Spaßbad- und Erlebnisbad-Action in NRW: Das sind die besten Wasserparks

Viele Spaßbäder in NRW locken mit Adrenalin pur: Seid ihr mutig genug für die Kamikaze-Rutsche? Stürzt ihr euch am liebsten blind durch das „Black Hole“, oder wagt euch besonders mutig auf die Looping-Rutsche? Aber auch wer sich lieber entspannt, geht garantiert nicht leer aus: Viele Bäder bieten euch riesige und mit viel Liebe zum Detail entworfene Saunawelten. Wir haben uns für euch in ganz NRW nach den feucht-fröhlichen Highlights umgeschaut.

Alle Bäder haben wir in dieser Google Map für euch markiert – so findet ihr die Highlights in der näheren Umgebung schnell auf einen Blick!

Noch eine kleine Info zu den Öffnungszeiten: Die genannten Preise beziehen sich auf ein Tagesticket im Schwimmbereich. Weitere Infos zu Sparmöglichkeiten und Preisen im Saunabereich entnehmt ihr am besten der verlinkten Homepage. In allen Bädern endet die Bade- und Saunazeit rund 30 Minuten vor angegebenem Schluss.

Das letzte Update der Preise und Öffnungszeiten haben wir am 26. Mai 2023 durchgeführt.

Die besten Wasserrutschen in NRW: Erlebnisbad AquaMagis in Plettenberg

Weit über die Grenzen von NRW hinaus bekannt ist das AquaMagis in Plettenberg für seine extrem hohe Anzahl unterschiedlicher Rutschen. Bereits 2008 entstand hier Deutschlands erste Loopingrutsche, 2014 gesellte sich die weltweite erste Stehrutsche hinzu. Mindestens ebenso spektakulär: eine Rutsche, die auf Windkraft setzt! Wasserrutschen-Fans können hier wirklich aus dem vollen Programm schöpfen und jede Menge Spaß haben.

Die Kleinen hingegen freuen sich über ein Kinder Erlebnisbecken, ein Piratenschiff, die coolen „Triple Slides“ und einen Außenbereich mit Spielplatz. Bei längerer Anreise macht eventuell eine Übernachtung in den Ferienhäusern oder im BASE-Camp Sinn – entsprechende Angebote finden sich auf der Website.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9.30 bis 21 Uhr, Sonn- und Feiertage von 9.30 bis 20 Uhr

Preise: Tageskarte 24,90 Euro, Jugendliche (6 bis 15 Jahre) 21,90 Euro, Kinder (3 bis 5 Jahre) zahlen 15,50 Euro. Spartarife gibt es unter der Woche in der Nebensaison.

Adresse: Böddinghauser Feld 1, 58840 Plettenberg

Web: aquamagis.de

Spaßbad in NRW: Aqualand in Köln

Der Klassiker in NRW und für viele DAS Spaßbad – selbst Düsseldorfer nehmen den längeren Weg für das Gebotene gerne in Kauf. Nach einigen Umbauarbeiten beherbergt das Aqualand mittlerweile stolze sieben Rutschen, darunter eine Boomerang-Reifenrutsche, den Space Taifun und die geniale Looping-Rutsche, auf der Geschwindigkeiten bis zu 45 km/h erreicht werden können.

Wer lieber etwas entspannen will, besucht die großzügige Saunalandschaft mit elf Saunen und zwei Dampfbädern. Unter freiem Himmel findet sich noch ein warmes Solebecken.

Last but not least werden natürlich auch die Kleinsten nicht vergessen: Das Kinderland bietet einige echt schöne Spielgeräte und Mini-Rutschen.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9.30 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertage von 9 bis 23 Uhr.

Preise: Tageskarte 26,90 Euro, Jugendliche (7 bis 15 Jahre) 18,90 Euro, Kinder (3 bis 6 Jahre) 6,90 Euro.

Adresse: Merianstraße 1, 50765 Köln

Web: aqualand.de/

Erlebnisbad mit Bergbau-Thema: AQUApark Oberhausen

Die große Kuppel vom AQUApark Oberhausen sieht man bereits beim Vorbeifahren auf der A42: Nur wenige Meter vom Centro Oberhausen entfernt pilgert hier das gesamte Ruhrgebiet zum Schwimmen „unter Tage“ hin.

