Freizeit & Ausflüge

Klarer Himmel und Sonnenschein: Beste Bedingungen für Public Viewing in NRW am Mittwoch

19. Juni 2024

Fußballfans in NRW dürfen sich auf einen angenehmen Mittwoch freuen, wenn die Nationalmannschaft ihr zweites EM-Spiel bestreitet. So soll es am Nachmittag aufklaren und trocken bleiben, was perfekte Voraussetzungen für ein Public Viewing schafft.