Familienmitglied auf seine Kosten – egal, ob beim Skifahren, Schwimmen oder Trampolin-Hüpfen!

Ab auf die Piste: Das Alpincenter in Bottrop

Mit 640 Metern findet ihr in Bottrop im Ruhrgebiet die längste Skihalle der Welt. Hier kommen große und kleine Wintersportfans garantiert auf ihre Kosten. In Bottrop im Ruhrgebiet kommen Winterfans voll auf ihre Kosten! Die Halle, die sich perfekt für diverse Indoor-Aktivitäten eignet, bietet Ausrüstung gegen eine Leihgebühr vor Ort an. Auch Ski-Unterricht wird angeboten, damit ihr euch für euren nächsten Winterurlaub perfekt vorbereiten könnt. Nach einem anstrengenden Tag auf der Piste wartet in der Aprés-Ski-Hütte eine wohl verdiente Mahlzeit, Kinderpunsch oder der ein oder andere Glühwein auf euch.

Website

Adresse: Prosperstraße 299-301, 46238 Bottrop

Öffnungszeiten: variieren je nach Saison

Den Sprung wagen beim Indoor Skydiving in Bottrop

Das Alpincenter in Bottrop hat neben der Skihalle außerdem ein Indoor-Skydiving-Angebot. In einem Windkanal hebt ihr unter der Anleitung von echten Profis ab und erlebt durch den Luftstrom von 286 km/h, wie sich ein freier Fall anfühlt. Dabei ist die Erfahrung gegenüber einem echten Fallschirmsprung sehr authentisch. Die außergewöhnliche Vogelperspektive auf die Erde bleibt euch zwar verwehrt, dafür ist die Anlage durchsichtig, sodass Freunde, Familie und Co. euch zuschauen können. Der Flugspaß ist für alle ab 4 Jahren vorprogrammiert!

Website

Adresse: Prosperstraße 297, 46238 Bottrop

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr

BattleKart in Köln: Mario Kart im echten Leben

Einmal fühlen, wie Mario im Kart – das könnt ihr in der Indoor-Kartbahn „BattleKart“ in Köln. Doch die beliebte Attraktion ist keine gewöhnliche Kartbahn: Auf E-Karts könnt ihr durch die unterschiedlichsten, auf die Strecke projizierten Landschaften düsen und euch mit Freunden und Familie messen. Dabei gibt es verschiedene Spielmodi. Beispielsweise müsst ihr – wie für MarioKart typisch – Items während des Rennens einsammeln.

Website

Adresse: Butzweilerstraße 35-39, Motorworld 4-Takt Hangar, 50829 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag von 16 bis 21 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 21 Uhr, Freitag von 13 bis 22 Uhr, Samstag von 9 bis 0 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr

Wie von einem anderen Stern: Die Glowing Rooms in Köln und Dortmund

Minigolf mal anders könnt ihr in den Glowing Rooms in Köln, Düsseldorf und Dortmund erleben. Die Indoor-Minigolf-Anlagen arbeiten mit einem 3D-Schwarzlicht-Konzept, das euch beim Golfen in andere Welten vom Dschungel bis in den Kosmos entführt. Solltet ihr nach Indoor-Aktivitäten in NRW suchen, seid ihr in einem der vier Standorte von Glowing Rooms in Köln, Düsseldorf und Dortmund auf jeden Fall gut beraten.

Website

Adresse: Heiliger Weg 7-9, 44135 Dortmund, Venloer Str. 383, 50825 Köln und Aachener Str. 68, 50674 Köln

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort.

Richtig Gas geben auf der Caracho Modellrennbahn Center in Recklinghausen

Der Name ist Programm: Im Caracho Modellrennbahn Center in Recklinghausen können kleine und große Fans des Miniatur-Motorsports nach Herzenslust Gas geben. Auf 400 Quadratmetern gibt es mehrere verschiedene Rennbahnen. Ihr könnt entweder eure eigenen Autos und Fahrregler mitbringen oder vor Ort welche leihen. Gefährlich für alle Eltern ist der angrenzende Shop, in dem es allerlei Gadgets für Modellrennbahn-Liebhaber zu kaufen gibt.

Website

Adresse: Herner Str. 97-99, 45659 Recklinghausen

Öffnungszeiten: Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Samstag von 11 bis 19Uhr

Sommer-Feeling im blue:beach Indoor-Beachclub in Witten

In dem Indoor-Beachclub blue:beach in NRW können sich kleine und große Familienmitglieder auch bei schlechtem Wetter richtig austoben. Die Halle bietet Handball-, Fußball- und Volleyball-Felder, deren Sand sogar beheizt ist. Auch ein eigener Fitnessbereich mit allerlei Geräten ist in dem Indoor-Beachclub zu finden. Nach einem langen Tag könnt ihr euch in der Beach Bar das ultimative Strandfeeling gönnen.

Website

Adresse: Luhnsmühle, 58455 Witten

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr

Action pur im Alma Indoor-Freizeitpark in Gelsenkirchen

Der Alma Park ist das perfekte Indoor-Ausflugsziel bei Schmuddelwetter in NRW, denn die Möglichkeiten, die der 9000 Quadratmeter große Freizeitpark bietet, sind schier unendlich: Von Lasertag über Escape Rooms bis hin zu Bubbleball ist alles dabei, was die Herzen von Action-Liebhabern höher schlagen lässt.

Website

Adresse: Almastraße 39, 45886 Gelsenkirchen

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

Erlebnisbad AquaMagis in Plettenberg: Hier rutscht Deutschland

Gigantischer Rutschen-Spaß wartet auf die kleinen Mitglieder und Entspannung in der Sauna auf die großen Mitglieder der Familie im Erlebnisbad AquaMagis in Plettenberg. Besonders cool für alle Rutschen-Fans sind die Steh-Rutschen in dem Indoor-Ausflugsziel. Außerdem findet ihr hier Deutschlands erste Looping-Rutsche. Euren Aufenthalt könnt ihr sogar verlängern: Zur Auswahl stehen verschiedene Ferienhäuser und Apartments sowie ein Campingplatz.

Website

Adresse: Böddinghauser Feld 1, 58840 Plettenberg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 21 Uhr, Sonntag von 9.30 bis 20 Uhr

Um die Wette Hüpfen in der Airhop Trampolinhalle in Essen

Ihr sucht nach einem Indoor-Ausflugsziel bei schlechtem Wetter in NRW? Dann solltet ihr unbedingt dem Trampolinpark Airhop in Essen einen Besuch abstatten! Das Sprung-Paradies besteht aus lauter XXL Trampolinfeldern, die mit verschiedenen Gadgets wie Basketballkörben oder Schaumstoff-Gruben versehen sind. In der Trampolinhalle im Ruhrgebiet sind auch Kleinkinder ab 18 Monaten willkommen. Sie können sich den sogenannten „MiniHopper Takeovers“ anschließen, die von dem Personal betreut werden.

Website

Adresse: Am Zehnthof 194, 45307 Essen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