„Bergbau“ ist das zentrale Thema des Schwimmbads, welches einen großen Förderturm in der Mitte der Kuppel thronen lässt. Leider wird das Thema sonst eher mäßig übernommen – und auch in Sachen Rutschen gibt man sich im Gegensatz zur Konkurrenz fast bescheiden: Drei große Rutschen warten auf euch, darunter der Blindschacht, eine 105 Meter lange Black-Hole-Reifenrutsche, sowie der Tagschacht, eine 120 Meter lange Reifenrutsche. Zudem lockt der Wasserturm samt 80 Meter langer Dreifach-Rutsche „Racer-Slider“ – hier lassen sich spannende Rennen gegeneinander rutschen. Zudem gibt es noch eine kleine, extrem steile Flugrutsche, die euch an ihrem Ende mit einem freien Fall aus 1,5 Metern Höhe ins Becken katapultiert.

Der größte Clou des Schwimmbads: Im Sommer lässt sich das Glaskuppeldach öffnen, so dass man auch innerhalb der Kuppel etwas Sonne tanken kann. Alternativ schwimmt ihr einfach raus ins große Becken unter freiem Himmel.

Außerdem erwähnenswert sind das hübsche, wenn auch nicht sonderlich spektakuläre Kinderbecken, sowie ein Strömungskanal und mehrere Whirlpools.

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 21 Uhr

Preise: Tageskarte 11 Euro, Kinder (ab 1 Meter, bis 16 Jahre) 8 Euro. An Wochenenden und Feiertagen wird auf die Preise ein Zuschlag von 1 Euro erhoben.

Adresse: Heinz-Schleußer-Straße 1, 46047 Oberhausen

Web: aquapark-oberhausen.com

Aquapark mit Wasserrutschen in NRW: Atlantis in Dorsten

Ein großer Rutschenturm mit drei spannenden Adrenalin-Lieferanten, eine zentral gelegene Riesenrutsche, auf der es sich auch hervorragend mit Kindern rutschen lässt, sowie ein großes Freibad, inklusive auch im Winter beheizten Solebecken – ja, das Atlantis Dorsten muss sich vor der großen Konkurrenz im Sektor definitiv nicht verstecken.

Sehr schön ist die Gestaltung des Schwimmbads: Das Erlebnisbecken ist rund um ein großes Segelschiff, den Ostseekutter „Ole Wismar“ gestaltet, der neue Kinderbereich verzückt selbst Kleinkinder mit gleich zwei altersgerechten Rutschen und spannenden Spielgelegenheiten. Im Sommer geht es wenige Schritte weiter auf den 250 Quadratmeter großen Sandspielplatz.

Öffnungszeiten: montags, samstags und sonntags von 9 bis 22 Uhr, dienstags von 10 bis 21 Uhr, mittwochs bis freitags von 12 bis 21 Uhr

Preise: Tageskarte 14 Euro, Kinder (bis 16 Jahre) 11 Euro, Kinder unter 1 Meter Körpergröße kostenlos.

Adresse: Konrad-Adenauer-Platz 1, 46282 Dorsten

Web: atlantis-dorsten.de

Schwimmbad in NRW: Bahia in Bocholt

Über 25 Jahre gibt es das Bahia jetzt schon in Bocholt, ganz in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden. Die Reise ins Westmünsterland lohnt sich für alle Rutschenfans nur bedingt: Die Weichenrutsche „Aqua Choice“ kommt immerhin mit einem coolen Kniff daher, der euch mitten in der Fahrt die Wahl zwischen zwei alternativen Routen gewährt. Die Event-Rutsche hingegen setzt auf einige schöne Lichteffekte.

Obwohl beide Rutschen durchaus spaßig sind, lohnt die lange Anfahrt aus dem Rest von NRW kaum. Wer hingegen aus der Ecke kommt, findet im Bahia eines der schönsten Bäder der Umgebung. In Sachen Charme, Sauberkeit und Kinderfreundlichkeit zieht das Bahia problemlos mit der großen Konkurrenz mit.

Tipp: Die Saunen können sich allesamt blicken lassen, insbesondere die kultige Baumhaussauna. Aber auch das Dampfbad und das Westfälische Saunahaus eignen sich perfekt zum Abschalten und Schwitzen.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertage 9 bis 21 Uhr

Preise: Tageskarte 13 Euro, Kinder bis 15 Jahre, Schüler und Studenten 8,75 Euro

Adresse: Hemdener Weg 169, 46399 Bocholt

Web: bahia.de

Freizeitbad in Düsseldorf: Düsselstrand an Flingern

Wenn es um riesige Spaßbäder mit mehreren Rutschen und Adrenalin pur geht, schaut praktisch ganz Düsseldorf neidisch über die Stadtgrenzen hinaus. Was dem klassischen „Spaßbad“ noch am nächsten kommt, ist wohl der „Düsselstrand“ an der Kettwiger Straße 50, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Düsseldorf Flingern, gleich gegenüber der Stadtwerke Düsseldorf.

Hier gibt es immerhin eine Black-Hole- und eine Wildwasser-Rutsche, sowie einen schönen Kinderbereich mit Minirutsche und Wasserspritztieren. Wer Entspannung sucht, taucht in einen der drei Whirlpools ab. Nett: Das ganzjährig geöffnete Außenbecken kann direkt aus der Halle angeschwommen werden.

Auch die Anfahrt ist super, denn wegen der Tiefgarage muss niemand lange nach Parkplätzen suchen. Und auch preislich ist der feucht-fröhliche Ausflug für Düsseldorfer Verhältnisse mehr als ok.

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr

Preise: Tageskarte 8,60 Euro unter der Woche, 9,40 Euro am Wochenende und an Feiertagen, ermäßigt 5,80 Euro, bzw. 6,40 Euro, Kinder unter 4 Jahren frei

Adresse: Kettwiger Str. 50, 40233 Düsseldorf

Web: düsselstrand.de

Wasserwunderland in NRW: Aquafun Soest

Das Aquafun Soest bietet euch Wellnessanlage, Sport- und Freizeitbad, Saunalandschaft und Freibad – zwei 25-Meter-Sportbecken und eine Sprungturmanlage inklusive. Wer besonders mutig ist, der wagt sich auf die „FunAconda“-Rutsche mit 70-Grad-Gefälle, alternativ rast ihr durch eine 90 Meter lange Röhrenrutsche. Und während die Großen auf der Liegewiese chillen, dürfen sich die Kids auf der Trampolinanlage austoben – herrlich!

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 10 bis 20 Uhr, freitags bis 21 Uhr, samstags 9 bis 21 Uhr und sonntags von 9 bis 20 Uhr

Preise: Tageskarte 12 Euro, Kinder 9,50 Euro / am Wochenende 15 Euro, bzw. 11,50 Euro

Adresse: Ardeyweg 35, 59494 Soest

Web: aqua-spa-fun.de

Erlebnisbad in NRW: AGGUA Troisdorf

Südlich von Köln findet sich in Troisdorf das AGGUA, welches bereits seit Urzeiten für Spiel und Spaß im feuchten Nass sorgt. Zuletzt wurde das Bad für stolze 4,2 Millionen Euro umgebaut – das Geld floss vor allem in den Außenbereich samt Pooldeck auf Stelzen.

Im Hallenbad findet ihr unter anderem einen Wildwasserkanal, eine Breitreifenrutsche und eine 80 Meter lange Black-Hole-Riesenrutsche. Kleinkinder freuen sich über eine Mini-Rutsche, eine Wasserschlange und einen Piratenturm.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 22 Uhr.

Preise: Tageskarte 9,50 Euro, bzw. 11,50 Euro (Wochenende und Feiertage). Kinder und Jugendliche 7,50 Euro, bzw. 9 Euro (Wochenende und Feiertage).

Adresse: Aggerdamm 22, 53840 Troisdorf

Web: https://www.aggua.de/

Badeparadies H2O in Remscheid

Wer im bergischen Land plantschen und entspannen will, sollte mal einen Blick auf das H2O in Remscheid werfen: Für Rutschen- und Adrenalin-Fans wird hier abseits von einer Reifenrutsche, einer Doppel-Steilrutsche und einer Röhrenrutsche nichts wirklich Spektakuläres geboten, dafür freuen sich insbesondere Sauna-Fans über eine Dampfgrotte inklusive Dampfbad, einem Solebecken und schön gestalteten Saunagarten.

Öffnungszeiten: montags 12 bis 22 Uhr, dienstags bis samstags und an Feiertagen 10 bis 22 Uhr, sonntags von 10 bis 21 Uhr

Preise: Tageskarte 11 Euro, bzw. 12,50 Euro (Wochenende und Feiertage), Kinder unter 6 Jahre 2,50 Euro, bzw. 1,50 Euro (Wochenende und Feiertage), Kinder 6 bis 13 Jahre 10,40 Euro, bzw. 8,90 Euro (Wochenende und Feiertage).

Adresse: Hackenberger Straße 109, 42897 Remscheid

Web: h2o-badeparadies.de

Weitere Spaßbäder und Erlebnisbäder in NRW

Neben den genannten Bädern solltet ihr auch diese Locations auf dem Radar haben: